Halloween, máscaras, muertes y el desorden establecido

Este año el día de todos los Santos o de los difuntos sólo tocaron a la puerta de mi casa en Hamburgo (Alemania) tres grupos: Uno de tres jovencitas entre 14 y 16 años y otros dos grupos de dos y cuatros niños entre 9 o 10 años. Espeluznantes pero simpáticos y bien educados.

En la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, todo se vuelve “espeluznante”. Los fantasmas deambulan por las calles, las casas están inquietantemente decoradas y las calabazas brillan por doquier. Pero, ¿por qué celebramos Halloween y por qué nos disfrazamos de forma tan espeluznante? ¿Y qué papel juegan las calabazas?

Esta celebración tiene sus raíces en la antigua fiesta celta conocida como Samhain, que significa “fin del verano” en lenguas gaélicas y se trataba de una de las fiestas más importantes de la Europa pagana, ya que marcaba el final de la época de cosechas. Coincidía con el descenso de las temperaturas al iniciarse el otoño y disminuir las horas de luz solar iniciándose los meses fríos y oscuros del año.

La Iglesia Católica trató de erradicar el paganismo y para ello asimiló fiestas paganas tradicionales “cristianizándolas ”, con nombre y contenidos. Así el nombre proviene de la fiesta convertida en católica de “Todos los Santos”. Desde hace muchos años se celebra el 1 de noviembre. En inglés, la fiesta se llama “All Hallows” y la víspera, es decir, el 31 de octubre, “All Hallows Evening”. La abreviatura de esto es Halloween.

Tanto los niños como algunos adultos se disfrazan, van de puerta en puerta para obtener caramelos o gastar bromas. En Estados Unidos, esta costumbre se llama “Trick or Treat”. Aquí en Alemania, por ejemplo, los niños dicen: “Gibt uns Süßes, sonst gibt´s Saures” (Danos algo dulce, si no te agriaremos). Y normalmente ya se tienen preparadas golosinas y caramelos que se dan a los pequeños visitantes disfrazados.

En los escalones de la entrada colocamos una calabaza para espantar a los malos espíritus. Esta práctica tiene su origen en las leyendas tradicionales celtas de Irlanda y Escocia. Dice la leyenda que, hace mucho tiempo, en una Noche de Brujas, el diablo fue a buscar a un granjero irlandés que tenía muy mala fama, conocido como Jack el tacaño (Stingy Jack). Era un granjero que engañaba, robaba, corrompía y mentía, fuera amigo o enemigo, vecino o visitante de paso, ganándose así muchas enemistades a lo largo de su vida.

La intención del diablo era llevarse su alma por estafador. No obstante, Jack logró engañarlo y atraparlo. Para liberarse, el diablo le prometió que si lo dejaba escapar “jamás volvería a buscarlo”.

Después de varios años, Jack murió pero, al querer entrar al cielo, fue rechazado y al descender al infierno, el diablo tampoco quiso acogerlo y lo condenó a deambular por el purgatorio.

Antes de irse, Jack le pidió al diablo un último favor: una luz para alumbrar su camino. El diablo burlándose le arrojó una brasa del Infierno y Jack tomó un nabo que llevaba en su bolso, le hizo un hueco y le colocó una brasa dentro. El nabo se transformaría narrativamente más tarde en calabaza. Esta es una leyenda popular de Irlanda y Escocia, conocida como Jack of the Lantern (Jack el del farol).

Tal celebración declinó en Europa pero continuó y se popularizó en Estados Unidos. Niños y adultos se disfrazan, van de puerta en puerta para conseguir caramelos o hacer bromas. En Estados Unidos, esta costumbre se llama Trick or Treat. La fiesta volvió a Europa después de la 2a. Guerra Mundial. En Alemania, por ejemplo, los niños dicen “Saures oder Süßes” (“Agrio o dulce”)“. Si los habitantes de la casa no tienen dulces a mano, los niños pueden gastarles pequeñas bromas. Especialmente en Estados Unidos, las casas se decoran de forma muy elaborada y ”espeluznante“ y se pueden ver calabazas inquietantemente brillantes por todas partes. En el barrio de Hamburgo en que vivo casi todas las casas colocan adornos y decoraciones en sus fachadas.

