La UD Las Palmas da la cara con uno menos frente al Málaga

La UD Las Palmas alarga su buena dinámica de resultados al empatar sin goles en La Rosaleda. El cuadro de Pepe Mel se sacrificó para sobreponerse a la expulsión de Álex Suárez, antes del descanso. A pesar de la inferioridad numérica, los amarillos disfrutaron de claras oportunidades para llevarse la victoria de tierra malagueñas.

La UD Las Palmas busca una nueva alegría en La Rosaleda

Partido equilibrado en los primeros minutos, con los dos equipos buscando la portería contraria con rápidos contragolpes, pero sin llegar con claridad a las áreas, lo que deslucía el juego, algo embarullado.

Las Palmas fue mejorando con más verticalidad y más rapidez en sus acciones de ataque, una determinación que creó algún problema a la zaga malaguista, algo acongojada por lo sucedido en la pasada jornada en Vallecas, donde perdió por 4-0 ante el Rayo.

La igualdad reinaba en el duelo, aunque el equipo entrenado por Pepe Mel pudo adelantarse tras una falta por la derecha que cabeceó el central Aythami, centrado, a las manos del guardameta Dani Barrio al filo de la media hora.

Fue la primera acción de verdadero peligro en un encuentro nivelado y que pudo cambiar en el minuto 40 cuando el central visitante Álex Suárez fue expulsado por una falta en el borde del área sobre el delantero Caye Quintana.

El Málaga no funcionaba, se mostraba como un equipo muy espeso y su técnico, Sergio Pellicer, empezó a mover el banquillo tras el descanso con las entradas del defensa Iván Calero, el centrocampista Jozabed Sánchez y el delantero argentino Pablo Chavarría, aunque los cambios tampoco modificaron el panorama.

Los locales, muy imprecisos, eran incapaces de enlazar dos pases seguidos, mientras que los canarios, cómodos sobre el campo a pesar de estar con uno menos, controlaban el partido y montaban acciones de peligro, como un disparo del argentino Sergio Araujo, su delantero más incisivo, que detuvo el guardameta Dani Barrio.

En el tramo final no varió el guión del encuentro, en el que la Unión Deportiva fue mejor en el segundo tiempo y dispuso de algunas opciones más para haberse llevado los tres puntos, pero no acertó en el área de un desdibujado Málaga y el marcador de La Rosaleda no se movió.

0 - MALAGA: Dani Barrio; Ismael Casas (Calero, m.46), Juande, Josua Mejías (Chavarría, m.55), Matos; Jairo Samperio (Larrubia, m.69), Luis Muñoz, Escassi, Yanis Rahmani (Jozabed, m.46); Cristian Rodríguez y Caye Quintana (Julio, m.88).

0 - UD LAS PALMAS: Álvaro Vallés; Lemos, Álex Suárez, Aythami, Dani Castellano; Rober (Espiau, m.78), Sergio Ruiz, Loiodice (Fabio, m.88), Pejiño (Curbelo, m.45); Kirian y Araujo (Clau, m.78).

ÁRBITRO: Ais Reig (Comité Valenciano). Expulsó con roja directa al visitante Álex Suárez (m.40). Además, amonestó a los locales Yanis Rahmani (m.38), Escassi (m.60) y Juande (m.83), y por parte de Las Palmas a Sergio Ruiz (m.52) y Álvaro Vallés (m.90).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio La Rosaleda de Málaga a puerta cerrada.