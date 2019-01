Científicos de la ULPGC descubren una nueva especie de pez Brótola en aguas del archipiélago de Cabo Verde

José González y Raúl Triay-Portella, del Grupo de Investigación en Ecología Marina Aplicada del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Ambientales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han descubierto una nueva especie del pez Brótola de Cabo Verde ( Physiculus P. caboverdensis).

González, Triay-Portella y el portugués Manuel Biscoito, del Observatorio Oceánico de Madeira, han publicado el artículo A new species of Physiculus (Teleostei: Moridae) from the Cape Verde Islands (Eastern Central Atlantic) ( Una nueva especie de Pshysiculus de las Islas de Cabo Verde (Atlántico Centro-Oriental), en la revista internacional Zootaxa, especializada en las descripciones de nuevos grupos de organismos emparentados y parte de la tesis doctoral de Raúl Triay.

Un comunicado de la ULPGC destaca este miércoles que los investigadores describen en su trabajo un pez del Physiculus, P. caboverdensis que difiere de todos sus congéneres del Atlántico por su dentición, compuesta de caninos grandes intercalados con otros más pequeños, dispuestos en dos series premaxilares y una sola serie mandibular.

Según los científicos, se trata de la décima especie de este género presente en el océano Atlántico y la tercera que habita en el archipiélago de Cabo Verde.

La nueva especie, desconocida hasta ahora, es de pequeño tamaño (hasta unos 17 centímetros) y forma parte de los descartes de la futura pesquería de camarón soldado en aguas caboverdianas.

Tras una comparación morfológica exhaustiva con otras 41 especies del género Physiculus (agriotes o brotas), los autores describen esta nueva especie después de comparar caracteres morfométricos, merísticos (aletas, branquispinas, vértebras) del órgano luminoso ventral y del otolito, con el resto de ejemplares de la familia.

La muestra constó de 77 ejemplares, de los que diez fueron estudiados con detalle para, con posterioridad, depositarlos en museos de historia natural de Funchal (Portugal), Londres (Reino Unido), París (Francia), Washington (Estados Unidos) y Tenerife (España).

Hasta ahora, P. caboverdensis es solo conocida en Cabo Verde, donde fue capturada en hábitat de pocos metros por encima del fondo, en concreto entre 104 y 339 metros de profundidad y sobre rocas.

Teniendo en cuenta que las Physiculus presentan patrones de distribución geográfica muy restringidos y que no se conocen especies de este género presentes en más de un océano, en el presente P. caboverdensis debe considerarse como un endemismo de Cabo Verde. Como consecuencia, este trabajo supone una notable contribución al conocimiento de la fauna marina de ese archipiélago.

La ULPGC especifica en su nota que la metodología integral aplicada a este estudio taxonómico y biogeográfico es perfectamente extrapolable a cualquier trabajo similar que se plantee en Canarias sobre la familia Moridae (merluzas moras) y en particular sobre el género Physiculus.