Chus Trujillo: "Han depositado en mí muchísima confianza"

La UD Tamaraceite ha confirmado este jueves la renovación de contrato de su entrenador, Chus Trujillo. Tras lograr el ascenso a Segunda División B, el técnico grancanario cumplirá su cuarta temporada entrenando al club.

Chus Trujillo afirma sentirse "plétorico" tras confirmarse su renovación. "Siento que han depositado en mí muchísima confianza", comenta. Al entrenador le "llena de orgullo" la decisión del club, pero también siente "responsabilidad por seguir cumpliendo".

Será su primera temporada entrenando en Segunda División B, pero a Trujillo no le asusta el desafío. "No estoy nervioso porque me siento preparado", afirma. El técnico del Tamaraceite cree que aunque es una categoría diferente, al final "el fútbol es fútbol". Sin embargo, es consciente de que la nueva categoría tiene sus particularidades que van a intentar "desentrañar lo antes posible para conseguir los objetivos".

Para hacer frente a la nueva campaña el Tamaraceite está haciendo varios fichajes y suma ya seis incorporaciones. Trujillo está muy satisfecho con los movimientos que se están haciendo y agradece a Héctor Ramírez, presidente del club, que le haya dado "mucho margen de maniobra". El entrenador siente que se han escuchado sus recomendaciones: "Ha caído lo que nosotros hemos pedido", afirma. Cree que los nuevos refuerzos son jugadores que "van a encajar en el modelo de juego y estamos satisfechos".

Eso sí, asegura que habrá algunos fichajes más, especialmente por el margen de tiempo que hay antes del comienzo de la competición. "Seguro que habrá otros movimientos, algunos pretendidos y otros no, porque puede darse la situación de que algún jugador decida marcharse", cuenta a este medio. El Tamaraceite tiene aún una ficha sub-23 libre.

Tanto la pretemporada como el inicio de la liga están en el aire por la delicada situación provocada por el COVID-19. Así lo corrobora Trujillo que cuenta que en primer lugar tanto él como el Tamaraceite están "a la expectativa de lo que digan las autoridades". "Poco tenemos que decir más allá de cumplir los protocolos y las órdenes que nos den", relata. El técnico recuerda que su equipo siguió "a la perfección los protocolos después del confinamiento", pero ahora está a la espera de nuevas informaciones oficiales para tratar de cumplirlas.

El entrenador no cuenta con información privilegiada el comienzo de la liga : "tengo la misma información que todo el mundo", afirma. Tras hablar durante el día de hoy con el presidente del equipo, concluye que tiene claro que "son las autoridades quienes tienen que dar el beneplácito".