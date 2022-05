Ocho medallas para Canarias en el Campeonato de España de Tenis Playa

Excelentes resultados de la representación canaria en la playa de Vera (Almería), donde se celebró el Campeonato de España de Tenis Playa 2022.

Gran Canaria arrasa en el Campeonato de España de Tenis-playa

Daniela Rodrígues se proclamó campeona Individual Absoluta, mientras que Omayra Farías alcanzó el subcampeonato Individual Absoluta. Eva Santana se hizo con el campeonato Sub 14.

La pareja formada por José Díaz y Diego Lozano quedaron subcampeones Sub 14. Álvaro García-Iván Delgado, campeones Sub 18. Daniela Rodríguez se llevó el campeonato Sub 18 e Inés León el subcampeonato en la misma categoría. Teresa Perera se proclamó campeona en Veteranas +50, informa la Federación Canaria en sus redes sociales.

🎾☀️ López-Tejada y Costa-Fernández se coronan en el 20º Campeonato de España MAPFRE de Tenis Playa en Vera



📲 https://t.co/RFJqS9Vblw pic.twitter.com/3JEZ2CNnSV — Tenis España (@RFETenis) May 3, 2022

La competición organizada por el Indalo Beach Tennis Club ha contado con una participación récord de 310 jugadores procedentes de toda la geografía nacional, repartiendo un total de 14 títulos entre las diferentes categorías.