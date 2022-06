La UD Las Palmas deja el futuro de Jesé en manos de Pimienta y Luis Helguera

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha manifestado este jueves que la decisión sobre el futuro de Jesé Rodríguez la tomarán el entrenador del equipo amarillo, Xavi García Pimienta, y el director deportivo, Luis Helguera, después de que el futbolista estuviera “poco afortunado” en unas declaraciones tras el final liguero.

El delantero grancanario, después de la eliminación en la fase de ascenso a LaLiga Santander, dijo en Movistar+ que el entrenador catalán se había “equivocado” con su sustitución en el descanso del último partido contra el CD Tenerife y que él se “tenía que pensar” si seguir o no la próxima temporada en el equipo -termina contrato este mes- porque hay “muchas cosas que mejorar”.

“Jesé me lo ha puesto muy difícil, es un chico al que aprecio muchísimo, al que valoro y que nos ha dado mucho, pero no estuvo afortunado después del último partido, porque no era el foro adecuado para decir lo que libremente manifestó”, ha dicho Ramírez en rueda de prensa.

Esas palabras cayeron “muy mal en el vestuario”, según ha admitido el presidente del club, por lo que ha delegado la “decisión definitiva” sobre el jugador en el entrenador y el director deportivo.

Ramírez no tiene “ninguna duda” de que García Pimienta, con contrato en vigor hasta 2023, se “adapta” a la filosofía de juego de la UD Las Palmas, con un “estilo innegociable”, por lo que es el entrenador que necesitaban para optar de nuevo al ascenso la próxima temporada, y el que ahora tendrá que decidir, junto a la dirección deportiva, sobre si cuenta o no con Jesé para el nuevo proyecto.