Pepe Mel se sincera ante la visita del Mirandés: “Hemos hecho autocrítica”

El entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, aseguró este martes que el equipo “ha hecho autocrítica” tras la derrota en Sabadell (3-1). “Igual que nos gusta que nos digan las cosas buenas, las malas las tenemos que aceptar. Ayer tuve una charla extensa con la plantilla e hicimos autocrítica, empezando por mí mismo”, dijo el preparador madrileño, quien admitió: “Tenemos el camino hacia el gol claro pero debemos tenerlo también la forma de cerrar la portería y eso es algo que tenemos que tener claro, yo el primero”.

Mel compareció en rueda de prensa telemática, previa al encuentro ante el Mirandés [miércoles, 18:00], asegurando que no realizará cambios en la portería: “Mi intención es mantener a Álvaro, debemos darle un voto de confianza y apostar por él”.

El técnico cree, además, que el maratón de partidos de diciembre “nos va a dar la posición exacta donde vamos a estar, espero que el equipo compita bien y esté metido en los partidos para conseguir el máximo número de puntos posibles”.

Sobre el estado de la plantilla, informó de que Álvaro Lemos está “sin problemas”, Christian Rivera no ha entrenado —“sigue con vómitos y no está apto para competir”— y Pejiño no avanza muy bien y es “seria duda”. Al tiempo, indicó que no todo esto no le vale como excusa. “Los que salgan tienen que ser los mejores y deben competir ante un rival que juega a un alto ritmo. Los once que estén en el campo no deben acordarse de los que no estén”, afirmó.

“Enzo [Loiodice] es importante, viene a un país que no es el suyo con diferentes hábitos y está atravesando ese proceso, estoy muy contento con su trabajo, sabe las cosas que tiene que intentar mejorar, pero entiendo su situación y nos está dando muchas cosas", indicó sobre el francés.

Sobre la posibilidad de contar con Sergio Araujo en el once de mañana, Mel dijo que es “uno de los que tenemos que probar porque los sesenta minutos del Sabadell no le han sentado muy bien, es un tema que tenemos que tratar porque no tiene siempre el mismo problema sino en diferentes zonas musculares”, matizó.

Analizó, asimismo, al CD Mirandés. “Es un equipo con un ritmo muy alto de juego, circulan muy rápido y es de los que más en forma está de la Liga. Es un rival que nos va a exigir mucho y tenemos que dar lo mejor para estar a su mismo nivel de intensidad y de correr, porque el partido así nos lo exigirá”, indicó.