La UD Las Palmas conmemora el 25 aniversario del ascenso a Segunda A

La UD Las Palmas ha rendido homenaje este miércoles al equipo que formó parte hace veinticinco años del ansiado ascenso del equipo de Segunda B a Segunda A, que generó gran ilusión entre los aficionados amarillos. “El ascenso no fue fácil, tuvimos que pelear con muchas adversidades”, ha recordado este miércoles el que fuese entrenador del equipo en el momento del ascenso, Pacuco Rosales, quien también destacó que “fue especial” porque el equipo llevaba cuatro años en segunda división B.

Rosales ha explicado que, cuando llegó al equipo, hacerse cargo de él “no era una ilusión sino un reto. Este es un ascenso que produjo conexión total con la afición y fue todo un espectáculo que todos recordamos en nuestra retina”, ha dicho el actual presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez, para también recordar que, de forma personal, vivió esta subida de categoría “como un aficionado más en la calle, en la Plaza de la Victoria y en la Playa de Las Canteras”.

Por su parte, el que fuera presidente de la entidad entre 1995-1997, Adrián Déniz, ha explicado que en esta conmemoración “le vienen a la mente todos cuantos estuvieron en ese proyecto, que fueron muchas personas, pero también una afición que se volcó con un equipo que luchaba por su supervivencia y por ser un equipo de la élite española”.

“Teníamos un equipo completo que dominaba todos los registros y el vestuario era una familia; eso al final hizo lo que hizo, unos números impresionantes”, ha destacado el ex futbolista y entrenador Eloy Jiménez, quien también formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso.

Jiménez ha asegurado que “como vivió ese año no ha vivido otra temporada”, a pesar de haber formado parte también del ascenso del club a Primera División en el año 2000. “Fue un ascenso que necesitábamos por nosotros y por nuestra afición. Era un ascenso que se nos hacía cuesta arriba y no llegaba y fue esa losa que nos quitamos de encima”, ha apuntado el ex delantero grananario que también formó parte de la plantilla Orlando Suárez.

El ex futbolista ha explicado que la comitiva del equipo tuvo dificultades para abandonar el aeropuerto y que, “cuando llegaron a la Playa de Las Canteras no cabía ni un alfiler, de gente esperando por ellos hasta altas horas de la madrugada para compartir ese logro”. En la playa capitalina la celebración coincidió con la víspera de San Juan y con un concierto musical.

Pacuco Rosales ha querido “pedir disculpas” por no poder compartir esta conmemoración con los aficionados del club. “Esto va para ustedes también, porque siempre fueron fieles a nosotros y como esa celebración en esta playa no ha habido ninguna”, ha dicho.

Asimismo, ha considerado que entre la plantilla de aquella época y la actual “no hay similitud”, porque éstas “todos los años son diferentes”. A su juicio, para el actual equipo “la situación económica no es boyante”, además de que “cualquier futbolista pide una barbaridad de dinero”, por lo que espera que se pueda hacer “un equipo para disfrutar este año”.e