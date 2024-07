Compromiso social y desarrollo

En las dos últimos semanas les he trasladado en dos artículos (Gran Canaria avanza y Estabilidad y desarrollo económico) una aproximación al modelo de ecoísla que caracteriza la acción del Gobierno insular. Me centré en los grandes datos sociales y económicos y en las más importantes realizaciones de los últimos años del Cabildo de Gran Canaria en infraestructuras y equipamientos. He aprovechado para ello mi intervención en el Debate sobre el Estado de la isla, que se celebró el 13 y 14 de junio. En este último artículo, que cierra la trilogía de textos dedicados a resumir la situación de Gran Canaria tras el primer año de gobierno después de las elecciones de 2023, me voy a centrar en la parte más social del trabajo del gobierno que conforman NC y el PSOE.

El progreso de una sociedad no solo se mide en términos económicos, sino también en la calidad de vida de su ciudadanía y en la cohesión social. En Gran Canaria, el Cabildo ha implementado políticas que priorizan los derechos sociales, la igualdad de oportunidades y la solidaridad. Estas políticas han impactado positivamente en la isla, resaltando la importancia de la cooperación entre el gobierno, los municipios y las organizaciones sociales para alcanzar un desarrollo inclusivo y equitativo.

Gran Canaria ha demostrado un fuerte compromiso con la cohesión social y la igualdad de oportunidades. La gestión del Cabildo se ha focalizado en la ocupación y el empleo, alcanzando cifras históricas en términos de ocupación femenina y reducción del desempleo. Como ya conté en el primer artículo de esta trilogía, a finales de 2023, la ocupación femenina alcanzó un récord histórico con 182,610 mujeres empleadas, un 9% más que antes de la pandemia. Este avance es significativo, ya que destaca el papel crucial de las mujeres en la economía local y la importancia de políticas que promuevan la igualdad de género.

Hoy Gran Canaria tiene una cifra de ocupados un 6% mayor que en 2019 y una cifra de paro inferior a la media regional de un 15´8%, el mejor dato desde marzo de 2008. En la renta de hogares por isla, Gran Canaria está a la cabeza de todos los territorios insulares. La promoción del empleo ha sido una prioridad constante. Programas de formación y capacitación han sido priorizados para asegurar que los hombres y mujeres de Gran Canaria tengan las habilidades necesarias para acceder a empleos de calidad. Estos programas no solo mejoran las oportunidades laborales, sino que también aumentan la competitividad de la economía local.

La cooperación con los ayuntamientos ha sido fundamental para la ejecución de políticas que promuevan la cohesión social. El Plan de Cooperación Institucional, que aporta anualmente 18 millones de euros, junto con otros fondos destinados a infraestructuras comerciales, industriales, culturales, deportivas, etc,…ha facilitado la integración territorial en toda la isla. En los últimos remanentes hemos incluido un plan adicional de inversiones de 69 millones de euros para impulsar grandes equipamientos municipales. Este enfoque municipalista asegura que las necesidades de todas las comarcas sean atendidas de manera equitativa, reduciendo desigualdades y evitando exclusiones. La colaboración interinstitucional ha permitido una gestión más eficiente y efectiva de los recursos. Los ayuntamientos, al estar más cerca de la ciudadanía, tienen una mejor comprensión de las necesidades locales. La cooperación con el Cabildo asegura que estas necesidades sean atendidas de manera adecuada.

La solidaridad internacional también es un componente esencial de la gestión del Cabildo. Desde 2015, se ha mantenido una partida presupuestaria -casi el 1% de los presupuestos- dedicada a la cooperación internacional, reflejando un compromiso con la justicia global y la ayuda a comunidades vulnerables en otros países. Este esfuerzo solidario no solo beneficia a quienes reciben la ayuda, sino que también enriquece a la sociedad de Gran Canaria, fomentando valores de empatía y responsabilidad global. La cooperación internacional abarca diversos proyectos, desde la asistencia en desastres naturales hasta el apoyo a programas de desarrollo sostenible en países en desarrollo. Estas iniciativas reflejan una visión global y una responsabilidad hacia el bienestar común. La participación en proyectos internacionales también brinda oportunidades de aprendizaje y crecimiento para Gran Canaria, fortaleciendo su capacidad de innovación y adaptación a nuevos desafíos.

