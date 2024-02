Pimienta: “visitamos a un rival que tiene necesidad y presión para ganar”

El entrenador de la UD Las Palmas, Francisco Javier García Pimienta, prevé un partido “muy difícil” este sábado en Granada por la “necesidad” que tiene su rival, en puesto de descenso en LaLiga EA Sports, y la “presión” para ganar en su lucha por salir de esa zona, para lo cual “se ha reforzado mucho” en el mercado de invierno.

El técnico catalán ha dicho en rueda de prensa que su equipo no debe bajar el pie del acelerador e insiste en que debe buscar cuanto antes los puntos que le aseguren de forma matemática la permanencia.

“Somos conscientes de quiénes somos, y si bajamos un poquito de nivel, estamos muertos, porque estando a nuestro máximo nivel nos permite estar en una situación cómoda, pero haciendo las cosas muy bien, a veces no nos da. Si nos creemos algo que no somos, estamos muertos”, ha argumentado.

Pimienta recalca su habitual mensaje de “competir al cien por cien” porque de ese modo pueden plantarle cara a cualquier rival, como hicieron en la jornada anterior con el Real Madrid, pese a la derrota final (1-2).

El preparador barcelonés es consciente de la “dificultad y la necesidad” que tiene el Granada, y reconoce que no sabe la manera en que jugará su rival después de tantas modificaciones en su plantilla en este mercado de enero.

En cuanto a su equipo, Pimienta ha visto en buenas condiciones a Saúl Coco tras su regreso de la Copa África, y el central apunta a recuperar su sitio en el eje de la defensa

“Ayer completó bien el entrenamiento aunque le dije que no quiero que se lesione; si tiene que jugar, es fiable”, ha dicho tras el regreso del internacional con Guinea Ecuatorial.

Con Julián Araujo sancionado -cumplirá su cuarto y último partido de castigo-, y Álvaro Lemos y Eric Curbelo lesionados, Coco llega en el momento adecuado para apuntalar la defensa.

Por otro lado, Pimienta se ha pronunciado sobre la decisión de no fichar finalmente a ningún jugador en el mercado de enero, tras quedar como dorsal vacante el 21 que dejó Jonathan Viera.

“Le dije a Luis (Helguera, director deportivo) que no me comentase nada hasta que no estuviese algo hecho, pero solo queríamos traer a alguien si realmente mejoraba el nivel de la plantilla”, expresó tras el cierre del mercado, con un ofrecimiento final del delantero William José (Betis) que no llegó a concretarse para que el delantero brasileño volviese a vestir de amarillo.

Pimienta también se ha referido a Xavi Hernández, tras su decisión de dejar el FC Barcelona cuando acabe esta temporada, y señala que “el fútbol es ingrato” con el que a su juicio ha sido “el mejor centrocampista que ha tenido el Barça y el fútbol español”.

El entrenador de la Unión Deportiva ha vuelto a esquivar las preguntas sobre su renovación, e insiste en que lo más importante es “lograr la permanencia matemática”, y no quiere que ese asunto desvíe la atención de su principal objetivo.

“El entrenador no es importante, el club tiene una idea, una metodología, un estilo de juego ya definido, y el entrenador que esté aquí la temporada que viene, sea yo o el que sea, lo va a hacer bien seguro porque el club lo tiene muy claro”, ha subrayado.