En el Puerto de Hamburgo, el año pasado se organizó una fiesta de Halloween en barco. Tras su debut del año pasado, el barco de la fiesta de Halloween volvió a partir este año para realizar un espeluznante y hermoso viaje de fantasmas por el río Elba. Bajo el lema Lo espeluznante continua. Los invitados podían celebrar con música de los éxitos musicales de los últimos 30 años. El barco estaba convenientemente decorado y salía del Landungsbrücken. La entrada costaba 39 euros incluyendo bebida libre. A los grupos de mas de 10 personas se les rebajaba el precio a 36 euros por cabeza.

La brutalidad de masas y Ortega y Gasset

En principio se trata de una fiesta pacífica y divertida, pero en los últimos tiempos ha habido una cambio con la participación de masas. Si recordamos la obra de Ortega y Gasset sobre La Rebelión de las Masas con cuya interpretación elitista no estoy de acuerdo, se pueden tocar algunos aspectos de interés: el concepto de hombre-masa es una de las contribuciones mas relevantes de Ortega. Este es el hombre de su tiempo, el conformista al que la vida le parece fácil, que se siente en control de la realidad que le rodea y que no se somete o siente sometido a nada ni a nadie. Es un individuo egoísta y mimado, un ser cuya máxima preocupación es él mismo. Este también es el hombre del siglo XXI, preocupado por las tendencias y las apariencias; poco profundo.

El filósofo español parte de la imposición de la masa sobre toda la sociedad, ya que esta masa alocada no ve más allá de sí misma y nada respeta. La masa se impone. Lo que tradicionalmente se consideraba lujo reservado a unos pocos, se convierte en placer para todos. La masa ya no va detrás, sino que se coloca a la cabeza: «El ejército humano se compone ya de capitanes». El hombre del presente se ve a sí mismo más merecedor, que su «vida es más vida que todas las antiguas (…) que el pasado íntegro se le ha quedado chico a las actuales masas».

Según Ortega: “El hombre-masa es autosuficiente. Por lo menos en la historia europea hasta la fecha, nunca el vulgo había creído tener ideas sobre las cosas. Tenía creencias, tradiciones, experiencias, proverbios (…) Nunca se le ocurrió oponer a las ideas del político otras suyas; ni siquiera juzgar las ideas (…) Hoy, en cambio, el hombre medio tiene las ideas más taxativas sobre cuanto acontece y debe acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la audición. ¿Para qué oír si ya cree tener dentro cuánto le hace falta? ».

La rebelión de las masas es un ensayo sobre el triunfo de la vulgaridad a manos de este hombre-masa que la hace constar, la sitúa por encima de todo. Es casi como si no respondiese a razones; posee todos los poderes. El hombre-masa se lo guisa y él se lo come.

Mi desacuerdo con Ortega radica en que, sin negar tal vulgaridad, sí cuestiono su origen que considero estaba y está en manos de élites oligárquicas, Estas oligarquías poseedoras del capital y de los medios de formación e información son los que han originado el actual desorden establecido.

Se habla de un supuesto orden establecido como si el actual orden social fuese un bien natural y no una construcción social. Un orden social establecido como un bien público, un bien que solo se puede producir y consumir si se acepta y obedece de manera colectiva.

Por eso causa consternación el desorden en el que se ha visto sumido el país y todo Occidente en los últimos tiempos. Las protestas y las marchas que ahora resurgen no son pura continuación de las del año 2019 o 20, a las que se suman los encierros obligatorios sufridos a causa de la pandemia, los temporales ecológicos de lluvias o calores extremos y sequías, y también la masiva invasión de ucranianos como consecuencia de la ampliación de la OTAN y la respuesta de Putin y la Federación Rusa en forma de Guerra.

Pero ese desorden no es causa, sino consecuencia de un desorden anterior al que muchos han sido ciegos, un desorden más antiguo y generalizado engendrado anteriormente: el desorden establecido no sólo en Occidente por un sistema capitalista desenfrenado, anti-ecológico e imperial.

Se ha importado la OTAN pero también el HALLOWEEN de Estados Unidos sin mantener su tradición pacífica y familiar.

Halloween, víspera de Todos los Santos

En la Inglaterra medieval la palabra hallow, que actualmente designa algo sagrado, se usaba como sinónimo de saint (santo) y la festividad era conocida como All Hallows. La víspera de ese día se convirtió en una celebración por sí misma, All Hallows Eve, que al final de la Edad Media se habían fusionado con el día sagrado.

