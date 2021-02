David Delgado se cuelga el bronce en los 400 lisos del Campeonato de España Sub 23 en pista cubierta

El velocista del Tenerife CajaCanarias David Delgado subió, este domingo, al podio de los 400 metros lisos del Campeonato de España Sub 23 en pista cubierta, que tuvo lugar en el Velódromo Luis Puig, en Valencia. El atleta tinerfeño se colgó el bronce de la competición tras parar el crono en 48.51, su mejor marca de la temporada, siendo, además, la primera vez que conquista un metal nacional en esta modalidad en pista cubierta, informa la entidad chicharrera en una nota de prensa.

Pablo González, bronce en los cinco kilómetros del Campeonato de España de Marcha en Ruta

Saber más

Delgado, especialista en 400 metros vallas, asegura haberse sentido bien físicamente desde el inicio de la carrera. “Salí un poco lento, así que no pude coger bien la calle libre, además, me cerraron el paso y hasta la última recta me fue imposible apretar. Así es la pista cubierta y nunca se me dieron muy bien los peraltes”, relató el que comparte entrenos con el velocista blanquiazul Samuel García, bajo las órdenes de Alex Codina. El oro de la competición fue para Bernat Erta Majó (New Balance Team), gracias a una marca de 47.70, y la plata, para Alejandro González Rengel (CD Surco Lucena), con un tiempo de 47.92.

En el Nacional Sub 23 destacaron también los blanquiazules Guillermo Echandi (lanzamiento de peso) y Pablo Gámez (heptatlón), ambos acabaron en el cuarto puesto de sus respectivas pruebas.

Echandi no pudo revalidar este año el bronce de peso de la categoría, conseguido en la temporada anterior. No obstante, un lanzamiento de 16.09 metros, lo llevó a ocupar el cuarto puesto y a registrar su mejor marca de la temporada (antes 15.75 metros). El tinerfeño no pudo superar los 18.09 impuestos en un primer turno por Miguel Gómez (Playas de Castellón); los 16.93 metros de Andre Muller (UCAM-Cartagena), plata del encuentro, ni los 16.25 de Aaron Sola (AA Catalunya).

Por su parte, Pablo Gámez dio la pelea en el heptatlón este fin de semana y rozó el bronce en varias ocasiones. El ‘combinero’ destacó en las pruebas de salto de altura, logrando superar los 1.92 metros, y 60 metros vallas, con una marca de 8.87. Finalmente, el blanquiazul hizo suya la cuarta plaza con 4.725 puntos acumulados, solo 86 menos que los conseguidos por Héctor Gasulla (Playas de Castellón), bronce del encuentro. El podio lo completaron Jorge Dávila (Playas de Castellón, 5.197) y Eloi Santafe (CA Igualada, 5.153).

En el encuentro también jugó un papel destacado Samuel Febles, que logró pasar a la final de los 800 metros lisos, quedando en el ranking de los seis mejores mediofondistas de su categoría en España. El realejero fijó una marca de 1:55.09 en la gran final.

Asimismo, Irene Lorenzo continúa mejorando sus tiempos en las pruebas de fondo, como ya viene siendo costumbre competición tras competición, pasando de los 10:13.10 en los 3.000 metros, a los 10:05.62 y entrando en la línea de meta como tercera de su serie.

También dieron lo mejor de sí en la pista valenciana, la saltadora de longitud Isabel Pacheco, octava de la prueba, gracias a un registro de 5.49 metros, y el fondista Aday Salas, octavo en su serie de 3.000 metros lisos, con un tiempo de 8:45.98.