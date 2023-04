Ramis: “El partido es importante porque no hemos cerrado aún la permanencia”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, ha calificado de “importante” el partido de este sábado ante el CD Leganés en el estadio Heliodoro Rodríguez López porque ninguno de los equipos ha cerrado aún la permanencia en LaLiga SmartBank, aunque estén cerca de hacerlo.

El técnico catalán ha recordado en rueda de prensa que el conjunto isleño está “en un buen momento” y que espera un partido “competido” en el que cada equipo “jugará su plan de partido con sus armas”.

Será el antepenúltimo partido en casa para Ramis, tras anunciar la semana pasada que no continuará entrenando al equipo la próxima temporada, y el primero en casa tras revelar su decisión.

“Para mí todos los partidos en el Heliodoro son especiales y nos quedan tres. Los pienso aprovechar y disfrutar a tope. Estamos obligados a dejarnos todo en el campo”, ha enfatizado el entrenador tarraconense.

Ramis descarta hacer rotaciones o dar descanso a futbolistas hasta tener asegurada de forma matemática la permanencia: “No sé cuántos puntos harán falta, pero damos la misma importancia a todos, estemos en la situación que estemos. Queremos ganar para dejar de mirar hacia abajo y centrarnos en quedar lo más arriba posible”.

Además, sostiene que los jugadores están “súper comprometidos, no se han desviado ni un centímetro del trabajo marcado, están siendo días normales como todo el año”.

Ramis ha vuelto a asegurar que no ha escuchado ninguna oferta de otro club, aunque quiere seguir ligado al fútbol: “Lógicamente, no me gustaría quedarme en mi casa”, ha subrayado, y cree que es mejor “dar este paso a un lado” augurando que el club “acertará” con sus decisiones en su nuevo proyecto para la temporada 2023-2024.