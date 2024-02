Indúltame otra vez

El primer partido de la oposición, después de darnos la tabarra durante meses sobre los indultos, la amnistía y el terrorismo, ahora se desdice de todo lo anterior y donde dijo digo dice ahora Diego.

Feijóo acusó a Pedro Sánchez de pactar con terroristas y golpistas mientras él lo hacía a escondidas a ver si había alguna mínima posibilidad de ser investido presidente del Gobierno de España. Un tipo que ha estado varios mandatos consecutivos con mayoría absoluta en Galicia no podía permitirse dejar su virreinato para estar cuatro años en la oposición en el Congreso de los Diputados.

Feijóo y sus adláteres trataron de pactar con los golpistas e independentistas catalanes, según su propio y falso vocabulario, pero no les salían los números porque si llegaba a un acuerdo con Feijóo se le iba la treintena de diputados de Vox y si llegaba a un acuerdo con Vox, como lo hizo, no podía contar con los siete votos de la derecha independentista catalana.

Esa extraña operación la quiso maquillar en el Congreso afirmando que si no era el nuevo presidente de España era porque él no quería ante la risa contagiosa del presidente del Gobierno. Era mentira que Feijóo no quisiera ser investido presidente de España porque realmente no tenía ninguna opción: los independentistas catalanes odian a muerte a la ultraderecha y la ultraderecha hace lo propio con Junts per Catalunya.

Sorpresivamente, una semana antes de las elecciones autonómicas en Galicia el gallego perdedor se destapó con una bomba política: no estaba en contra de la amnistía a los independentistas bajo ciertas condiciones y tampoco creía probable que Puigdemont fuera imputado por terrorismo, justo lo contrario que ha estado diciendo durante más medio año.

Era una música popular que sonaba y que tenía una letra parecida a la de uno de sus antecesores en el partido, Mariano Rajoy, quien ganó unas elecciones prometiendo bajar los impuestos y nada más tomar posesión del cargo los subió todos. Como el PP y Coalición Canaria en las islas, que prometieron bajar el IGIC y después se hicieron los locos y si te vi no me acuerdo.

Cada día se hace más imprescindible hablar de indultos y amnistías, sobre todo cuando vemos las actuaciones de algunos jueces, ya sea para hacer la ola al PP y machacar a independentistas y socialcomunistas o para pedir pena de cárcel a periodistas honrados que arriesgan su libertad como un corresponsal de guerra en Gaza su vida. Veinte años no serán nada pero veintitres son una monstruosidad. Es absolutamente intolerable.

Nadie se explica esta salida de pata de banco del líder de la oposición, a no ser que la derecha nacionalista e independentista de Cataluña y el País Vasco le amenazaran con sacar a la luz pública las negociaciones que mantuvieron con ellos.

Los independentistas catalanes aseguraron que los populares se pusieron furtivamente en contacto con ellos para tratar de llegar a un acuerdo de gobierno y los del PNV también han publicitado que el PP les ofreció el Ministerio de Industria si apoyaba a Feijóo en la investidura.

Estas revelaciones quitan la razón política al Partido Popular pero también la moral por sus mentiras y engaños no solo a su electorado sino a todos los españoles en general. El Partido Popular está henchido de mentiras y no tiene ninguna fuerza moral para avergonzar a Pedro Sánchez porque le echó en cara lo mismo que ellos hicieron a escondidas.

La ultraderecha española es irracional, rimbombante y peligrosa pero al menos es más coherente y previsible que la derecha tradicional conservadora. Abascal dice muchas tonterías y barbaridades pero siempre se mantiene consecuente en su discurso mientras que Feijóo parece un muñeco de trapo, una marioneta que se mueve al antojo de unos intereses escondidos y que se reflejan en sus polichinelas chocarreros.

El problema que tiene la derecha española es que obligan a sus votantes a elegir entre Guatemala y Guatepeor. Y en eso está ahora.