Canarias gana el Campeonato de España de selecciones autonómicas de surf

Canarias se ha impuesto en el Campeonato de España de selecciones autonómicas de surf celebrado esta semana en la playa de Valdoviño, más conocida como A Frouxeira y La Laguna, en Ferrol.

Lucía Machado, subcampeona de Europa de Júnior de Surf

En este escenario la competición por equipos autonómicos cobró al 100% el protagonismo y tras la suma de los puntos en juego, el equipo de Canarias se alzó con el título. Completaron el podio de honor los equipos de Cantabria y Galicia.

La competición no para en Valdoviño y ahora llega el turno para las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 21 en la modalidad de surf.