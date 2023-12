Ramírez anuncia que Sergi Cardona se irá en junio y no teme a las bajas por la Copa África

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha confirmado este viernes que el futbolista catalán Sergi Cardona no seguirá la próxima temporada y ha dicho que no teme a las bajas que pueda tener el equipo por las convocatorias de varios de sus jugadores para la Copa África, que se disputará en enero de 2024.

El dirigente isleño ha reconocido que el lateral izquierdo Sergi Cardona, cuyo contrato finalizará en junio de 2024, no seguirá porque el club no puede llegar a las cantidades que le ofrecen otros. “Ha dado un nivel tan alto que no podemos competir con los equipos que lo quieren”, ha admitido Ramírez en un turno de preguntas con los periodistas tras la celebración de la junta general ordinaria y extraordinaria del club.

Por otra parte, el máximo accionista de la entidad ha asegurado que las probables convocatorias de Saúl Coco (Guinea Ecuatorial), Omenuke Mfulu (República Democrática del Congo) y Munir El Haddadi (Marruecos) para la próxima edición de la Copa África 2024 no deben influir en el rendimiento del equipo amarillo porque cuenta con una “plantilla suficiente y con garantías para competir en esas tres o cuatro semanas que los jugadores puedan estar fuera”.

Ramírez ha reiterado que no habrá fichajes en el mercado de enero, salvo que algún club pague la cláusula de rescisión de cualquiera de los futbolistas del primer equipo, y tengan que buscar entonces un sustituto.

El presidente del equipo amarillo entiende que los fichajes son “los jugadores que están aquí”, y se ha preguntado en voz alta: “¿Reforzarnos para qué? Nuestro objetivo es la permanencia, no sufrir, y tenemos equipo de sobra. Teníamos 35 millones de euros para fichajes y solo hemos gastado 27”, ha asegurado.

Entre sus objetivos figura poder retener a jugadores que están destacando, como el guardameta Álvaro Valles, “uno de los mejores porteros del fútbol español” y cuyo contrato finalizará en 2024, aunque se ampliaría un año más en caso de alcanzar la cifra de 25 partidos oficiales disputados.

Ramírez también ha reconocido que le “encantaría” renovar al entrenador, Francisco Javier García Pimienta, porque “más que una ampliación, se firmó una declaración de intenciones por las dos partes”, y quiere “alargar esa vinculación el máximo de tiempo posible”, y aunque también “dependerá de él”, cree que no debe haber “ningún inconveniente” para su continuidad.

El presidente de la UD Las Palmas vaticina un “lleno absoluto” el próximo 4 de enero en el Estadio de Gran Canaria con la visita del FC Barcelona, así como “una segunda vuelta ilusionante” de una UD Las Palmas que goza “de buena salud deportiva y económica”.