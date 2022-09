Los Gigantes no son Nueva York

El 15 de setiembre me atraganté y espanté al mismo tiempo con un informe internacional sobre la gestión política de la pandemia realizado por una prestigiosa revista científica, The Lancet, y los perjuicios de las luces led azules para nuestras vigilias. Con distancia, ambas noticias –y otras más, sin descanso- construyen el vocería diario de desastres que pueblan los informativos de casi todos los medios.

¿Dónde estaban los expertos de The Lancet hace tres años? A lo mejor hablaron lo mismo y no les hicieron caso. No lo sé. Pero la condena sin matices a todos los políticos del mundo diciendo que son los responsables directos de casi dieciocho millones de muertes, parece cuando menos una desmesura. Y casi peor: se decía también que las vacunas se consiguieron en tiempo récord gracias a la iniciativa privada. ¿Quién les pagó?: dinero público que se invirtió así por una decisión política sin precedentes. Bien.

Menos mal que la Reina consorte de España ha cumplido cincuenta años, qué bien, y el Canal 24 horas de TVE, veinticinco, enhorabuena. El Canal 24 horas es casi la única pieza digna de llamarse periodismo que le queda a la televisión pública de este país. El resto, en fin, ahí está la gala de presentación de la nueva temporada: de las cocinas sadomasoquistas de “Masterchef” a otro nuevo concurso, pasando por un extraño rescate de Xavier Sardá que esperemos no acabe en esperpento (a determinadas edades, ya se sabe: la de Sardá, que es la mía) Todo con la sonrisa del presidente del ente público que parece sacado de una casa destartalada de la aldea de los hobits de tanta alegría que exuda.

También yo cumplía años, veinticinco de mi primera llegada a Canarias; por eso recurrí a Carmen Martín Gaite: “el miedo es lo que une el yo de ahora con los de antes, un ansia de pesquisa que imprime al rostro la expresión más incondicional, como una lucecita al fondo de la pupila.” Puestas así las cosas, me acordé que ya un día lejano Luis le dijo a Alfredo, -o Alfredo a Luis, a saber- que Los Gigantes (Tenerife) no son Nueva York.