El Temegueste sorprende al Teneguía

El líder del grupo canario de la liga nacional de Segunda caía por vez primera esta temporada. El Teneguía se vía sorprendido este pasado fin de semana por el Temegueste, que se llevó la victoria de La Palma por 3-4. Tabor, Círculo y Defense quedan ahora a dos puntos de la cabeza, igualados a 14 en el segundo puesto. La liga gana en emoción. Estos fueron los otros marcadores que se dieron en esta novena jornada: TM Defense Café Don Manuel-CTM Tabor Añavingo, 0-6; Juventud Tenis de Mesa-CD Tenis de Mesa Temegueste, 4-3; CTM Acoroma de Candelaria-CD Dédalos TM Santa Cruz, 2-4; CD Hidra Los Realejos-CD Prakan Janalza Asesoramiento, 4-2; CTM Teneguía-CD Tenis de Mesa Temegueste, 3-4; y Círculo de Amistad-Tenerife-Arucas Tenis de Mesa, 4-2.

Primera División Nacional. - No tuvieron suerte los equipos palmeros del grupo 1 de Primera que se desplazaron este fin de semana a la Península. Los cuatros partidos celebrados finalizaron en derrota: Visit Pontevedra-TM Defense Electrosatel, 4-3; Cambados Tenis de Mesa-TM Defense Electrosatel, 4-3; Manufacturas Deportivas-Club Deportivo Temespin, 6-0; y ETM La Finca-Club Deportivo Temespin, 5-1. Tras estos resultados, el Defense se mantiene segundo del grupo, pero ahora a seis puntos del Cambados, líder destacado de la competición. Por su parte, el Temespin queda al borde los puestos de descenso. Este fin de semana le tocó descansar al Tabor Añavingo.

Tercera División Nacional. - El TM Defense Casa Chicho perdió en esta novena fecha su condición de invicto a manos del Tabor Arafo Somos Identidad: 2-4. El cuadro palmero mantiene el liderato, con dos puntos de renta sobre el Círculo de Amistad, aunque con un partido más que éstos. Máxima igualdad por tanto en la liga camino del ecuador de la misma. Los otros tanteadores del fin de semana fueron: Club Tenis de Mesa Acoroma-Grateme Tenerife Sur, 2-4; CD Yacal GC-CD Hidra Los Realejos, 4-3; CD Yacal TM GC-Círculo de Amistad Tenerife, 2-4; CD Peña de La Amistad-Temespin Agrovial Consultores, 1-5; y Universidad de La Laguna TM-CD Dédalos TM Santa Cruz, 4-2.

Primera Canaria. - Comenzó la segunda vuelta en el grupo primero de la Primera de Tenerife y se deshizo el empate en cabeza. Le tocó descansar al Prakan Café Brasilia Comesa y el Tabor Somos Identidad aprovechó la coyuntura para pasar a liderar la liga en solitario. Estos fueron los guarismos de esta fecha: CTM Temebargran-CTM Agache El Escobonal A, 2-4; Grateme Tenerife Sur A-Universidad de La Laguna TM, 3-4; y CTM Tabor Somos Identidad-CD Hidra Los Realejos, 5-1.

Poco que contar en el grupo segundo, ya que se jugó un solo partido: Taoro TM-Primera-CTM Adelantados-Laguna, 6-0. Los encuentros CTM Tabor-Arafo-CTM Agache El Escobonal B y Grateme Tenerife Sur B-Prakan Bar Sioux se disputarán a la vuelta del ‘puente’.

El Peña de la Amistad A manda en el grupo majorero tras cuatro jornadas. Estos fueron los últimos resultados: CD Peña de la Amistad A-CD Palatron B, 6-0; y CD Peña de la Amistad B-CD Peña de La Amistad C, 4-3.

En el grupo de Gran Canaria sigue mandando el Ciudad de Gáldar, que mantiene su condición de invicto. Pingpongrangers-Ciudad de Arucas, 1-5; Yacal Pekes-Ire Consulting, 0-6; Ciudad de Gáldar Tenis de Mesa-Tenis de Mesa Galagagui, 4-2; y CTM Aforema Arucas-Yacal Vets, 4-3.

En La Palma sigue mandando el Defense Hnos Acosta, que mantiene invicto tras cinco fechas. Estos son los desenlaces del fin de semana: Coop. Plátanos Teneguía-Temespin Agrovial Consultores, 4-2; CD Teneguía La Guildera-TM Defense Pinturas Revetón, 0-6; Juventud TM B-TM Defense Base, 6-0; y TM Defense Hnos. Acosta Mesa-TM Defense Noasira Construcciones, 4-3.

Segunda Canaria. - En la Segunda de Tenerife, la victoria del Dédalos Vets sobre el Hidra clarifica un poco más la zona noble de la tabla, que ahora comparten el primero de los citados con el Adelantados. Se pasa por tanto de un trío de líderes, a un dúo de líderes. Los resultados de la sexta jornada fueron: CD Hidra Los Realejos-CD Dédalos Vets, 2-4; Taoro TM Segunda-CTM Acoroma de Candelaria D, 1-5; CTM Adelantados Laguna B-CD Dédalos TM Santa Cruz, 6-0; CTM Tabor Arafo Promesas-Grateme Tenerife Sur C, 0-6; y CD Tenis de Mesa Temegueste-CD Dédalos Prinx, 4-3.

Campeonatos de Canarias. - No para por el ‘puente’ el tenis de mesa. Si bien no habrá competición en las ligas nacionales y autonómicas, se aprovechará para celebrar los Campeonato de Canarias de Discapacidad y Veteranos, Sub 21 y Sénior, los días 6, 8 y 9. Evento que a su vez sirve de clasificatorio para los Campeonatos Estatales. La cita tendrá lugar en el Pabellón Rosendo Alonso de Candelaria.