Diez medallas para la vela canaria

Los regatistas canarios se traen tres medallas de oro, otras tantas de plata y cuatro bronces de los campeonatos de España (clases Ilca 4, Optimist y 29er) y una Copa de España (clase 420) celebrados esta Semana Santa en distintos puntos de Cataluña y Baleares, informa la Real Federación Canaria de Vela en sus redes sociales.

Oro para Martina Lodos-Martina Díaz, del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC) y por lo tanto campeonas de España en categoría femenina de la clase 29er y medalla de bronce absoluta.

En la Copa de España de 420, Sara Díaz-Lola Hernández (RCNGC) lograron el oro en la categoría Sub 17 femenina; en tanto que Paula e Isabel Laiseca (RCNGC) se hicieron con la plata femenina absoluta y con el séptimo puesto de la general. Miguel Morales y Alejandro Martín, del Real Club Náutico de Arrecife (RCNA), medalla de plata Sub 17 masculina.

En el ️Campeonato de España de la Clase Optimist, Marta Mansito, del Real Club Náutico de Tenerife (RCNT), campeona Sub 13 femenino; Miguel Padrón (RCNGC), bronce Sub 16 masculino, aunque en su caso a la espera de una protesta que puede darle la plata; y por último, Silvia Medina (RCNGC) se hizo con el bronce Sub 13 femenino.

En el ️Campeonato de España de la clase Ilca 4, Patricia Caballero (RCNGC) se proclama subcampeona de España Sub 16 femenina, en tanto que Pol Núñez (RCNGC) logra la medalla de bronce en Sub 16, concluyendo el certamen con decimosexto en la general.