La Reforma protestante puso fin a la festividad de Todos los Santos entre los protestantes –básicamente las iglesias reformistas abolieron la figura católica del santo–, pero en Gran Bretaña Halloween continuó como una celebración secular, mundana y festiva.

DE EUROPA A AMÉRICA

Desposeído de su vertiente religiosa, Halloween recuperó los aspectos mas paganos del culto a los espíritus de ultratumba y los difuntos y de celebración del fin de la cosecha y la preparación para el duro invierno. La festividad pasó al continente americano. Aunque Halloween estuvo en gran medida prohibido entre los primeros colonos estadounidenses, la nueva sociedad norteamericana, formada por comunidades fuertemente tradicionales y agrarias, desarrolló sus propias tradiciones y festivales, como el Día de Acción de Gracias, muy ligados a la cosecha y que incorporaban elementos de Halloween. La inmigración masiva a partir del siglo XIX, sobre todo irlandesa, llevó consigo sus costumbres de Halloween y en el siglo XX, la fiesta se convirtió en una de las principales de los Estados Unidos, especialmente entre los niños.

De esta manera, Halloween ha llegado hasta nuestros días como la fiesta de las calabazas, fruto típico de otoño, el truco o trato o los gatos negros y las brujas, seres terroríficos y de mal augurio que por una noche pierden su aliento terrorífico para convertirse en parte de divertidas fiestas por todo el mundo.

Parece evidente que la elección de esta fecha estaría relacionada con el intento de suplantar las fiestas paganas de los difuntos como el samhain celta o el mundus patet romano, en cuyos territorios la Iglesia se había extendido adaptando sus ritos a las creencias anteriores. Así, alrededor del 1 de noviembre aparecieron otras celebraciones, como Halloween, la víspera, o el día de difuntos, al día siguiente, que acabaron fusionándose con la celebración original.

En Canarias, España, Europa, Corea y el mundo

Pero lo que debería ser diversión se ha transformado en peligrosa manifestación contra el orden público, En Gran Canaria, según he podido leer, este 2022 es la primera vez en años que la noche de Halloween refleja un saldo mínimo de incidentes. Hay que recordar que tal noche solía acumular la mitad de los ataques a las guaguas. Así, en 2021, en la celebración de los espíritus se registraron 26 incidentes de los 55 contabilizados en todo el año; en 2020, en plena pandemia, fueron 7 de 32; y, en 2019, 105 de 162. En lo que va del 2022, se han producido ya 33 ataques a Guaguas Municipales. De ellos,19 fueron los de la noche Halloween, sin ningún daño material considerable.

El concejal de Movilidad de Las Palmas entendió que, a la vista de las estadísticas, «las campañas de concienciación y de refuerzo policial están funcionando, pero no nos conformamos y volveremos a insistir el año que viene para ver si podemos erradicar esta tradición, que no es canaria». No sé si será posible, pero en todo caso será necesaria una campaña de concienciación social.

Aparte de los incidentes relativos a los ataques al transporte público, la noche de Halloween se saldó con tres detenidos y el incendio de un contenedor de obra en el barrio de Vegueta, según la Policía Local.

La noche de Halloween, el 31 de octubre, significa para los niños y jóvenes muchos dulces y mucha diversión en calles oscuras y pasillos ajenos. Pero en Alemania algunos adolescentes se han aprovechado maliciosamente del espeluznante disfraz de demonio, monstruo o vampiro, según la policía. Según el Sindicato Alemán de Policía, la espeluznante noche se utiliza cada vez más para cometer delitos y daños a la propiedad. Sin ir más lejos, en Hamburgo, un niño de 12 años, amigo de mis nietos fue asaltado por enmascarados de mayor edad que le robaron dinero y las golosinas.

“Los coches rayados, las paredes grafiteadas, las puertas de entrada dañadas y los jardines delanteros pisoteados indican una tendencia al abandono en la educación”, dijo Bodo Pfalzgraf, jefe regional del Sindicato de Policía en Berlín. El año pasado se registraron incluso robos. Los jóvenes se habían llevado los caramelos que habían arrebatado a los niños mas pequeños bajo la amenaza de golpes. Y tales fechorías parecen repetirse. “En caso de que se repitan estos excesos, hay que actuar en el plano político para el próximo año con campañas intensivas de prevención”, exigió Pfalzgraf. Los excesos se repiten.

