Ramis: “Estamos convencidos de revertir el momento por el que atravesamos”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha asegurado este viernes que en el vestuario están “convencidos” de revertir la mala dinámica del equipo en LaLiga SmartBank y deben “insistir” para lograr una victoria que persiguen y, a su juicio, merecen, con una nueva posibilidad de lograrla el próximo domingo en Cartagena.

El preparador catalán ha dicho en rueda de prensa que están “responsabilizados, como siempre”, y aunque les está costando, cree que en los recientes partidos han estado “más cerca de ganar, pero tenemos los puntos que tenemos y hay que solventar la situación”.

Ramis admite que el Tenerife no termina de definirse “sobre todo en cuanto a los resultados”, que no terminan de “premiar” al equipo en la clasificación, “y probablemente lo mereceríamos”, pero subraya que pese a ello, no ha detectado “ansiedad” en sus futbolistas.

Del Cartagena ha comentado que es un equipo “atrevido, con muchos recursos y variedad en su plantilla, aunque con altibajos”, que intenta “empujarte hacia tu portería, ser un equipo dominador y con jugadores con una estructura ofensiva buena”.

Por lo que respecta al mercado de fichajes, a Ramis no le preocupa que de momento el club no haya incorporado a ningún jugador, cuando se cumplen dos tercios del plazo.

“Podíamos haber firmado a cinco jugadores hace quince días, pero no es ese el objetivo del mercado de invierno. Intentamos acercarnos a lo que de verdad queremos y en muchas situaciones hay que esperar, todo se demora”, ha explicado.

En el caso concreto del blanquiazul Borja Garcés, Ramis desconoce que el delantero melillense pueda tener ya un acuerdo para jugar la segunda parte de la temporada en el Real Oviedo, cedido por el Atlético de Madrid, propietario de sus derechos, por lo que se cancelaría el actual préstamo al Tenerife.

Por último, el entrenador catalán ha asegurado que tras el cambio de dueños en la entidad, sigue “queriendo igual o más” al CD Tenerife, “con unos, con otros, o con quienes vengan en el futuro”, por lo que mantiene la puerta abierta a una posible renovación de su contrato, que finalizará el próximo 30 de junio.