No se me olvida una calma chicha que sufrí navegando en un barco de vela y motor de mi amigo de la infancia Paco Jiménez entre Los Cristianos y La Gomera. Nos quedamos al pairo en alta mar por la ausencia de viento y, aunque Paco me tranquilizaba, no las tenía todas conmigo viendo cómo el barco no se movía y Playa Santiago todavía no se veía en el horizonte. Paco, un avezado patrón, me dijo: “Bueno, aprovechemos para pescar y darnos un baño en el mar”, y me vi cogiendo cabrillas y alguna sama roquera que nos sirvió para una comida excelente con pescado fresquísimo. Entre baño y cacho de sama con una cerveza, Paco Jiménez me explicaba que esto de la calma chicha entre Tenerife y La Gomera no era nada: “Si estás conmigo cuando tuve una calma chicha en el periplo que hice a América, hasta la isla de Antigua, seguro que te llegas a preocupar de verdad. Esta quietud del aire no durará mucho, y pronto estaremos en Playa Santiago”.

Me ha dado por recordar la calma chicha que sufrí hace algunos años en este viaje en un crucero porque ahora compruebo que la calma chicha está radicada en Coalición Canaria, que sigue estando en horas bajas, especialmente en Gran Canaria, en donde las encuestas le auguran unos malos resultados, y en el resto de las islas el panorama también es muy negativo, hasta el punto de que el Partido Popular puede ganarle la tostada para convertirse en el segundo partido tras el casi seguro ganador, el PSOE, que ahora mismo confirma según todos los pronósticos que no tiene rival en Canarias. Lo que sí se confirma es que Coalición Canaria ha entrado en una crisis en caída libre, con un candidato a la presidencia, Fernando Clavijo, que ha estado investigado en dos sumarios, Grúas y Reparos, que se mandó a mudar al Senado para estar aforado y bien protegido, y que ahora parece ser candidato a optar a la tercera posición detrás del Partido Popular.

Pero en Gran Canaria es en donde CC lo tiene peor, con unas pésimas perspectivas, y si las opciones del cabeza de lista Pablo Rodríguez son ni chicha ni limoná -nunca mejor dicho lo de chicha- por si fuera poco la número dos de la lista grancanaria es Vidina Espino, tránsfuga de Ciudadanos y desprestigiada políticamente por sus escandalosos vaivenes de oca a oca y tiro porque me toca. Los saltos, más bien brincos de la señora Espino, han sido su metamorfosis en relación a la propia CC con la que ahora se presenta, y a la que criticó duramente en las elecciones de 2019 cuando se presentó con Ciudadanos. El trío del desastre de CC en Gran Canaria lo representa la todavía alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que está imputada en cuatro causas judiciales. Pésimo panorama para CC, que según todas las encuestas se verá superada por el Partido Popular que lidera Manuel Domínguez.

Los dos partidos que aumentan sus posibilidades en estas elecciones son el PSOE y Unidas Sí Podemos. En relación a los socialistas, Ángel Víctor Torres está disparado en sus posibilidades, y pese a una serie de acontecimientos negativos, como la quiebra del principal proveedor turístico de Canarias, Thomas Cook, el primer caso de COVID-19 y el primer confinamiento colectivo por la pandemia en un hotel de Tenerife, los incendios forestales y el volcán de La Palma, no ha sido obstáculo para que incluso el PSOE canario ahora mismo tenga opciones de mejorar sus resultados de las elecciones de 2019. Y el otro partido que las encuestas le otorgan una mejoría notable es Unidas Sí Podemos, con una valoración excelente de Noemí Santana Perera, candidata a la presidencia de Canarias, de Gemma Martínez, candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y de Antonio Pérez, candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria, y que el domingo pasado, arropados por Pablo Iglesias, hicieron una demostración de fuerza en la Sala Alboroto, llena hasta la bandera hasta el punto de que en la calle quedó fuera mucho público que no pudo entrar. Ahora mismo las encuestas le dan a Unidas Sí Podemos cinco diputados, y a Nueva Canarias cuatro, lo cual invertiría las posiciones de estos dos partidos en relación a 2019, y de confirmarse estos números Noemí Santana se convertiría en vicepresidenta de Canarias, con Ángel Víctor Torres de presidente.