El acceso a servicios esenciales y la mejora de infraestructuras han sido un objetivo en la gestión del Cabildo. La modernización del Estadio de Gran Canaria y del Centro Insular de Deportes, junto con la candidatura de Gran Canaria como sede de la Copa Mundial de Fútbol 2030, no solo mejoran las instalaciones deportivas, sino que también promueven la participación comunitaria y el orgullo local. La inversión en infraestructuras deportivas tiene múltiples beneficios. Además de promover la salud y el bienestar a través de la actividad física, estas instalaciones sirven como espacios de encuentro y cohesión social. Eventos deportivos de gran escala, como la Copa Mundial de Fútbol, o festivales de música, tienen el potencial de atraer turismo y generar ingresos significativos para la economía local.

La gestión del patrimonio histórico y cultural también ha sido relevante. Destaca el compromiso con la conservación y difusión del patrimonio de la isla. La protección y promoción del patrimonio cultural preservan la historia y la identidad de Gran Canaria y también impulsan el turismo cultural, generando beneficios económicos y educativos. Y como espacios de referencia, la ampliación del Cuyás, las últimas fases del MUBEA o el Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera.

La promoción de la cultura es otro pilar importante de la gestión del Cabildo. Gran Canaria ha desarrollado una amplia oferta cultural que incluye festivales, exposiciones, y programas de apoyo a los artistas locales. La cultura no solo enriquece la vida de los ciudadanos, sino que también atrae turismo y genera ingresos para la economía local. La inversión en cultura es, por tanto, una inversión en el desarrollo humano y económico de la isla.

El Cabildo ha implementado una serie de programas sociales que buscan promover la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de Gran Canaria. Estos programas abordan diversas áreas, desde la educación hasta la salud y el bienestar social. Iniciativas como el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad, programas de inclusión para personas con discapacidad, y la promoción de la igualdad de género son ejemplos de este compromiso. Hemos destinado el mayor capítulo económico de la historia del Cabildo a las políticas de cuidados.

El cuidado de las personas mayores y la atención a la dependencia son prioridades clave en la política social de Gran Canaria. El Plan Sociosanitario incluye iniciativas para mejorar los servicios de atención domiciliaria y residencial, asegurando que estas personas reciban el cuidado y la atención que necesitan. Este enfoque no mejora la calidad de vida de los mayores, sino que también alivia la carga sobre las familias y promueve una sociedad más compasiva y solidaria. Casi doscientos millones de inversión, 1560 camas sociosanitarias en marcha, más de dos mil personas dependientes atendidas a través de la promoción individual, asistencia domiciliaria, etc.

La igualdad de género es un principio fundamental en la gestión del Cabildo. Políticas y programas específicos han sido implementados para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, combatir la violencia de género y apoyar a las mujeres en el ámbito laboral. Estas iniciativas son esenciales para construir una sociedad más justa y equitativa, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y participación.

La educación ha sido un área de enfoque particular. Programas de becas y apoyo educativo aseguran que todos los niños y jóvenes de Gran Canaria tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su situación socioeconómica. La inversión en educación es esencial para el desarrollo a largo plazo, ya que proporciona a las futuras generaciones las herramientas necesarias para contribuir al progreso de la sociedad.

El acceso a una vivienda digna es un derecho fundamental que el Cabildo de Gran Canaria ha defendido a través de diversas políticas. Programas de construcción de viviendas sociales, ayudas para el alquiler y proyectos de rehabilitación urbana han sido implementados para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda adecuada. Estas políticas mejoran las condiciones de vida de los más vulnerables y promueven la cohesión social y la integración comunitaria. No ha sido una competencia propia, pero ante la inacción de los que la han tenido, el Cabildo ha actuado.

El progreso de Gran Canaria es resultado de un compromiso integral con la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la solidaridad. La cooperación entre el Cabildo, los ayuntamientos, las organizaciones sociales, los sindicatos, las asociaciones empresariales… ha sido clave para implementar políticas que beneficien a toda la comunidad. Gran Canaria muestra que el desarrollo inclusivo y equitativo es posible cuando se priorizan los derechos sociales y se trabaja en conjunto para enfrentar los desafíos. Este enfoque mejora la calidad de vida de las personas que conforman nuestra comunidad y fortalece el tejido social, preparando a la isla para un futuro de prosperidad compartida. La isla se presenta como un ejemplo de cómo una gestión comprometida y colaborativa puede transformar una sociedad, promoviendo valores de justicia, igualdad y solidaridad que son esenciales para un desarrollo sostenible y equitativo.