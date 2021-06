El Gobierno de Canarias publica las bases para para acceder a las ayudas al agua de riego correspondientes a 2019

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este 2 de junio la convocatoria de las ayudas destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y de galerías para el uso de riego agrícola en las islas, por un importe de 8 millones de euros.

Los fondos se destinan a subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de agua destinada al riego agrícola desde pozos y galerías o producida en las plantas potabilizadoras de Canarias durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Las personas interesadas podrán cursar sus solicitudes desde el 3 de junio hasta el próximo 2 de julio a través de la sede electrónica del gobierno de Canarias.

En un comunicado, la Consejería indica que para el cálculo de las subvenciones se tendrán en cuenta los costes asumidos por los peticionarios a la hora de obtener el agua de riego procedente de la desalación, de la extracción de aguas de pozos o de galerías para riego agrícola. Esta subvención establece un sistema de compensación que garantiza la moderación de los precios del agua elevada desde pozos y galerías, desalinizada, regenerada o reutilizada, hasta alcanzar un nivel equivalente al de la península.

Se trata de una ayuda anclada en el Régimen Económico y Fiscal de Canarias desde 2018 tras las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado de 2017. El Gobierno central transfiere los fondos y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca establece los criterios del reparto. Los fondos correspondientes a 2019 llegaron a las islas en diciembre del año pasado y en febrero de 2021 se incorporaron a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Han pasado cuatro meses desde que se incluyeron en las cuentas regionales hasta que el área responsable ha publicado las bases.

La Dirección General de Agricultura reconoció un retraso en esta convocatoria debido a los trámites burocráticos llevados a cabo para introducir cambios en la orden para otorgar las ayudas, tras mantener una reunión a principios de año con organizaciones agrarias para abordar mejoras en la forma de concederlas. En concreto, el Gobierno regional explicó a este periódico que se pretendía garantizar que solo accedieran a estos fondos aquellas personas que se dedicaran a la agricultura.

Entre otros requisitos, el BOC refleja que la eficiencia energética representará al menos el 50% de la valoración para el cálculo de cada subvención individualizada. El importe anual de las ayudas por beneficiario no debe ser superior al 30% del volumen de negocios anual que el beneficiario obtiene en la región ultraperiférica. No será subvencionable el coste eléctrico de aquellos bombeos no utilizados directamente en la obtención del agua destinada al riego agrícola, así como tampoco el agua destinada al riego de zonas verdes o cualquier otro uso no agrario. Y los beneficiarios deberán someterse a controles para garantizar que su actividad es la correcta.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca de Ejecutivo regional, Alicia Vanoostende, ha señalado que “con esta ayuda se garantiza a los regantes unos precios asumibles en la obtención del agua destinada a regadío y equiparados al resto del territorio español", porque “conseguir agua en Canarias es mucho más complicado y caro que en otros territorios por las singularidades del Archipiélago, así como por los efectos del cambio climático, por lo que estas ayudas son muy necesarias para el sector primario de las Islas”.