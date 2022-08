Alí Babá, la OTAN, Marruecos y los 40 ladrones

Nada contra el pueblo americano. Pero no puedo ser amigo de la agrupación político-militar de la OTAN fundada y sometida a los gobiernos de Estados Unidos. La experiencia práctica demostró que esa llamada “alianza” sirve en primer lugar a los gobiernos estadounidenses y en ningún lugar a los intereses europeos. Se vio en Irak, en Yugoslavia, en Libia y en Afganistan… Y los platos rotos los pagan los “aliados” y los afectados en víctimas y desprestigios los europeos.

La historia de Ali Baba y los cuarenta ladrones, según Antoine Galland, es de origen persa y la conocemos en Europa a través de la traducción de Galland en 1701, si bien ningún investigador ha podido encontrar las supuestas fuentes árabes de Ali Baba en Las Mil y Una Noches. Según Galland la historia la recibió de un sirio Cristiano llamado Hanna Dyab.

Alí Babá era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito en las montañas, allí trabajaba cortando árboles para vender la leña en el mercado del pueblo. En las Mil y Una Noches no se conocían otras formas de energía y no había boicot de compras ni ventas, como en nuestra realidad. Pero también había ladrones asesinos.

Todos recordamos la formula mágica que abría la Cueva en que los 40 ladrones escondían sus tesoros: SÉSAMO ABRETE. Gracias a ella Ali Baba se hace rico robando a los ladrones. La historia parece confirmar el dicho de que “el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón”.

1898 y 1966: la amistad estatal hispano-americana

No vamos a recordar la Guerra de 1898 que, con falsas acusaciones de terrorismo, declaró el Gobierno yanqui a España y cuyo resultado tras la derrota hispana fue la pérdida de Cuba, Filipinas, etc. De allí nació la llamada “generación del 98”. Y también la instalación de bases militares en Guantánamo como posesión extraterritorial norteamericana, actualmente utilizada para encarcelar e interrogar con tortura a supuestos terroristas.

Después de crear la alianza militar anti-soviética de la OTAN con Estados miembros que habían sido enemigos en la 2a Guerra Mundial como Alemania e Italia, el gobierno del general Eisenhower decide instalar bases militares anticomunistas en la Dictadura de Franco, el antiguo aliado de Hitler y Mussolini. Eso significó un golpe al movimiento democrático antifranquista.Franco y Eisenhower firmaron los acuerdos de Madrid de 1953 y siguen vigentes en la Democracia. Las bases de Morón y Rota han tenido un gran valor geoestratégico no para España, sino para los EE.UU, Para los españoles quedaba el peligro tanto en tiempos de Guerra como en la paz, y así ocurrió el 17 de Enero de 1966 cuando dos aviones americanos colisionaron en Palomares (Almería).

En el accidente nuclear de Palomares se vieron implicados un bombardero estratégico B-52 y un avión nodriza KC-135 cargado con 90000 litros de combustible, ambos de nacionalidad estadounidense. Los dos aviones colisionaron a 10 690 metros de altura sobre la costa mediterránea, en el cielo de la pequeña localidad española. Esto provocó el desprendimiento y la caída de las cuatro bombas termonucleares que transportaba el B-52, así como la muerte de siete de los once tripulantes que sumaban ambas aeronaves, El Ministro de Información de Franco, Manuel Fraga Iribarne se bañó en una playa - supuestamente en Palomares - para hacer contrapeso a la alarma mediática mundial sobre el peligro nuclear. Le acompañaba el embajador americano. Pero hasta el día de hoy no se ha podido investigar a fondo y a la luz pública los residuos radioactivos, dado que los intentos de ecologistas han sido rechazados por “ser de competencia militar norteamericana”, o sea, ajena a la soberanía española.

Marcha Verde con entrega del Sáhara a Marruecos

Franco ha muerto después de haber nombrado sucesor de la Jefatura de Estado del régimen del Movimiento Nacional a Juan Carlos de Borbón. El Presidente del Gobierno es el ultrafranquista Arias Navarro. Pero la necesidad de un cambio es evidente, no solo para los demócratas sino para los oligarcas franquistas de la Banca, la Industria y el Comercio, tanto de cara a Europa como al resto del mundo.

El agonizante régimen de Franco, ahora encabezado por Juan Carlos, cedió a la estrategia de Rabat para ocupar el Sáhara a cambio de una “salida elegante”. El aún Príncipe quiso desvincularse de las negociaciones por sus “consecuencias negativas”.

En 1970, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Resolución 2711, que pide a España la celebración en su provincia del Sáhara Español de un referéndum de Autodeterminación, en el marco general de la descolonización de África que afectaba a las potencias colonizadoras europeas. Tras negarse en un principio a celebrarlo, España accede en 1974 a la celebración, movida por la creciente resistencia saharahui alentada por Argelia.

