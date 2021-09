Pepe Mel quiere que Las Palmas imponga su estilo en Anduva

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, quiere que el equipo amarillo imponga su estilo de juego ante el CD Mirandés, el próximo domingo en Anduva, sin olvidar que nunca han conseguido ganar en ese estadio ante un rival “competitivo” y que “lleva años haciendo las cosas bien”.

El técnico madrileño no olvida que “los puntos siempre se quedan allí”, por lo que quieren “revertir la situación”, frente a un adversario que tiene “futbolistas muy móviles por dentro”, y en un partido en el que también deberán prestar atención a las acciones a balón parado.

Asegura también que Las Palmas afrontará el choque con el mismo nivel de exigencia que ante los tres rivales anteriores, como Valladolid, Girona y Huesca, frente a los que no ha perdido. “Hemos preparado el encuentro pensando que es un rival igual de difícil que los tres primeros”, ha subrayado en rueda de prensa, y espera que su equipo dé la imagen de “un equipo serio, que sabe lo que hace y compite”.

Espera, además, que sea "un partido difícil también para el Mirandés, no solo para nosotros. Queremos imponernos, sería triste ir a Anduva solo a tratar de que el Mirandés no haga su juego".

En cuanto a la participación de Jesé en los primeros partidos, Mel considera que “habrá partidos en los que salga de inicio o en la última media hora, tenemos que intentar ponerle en ventaja. Se siente cómodo y está saliendo el Jesé que queremos, cada día se encuentra mejor”.

Con respecto a Jonathan Viera, quien no ha entrado en la convocatoria, Mel ha comentado que ayer jugaron un partido de ochenta minutos contra filiales y aunque lo completó, porque la rodilla le ha respondido bien, “no hay que tener prisa” para su estreno y ver “la mejor versión” del jugador, que podría llegar la próxima semana en casa contra el Ibiza.

El técnico amarillo lamenta haber perdido a dos jugadores como Alberto Moleiro y Ale García, convocados con las categorías inferiores de la selección española, y que no haya parado LaLiga SmartBank, como hacen otras competiciones del continente. “Creo que la Segunda División española es igual de profesional que todas las demás, no entiendo por qué no podemos jugar los miércoles. La UD Las Palmas es igual de profesional que el Real Madrid. Si queremos tener una liga competitiva, lo normal es que esta liga también pare”, indicó.