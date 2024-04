Moleiro: “El Celta necesita la victoria y saldrá a apretarnos”

El futbolista de la UD Las Palmas Alberto Moleiro imagina un partido “difícil y duro” el próximo sábado en Vigo ante el Real Club Celta porque el conjunto gallego “necesita la victoria”, pero tratarán de “tapar sus virtudes” para llevarse los tres puntos del estadio de Balaídos.

El joven atacante tinerfeño ha dicho este miércoles en rueda de prensa que irán a por la victoria para terminar con una mala racha que considera “normal” para un equipo recién ascendido, después de siete jornadas sin ganar, con dos empates y cinco derrotas, cuatro de ellas consecutivas y sin marcar ningún gol, aunque con la permanencia casi garantizada, con doce puntos de renta sobre la zona de descenso a falta de siete jornadas.

“Somos conscientes de la complejidad del partido, ellos se están jugando todo por evitar los puestos de descenso, están a tres puntos del Cádiz, y querrán salir a apretarnos delante de su gente, a meter gol, porque necesitan la victoria”, ha explicado.

Moleiro asegura que el vestuario del equipo amarillo está “tranquilo” porque sabían que durante el campeonato iban a pasar por “alguna racha mala”, pero cree que deben “darle valor a lo conseguido estos meses atrás, sin perder la identidad”, si bien admite que en los últimos encuentros están “generando menos ocasiones”.

En el aspecto individual, el jugador isleño reconoce que aún está “en proceso de aprendizaje, me estoy adaptando a la Primera División y todavía me queda mucho por dar”, pero cada vez se va sintiendo más cómodo en el campo, especialmente “por dentro”, donde cree que puede “explotar mejor” sus virtudes, aunque en banda “también me divierto mucho”.

Moleiro ha apuntado que es “un sueño” estar en la lista previa de la selección española para los próximos Juegos de París 2024, y espera ser uno de los “privilegiados” que estarán en la relación definitiva, junto a su compañero Mika Mármol, para acudir a la cita olímpica dentro de cien días.