Los viejos han ideado una exitosa campaña contra la intención de los bancos de orillarlos a través de la brecha digital creciente. Su lema 'Somos mayores, no idiotas' también serviría para otro tipo de reivindicaciones y demandas.

Por ejemplo, ese eslogan se podría utilizar contra los empresarios que nunca encuentran el momento para subir el salario mínimo a un nivel digno. El Gobierno acaba de aprobarlo con el apoyo solo de los sindicatos pocos días después de que fuese respaldada accidentalmente la reforma laboral en el Congreso de los Diputados tras haber sido consensuada entre patronal y la representación de los trabajadores.

Es curioso pero nunca la patronal ha considerado que sea el momento oportuno para subir el salario mínimo. Para los empresarios nunca es el momento. Sin embargo, los trabajadores les han respondido, con el respaldo de la ministra de Trabajo: somos mayores pero no idiotas. Hay empresarios que no entienden que si los trabajadores cobran una porquería difícilmente pueden consumir, lo que sería contraproducente para todos.

La derechona asegura que en España tenemos un gobierno social comunista pero yo aún no he visto que haya nacionalizado nada. Tampoco el gobierno de izquierda ha metido mano decisivamente a la banca a pesar de que se ha convertido en un teórico servicio público.

Hoy nadie puede operar ni vivir sin la banca porque en cualquier trabajo te obligan a domiciliar la nómina, por no hablar de los pagos de servicios esenciales como el agua, la luz o el teléfono. Si todos los ciudadanos estamos obligados a trabajar con los bancos aunque no queramos, es incomprensible que un gobierno de izquierda no les haya puesto antes unas normas para cumplir de manera inexcusable.

Si estamos obligados a tramitar casi todo a través del banco, ¿por qué un gobierno progresista no ha creado una banca pública?. Al parecer es más importante tener una televisión pública para entretenernos con el pan y circo de Eurovisión que uno bancos públicos. Si estamos obligados a domiciliar los recibos y las nóminas, tendríamos derecho a que eso fuera realmente un servicio público y no privado.

Igual que ciertos seguros. Si todo el que tiene un coche está obligado a hacerse un seguro, ¿por qué entonces las compañías son privadas?. El Estado beneficia de esta manera a empresas privadas por las que todos tenemos que pasar por el aro. Eso es como si la hacienda fuera privada en vez de pública. Si estamos obligados a pagar impuestos, el organismo que recauda tiene que ser público.

Si el contribuyente no puede permitirse una hacienda privada, tampoco debería estar obligado a trabajar con la banca privada, sobre todo cuando esta hace negocios con tu dinero.

Por mucho que insistamos en decir alto y claro que somos mayores pero no idiotas, los bancos nos siguen tomando por imbéciles, y lo que es peor: el Estado también.