Richard Nixon, reelecto PRESIDENTE en 1972, premió a Kissinger con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y así Kissinger dejaría grabado su nombre en la historia al machacar, entre otros pueblos, a los saharahuis en su estrategia anti-soviética, temiendo que el Sáhara se inclinara hacia los rusos..

El rey Hassan II tomó la decisión de enviar a 350.000 civiles marroquíes y 20.000 soldados al recibir el varapalo de La Haya. En 1974 España anunció que no tardaría en realizar un referéndum entre la población saharaui para su independencia. El reino alauí, que sabía que perdería el plebiscito, apeló al Tribunal Internacional de Justicia. El principal órgano judicial de Naciones Unidas dictaminó el 16 de octubre del 75 que, aunque existían vínculos jurídicos entre Marruecos y el territorio del Sáhara Occidental, estos no establecían ningún vínculo de soberanía. Hassan II interpretó que: “No nos queda más remedio que recuperar nuestro Sáhara”, pese a no haber sido nunca parte de Marruecos.

Wells Stabler, jefe de la legación americana en Madrid en el 1975 afirma en un documento que el Juan Carlos de Borbón se negó a ser el interlocutor español en una reunión en Nueva York propuesta por Hassan II. Pretendía Juan Carlos que el Dictador (todavía mantenido con vida por su familia en una larga agonía) “no desapareciera de escena” antes de que el asunto del Sáhara quedara resuelto. No quería mancharse las manos abiertamente.

El Sucesor asumió la jefatura de Estado con el título de Rey el 31 de octubre de 1975 después de haberse negado una semana antes. Ese mismo día convocó un Consejo de Ministros y se puso manos a la obra. Sus contactos con su amigo el rey marroquí fueron constantes, como constató el embajador de EEUU en Rabat. Hasta entonces, según transmitió Stabler, “el Gobierno español seguía vacilante” ante la falta de liderazgo y, sobre todo, el aumento de las presiones marroquíes. Rabat envió el primer grupo de “marchadores verdes” al Sáhara el 30 de octubre, y no el 6 de noviembre, fecha oficial de iniciarse la Marcha Verde, para bloquear una posible intervención de Argelia contra la invasión.

Los falangistas de la Vieja Guardia siguen activos como es el caso de Solís Ruíz que sustituirá a Fernando Herrero Tejedor (Secretaría General del Movimiento) que murió en accidente en Junio de 1975. Nada menos que José Solís Ruiz al que Franco cuando el escándalo MATESA destituyó por su enfrentamiento con el Opus Dei. Solís Ruiz tiene conversaciones secretas con la Corte de Hassan en Rabat.

El 25 de octubre, Solís a su regreso de Rabat, el restituido ministro del Movimiento Nacional contó su reunión con Hassan II, que calificó de “realista, positiva, dura y fructífera”. En el documento citado, Stabler destacó que la mayor preocupación de España era, por encima de todo, evitar una guerra colonial con Marruecos: “Sería una tragedia que los soldados españoles en el Sáhara se vean envueltos en una confrontación abierta”. Asimismo, el hombre de Franco dejó claro que por nada del mundo el régimen quería perturbar sus relaciones con Rabat. “España desea salir del Sáhara [...]. Solís Ruiz dijo que está a favor de un acuerdo por el que la región se convierta en una provincia autónoma de Marruecos”. Cuatro meses después se hizo realidad.

El 2 de noviembre del 75 Juan Carlos viajó al Sáhara para dar apoyo a las tropas legionarias allí destinadas. El rey HASSAN no por inspiración divina, sino por la colaboración de Kissinger y la administración de Nixon ansiosa de quedarse con los yacimientos de fosfatos más grandes del mundo da la orden de Marcha Verde. Durante todos esos días ningún legionario o soldado español movió un dedo. Hubieran bastado unos cuantos disparos al aire y los “patriotas” marroquís se hubiera dispersado como el humo.

El 14 España firmaba los Acuerdos de Madrid y se constituía una administración tripartita junto a Marruecos y Mauritania. Duró hasta el 26 de febrero del año siguiente, cuando España finalmente abandonó a los saharauis, que empezarían a pasar de la ocupación española al dominio militar marroquí.

En esa época el gobierno español se disponía a abandonar el territorio como parte de la descolonización de Africa, al igual que anteriormente había otorgado la independencia a las élites oligárquicas hispanizadas de Guinea Ecuatorial en 1968 (yo conocí en los años 50 como alumno del Colegio Corazón de María a uno de los que sería ministro guineano)

El plan marroquí consistió en transportar a 300 000 civiles con unidades militares armadas camufladas entre ellos. Y fue diseñado por el Department de Estado de los EE.UU con apoyo logístico de la CIA. El motivo económico eran los fosfatos y el apoyo político a Marruecos era por temor a un Sáhara influenciado por una Argelia proclive al anticolonialismo soviético.