Según la costumbre adoptada de EE.UU., los niños van de casa en casa la víspera de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y, con la fórmula “trick or treat” (truco o trato), ofrecen a los residentes la posibilidad de elegir entre una broma malvada o una dulce donación. Pero la policía advierte: “¡NO todo lo que es divertido para los fantasmas está permitido!”

En Corea la cuestión alcanzó dimensiones de tragedia.

El último informe de la Sede Central de Medidas de Seguridad y Desastres de Corea del Sur elevó a 155 los fallecidos y a 152 los heridos como consecuencia de la estampida humana que se produjo la noche del sábado, durante una celebración de Halloween en el barrio de Itaewon, en Seúl.

Hay que repetirlo para acentuar su gravedad: Al menos 156 personas, en su mayoría jóvenes adultos, murieron y decenas resultaron heridas el sábado por la noche (29), cuando la primera fiesta de Halloween después de la pandemia de COVID-19, fiesta que se convirtió en una concentración de masas fuera de todo control en el popular barrio de Itaewon.

«Cuando cualquier ciudadano hace una llamada de emergencia es porque es muy urgente y se necesita ayuda o acción de la policía», anunció el primer ministro tras una reunión de gabinete. «El gobierno hará que los responsables rindan cuentas firmemente una vez que se complete la investigación», dijo después de los hechos el Primer ministro.

Las causas de la tragedia están siendo investigadas y un equipo de investigación registró el miércoles varias instalaciones policiales, incluidas las cercanas al trágico accidente. Pero no hay que olvidar el invisible poder de los llamados medios sociales de Internet, etc. No nos vigila o influye el poder político, sino una constelación de corporaciones empresariales con una identidad difusa y una ideología mercantilista de ganar al máximo, sin importar cuales sean las consecuencias sociales.

Unas 100.000 personas acudieron a Itaewon para celebrar Halloween. Como no era un evento «oficial», con un organizador específico, no hubo control de multitudes por parte de la policía u otras autoridades. Y pasó lo que pasó.

El primer ministro de Corea del Sur, Han Duk-soo, dijo el miércoles siguiente que la policía será responsable por no responder a las muchas llamadas de emergencia anteriores. En Seúl. Y Park Jong-hyun, del Ministerio del Interior y Seguridad, dijo a la prensa: «El gobierno hará todo lo posible para crear una sociedad más segura y tomará este incidente como una lección». El gobierno coreano también anunció que actualizará el servicio de llamadas de emergencia 112.

En mi opinión no es cuestión de culpar o disculpar a la Policía, sino de prevenir. De tomar conciencia de los peligros desatados en el actual desorden establecido.

En Sevilla con navajas: el ruido y las nueces

En Sevilla los agentes de la Policía Nacional detuvieron a 18 menores, sobre las 23:30 del día 31 de octubre; en el barrio sevillano de los Remedios. Habían cometido robos con violencia haciendo uso de armas blancas. Al menos hubo una decena de víctimas, de las cuales dos, tuvieron que ser trasladadas a hospitales.

El grupo de jóvenes generó gran alarma social que, según parece, fue resuelta por la rápida intervención de la Policía, quien localizó e identificó a los jóvenes y procedió a su detención. Además, les intervinieron pasamontañas, cuchillos, machetes, navajas y una careta de plástico, entre otros objetos. ¡Casi nada!

La Policía Local de Sevilla tuvo que precintar 7 locales por celebrar fiestas de Halloween sin licencia, superar el aforo de personas o vender alcohol a menores. Uno de los precintos fue antes de iniciarse la fiesta, los 6 restantes han obligado al desalojo de unas 4 mil personas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla advierten que seguirán siendo escrupulosos en el cumplimiento de la normativa. El Ayuntamiento también ha levantado diez actas de denuncias por exceso de ruido. Se dice, según el proverbio tradicional que a veces es más el ruido que las nueces. Esta frase proverbial se usa cuando una cosa o un acontecimiento tiene mucha menos importancia que la que en un principio se le daba. Bajo un aspecto moderno o civilizado, aún laten en los grupos humanos la violencia, la territorialidad y el gregarismo (o tendencia animal a agruparse) de las hordas primitivas.

Respecto a futuras fiestas de Halloween o de otro tipo es necesario recordar que aquí es la cantidad de nueces (o actos delictivos) superior al ruido o atención mediática que se la ha prestado anteriormente y que es preciso prevenir para curar y evitar el gamberrismo violento de masas.