Trump, jefe de la OTAN y presidente de Occidente, regala el Sáhara a Marruecos

Trump en diciembre del 2020 en la Casa Blanca señaló que la decisión de reconocer a Marruecos su soberanía sobre el Sáhara Occidental, un territorio en disputa entre Rabat y el Frente Polisario, forma parte del acuerdo para el restablecimiento de los lazos entre Marruecos e Israel.

“Otro logro histórico hoy. Nuestros dos grandes amigos Israel y el reino de Marruecos han acordado (establecer) relaciones diplomáticas plenas, un enorme avance por la paz en Medio Oriente”, manifestó el bocazas presidencial en Twitter. Era un logro histórico a costa de robar a otros.

Marruecos se convertía así en el cuarto país musulmán que acordó normalizar sus relaciones con Israel en los últimos meses de la presidencia de Trump, después de Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán.

Como se ve esta decisión unilateral, contraria al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, no ha sido revocada por el nuevo presidente Biden ni contrariada en los hechos por los súbditos europeos. Biden y sus seguidores de la OTAN denuncian la intervención militar rusa en Ucrania como una invasión y ponen de nuevo sobre la mesa la anexión rusa de Crimea. Pero el robo del territorio y de las riquezas del Sáhara Occidental no le produce inquietud democrática ni humanitaria. Pone en cuestión las ultimas acciones provocadoras e ilegales de Trump, pero no el robo marroquí. Entre ladrones anda el juego.

EL SAHARA VENCERÁ ES EL LEMA

الصحراء الغربية في تقرير المصير

La negativa del pueblo saharaui a someterse a la monarquía marroquí dio lugar al conflicto del Sahara Occidental. O mejor dicho, la política anexionista y brutal de la dinastía marroquí ha dado lugar al conflicto.

En Canarias, muy afectada política y emocionalmente por las agresiones marroquís se ha desplegado una campaña de solidaridad, con el Polisario. Este 26 de Agosto se desplegó la pancarta mas grande conocida en solidaridad saharahui, medía 25 metros. La iniciativa es parte de la Campaña de recogida de firmas en apoyo a la autodeterminación del pueblo saharahui. También ha sido una respuesta a la postura del Gobierno Sánchez. En cualquier caso, también parece que el Gobierno Sánchez ha modificado últimamente su postura.

Y así también la Unión Europea.

En consecuencia entre las columnas del palacio de Rabat se oyen gritos de indignación. El régimen de Marruecos ha abierto en estos días una nueva brecha en su continua confrontación con las libertades y con la Unión Europea, y se negó a una cumbre con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, por haber defendido una consulta en el Sáhara Occidental. Borrell aseguró en el programa ‘La Hora de La 1’ de la TVE que «la posición que tiene el Gobierno de España era y es la de la UE; defender la realización de una consulta para que el pueblo saharaui sea quien decida cómo quiere que sea su futuro»

Esta posición es rechazada por el gobierno de Marruecos, que incluso llegó a decir que se trataría de un ''lapsus''. El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Bourita, canceló una reunión bilateral prevista para septiembre en Rabat con Borrell alegando que el encuentro era ''inapropiado''.

Borrell matizó sus palabras al día siguiente. En una entrevista con EFE corrigió la afirmación y defendió que la solución del problema del Sáhara Occidental «pasa por una solución acordada entre las partes», Marruecos y el Frente Polisario, y ''en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas'', algo que también enfadó a Rabat que exigía de Borrell otro posicionamiento a favor de su tesis expansionista en la antigua colonia española.

Otro acto de gran importancia que se realizará dentro de la campaña por un Sáhara Libre será el concierto solidario de conclusión de la misma. El 24 de septiembre en la Plaza Stagno (Trasera del Teatro Pérez Galdós), a las 19,00, tendrá lugar este acto que cuenta con la participación solidaria de significados representantes de la cultura y de la sociedad canaria. Un acto más para evidenciar el apoyo del pueblo canario a la noble causa del pueblo saharaui.

Siempre habrá en este mundo y no solo en el fantástico de las Mil y Una Noches algún atrevido Ali Baba que descubra la Verdad y abra a la luz los tesoros que nos han robado. Los ladrones que han resultado ser más de 40 están desenmascarados y la Cueva donde mediaticamente se podían esconder ya no se cierra. El Sésamo Abrete del espíritu reivindicativo de los saharahuis y de los activistas solidarios ha puesto al descubierto a los ladrones de la verdad y de las riquezas del territorio del Sáhara Libre.