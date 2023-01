John Lennon entre el Año Nuevo y las guerras viejas: haz el amor y no la guerra

Unos diez minutos antes de las Campanadas de la medianoche, que separa el viejo año 2022 del Año Nuevo 2023, celebrado y aplaudido sin méritos propios, pero depositario de las esperanzas de millones de personas en el mundo entero, pocos minutos antes, digo, trato de levantarme del butacón, donde sentado veía la televisión desde horas antes y un dolor intenso en la pierna izquierda me tumba al suelo.

Me levanto a duras penas y, arrastrando el pie izquierdo, voy a la cocina. El resto de mis actos no merece mención. Pero el pensamiento se acelera en mi cerebro, sin miedo, pero con enfado recordando que Pelé, nacido el mismo año 1940 que yo, acaba de morir en Brasil, y que en el Vaticano ha muerto el papa alemán Benedicto XVI. No me hace ninguna gracia que la guadaña de la Muerte me cercene la vida sin haber terminado las tareas que me he impuesto, especialmente la de escribir.

Y quiero escribir sobre la Vida y contra la maquinaria de Muerte, que es la Guerra. Estamos en este mundo humano y deshumanizado, lleno de violencias, pero también lleno de esperanzas y luchas por la Paz, la Justicia y la Libertad y por un mundo mejor. En este nuestro mundo no todo es color de rosa, ni podemos ignorar las realidades. Y John Winston Lennon, nacido el 9 de octubre de mi mismo año, 1940, en Liverpool, Inglaterra, fue asesinado hace 42 años a balazos con criminal precisión el 8 de diciembre del 1980 por un tarado que buscaba hacerse famoso.

En el momento del asesinato Lennon estaba en la cumbre de su fama, poco después de la disolución de The Beatles, y Lennon era uno de los mayores activistas por la paz mundial y uno de los más notables opositores a la guerra de Vietnam, lo que le llevó a ser investigado por el gobierno de Estados Unidos.

“A Lennon lo asesinan cuando Reagan está por llegar al poder. Todo lo que hubiera hecho y dicho en torno a las luchas que se dieron en Centroamérica; imagínate lo que hubiera hecho con la llegada de Donald Trump. Todo lo que hubiera podido hacer y en particular toda la música que nunca vamos a escuchar”, planteó.

A pesar de no existir entonces ni redes sociales ni Internet, el asesinato de John Lennon hace 40 años dio rápidamente la vuelta al mundo y se convirtió en titular por la paz. La sangre derramada por el fundador de The Beatles (que sarcásticamente había dicho ser más conocido que Jesucristo) volcó un manto rojo de sangre y tristeza sobre el mundo de la cultura durante días.

Cuatro décadas después de la muerte de Lennon, otro hecho similar, pero ocurrido en otras circunstancias, puede ayudar a dar dimensión a lo que en su momento significó el asesinato del británico. La muerte del argentino Diego Armando Maradona, al igual que la de Lennon, no pudo ser obviada por ningún medio porque de eso era lo que la gente en cualquier parte del planeta quería hablar.

Lo mismo ha ocurrido en Brasil y el mundo futbolístico con la Muerte de Pelé.

Carlos Flores, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México, había dicho sobre Maradona y Lennon: “Estamos hablando de dos de los personajes más emblemáticos de la segunda mitad del siglo XX. Uno a nivel musical, John Lennon, uno de los mejores compositores del siglo pasado junto con Paul McCartney, y él solo por supuesto. Y Diego Armando Maradona, que también cambió el fútbol él solito, con su forma de jugar. Por eso el impacto que tuvieron”, resumió.

También, venían de clases humildes y se convirtieron en personajes universales

“Además, ambos eran muy pegados a su pueblo, estas palabras se referían a Lennon y al entonces fallecido futbolista Maradona. Por eso quizás conviene recordar estas palabras ahora que ha fallecido también el brasileño Pelé y vemos la conmoción causada”.

“Llevo 40 años preguntándome todo lo que hemos perdido de su música”, lamentó entonces el académico mexicano, quien agregó que además de musicalmente se pregunta en qué otros aspectos hubiera sido necesario escuchar la voz del artista británico.

Cuatro días después del homicidio de Lennon, un millón de personas se reunieron en el Central Park de Nueva York para homenajearlo. El mundo estaba asistiendo a un cambio de época. El movimiento hippie, el pacifista, el de la liberación sexual y de los derechos civiles recibían junto con el cuerpo de Lennon las balas que lo sacarían de escena.

Se venía encima el neoliberalismo, el individualismo y la competencia como supuesto motor social, con sus abanderados globales: Ronald Reagan, electo en noviembre de 1980 como presidente de EEUU (gobernó hasta 1989) y Margaret Thatcher como primera ministra de Reino Unido desde mayo de 1979 a noviembre de 1990.

Hoy estamos en una situación amenazadora con salida imprevisible con guerras y revueltas en todo el mundo, no solo en Ucrania, y las amenazas de emplear armas atómicas no son una broma y hay que tomarlas en serio. Ahora el Canciller alemán Scholz ha hablado de cambio de época. Esperemos que no sea de entrada en una ampliación del conflicto europeo y del uso de armas atómicas. Ni que sea un cambio de época, como a la Muerte de John Lennon, con un presidente Biden convertido en belicoso Ronald Reagan y un coro europeo aplaudiendo cualquier eructo de guerra.

Y hoy como ayer el grito-canción de John Lennon de que se paren las guerras y se dé una oportunidad a la Paz es de candente actualidad. Y de alguna manera los autobuses que circulan por las calles de Hamburgo con el letrero luminoso de STOP DEN KRIEG son un eco de la necesidad de negociar la paz y no de fomentar la Guerra. Repíto unas frases de Lennon: “Vivimos en un mundo donde tenemos que escondernos para hacer el amor, mientras que la violencia se practica a plena luz del día”. “Declarándola (la paz) de la misma manera que declaramos la guerra. Así es como tendremos paz... Solo necesitamos declararla”. Podemos pensar que es un deseo ingenuo, pero es ciertamente más justo y eficaz que las jaculatorias continuas de reforzar armamentos y no negociaciones de paz. Ambas frases que en algún momento las pronunció John Lennon, y que se convirtieron en dos de sus máximas más famosas y definitorias de su proyecto vital de artista, más allá del puro hacer música: el de promover la paz a nivel mundial. En los días actuales del nuevo año que empieza a correr, el de los Beatles se ha convertido en tendencia en muchas redes sociales, donde se le menciona y recuerda para revalorizar la lucha librada por Lennon, tanto como músico como persona ciudadano del mundo, en contra de cualquier tipo de Guerra.

El 1 de Abril 1969 hablaron Lennon y Ono en el programa televisivo Today con el moderador británico Eamonn Andrews. Durante la entrevista John Lennon afirmó estar dispuesto a convertirse en el payaso del mundo para conseguir la paz. Era una de su acciones pacíficas de públicas “encamadas” junto a su esposa.

Otra vez en cama: el 1 de abril de 1969, Lennon y Ono hablan con el presentador británico Eamonn Andrews en el programa de televisión Today. Por la paz estaba dispuesto a convertirse en “el payaso del mundo”, dijo Lennon.

En Ucrania el payaso Zelensky se convirtió en presidente para hacer la Guerra. Es un contraste con John Lennon dispuesto a hacer el payaso con tal de que avanzara la Paz. Yo sigo renqueando de la pierna izquierda, pero sobrevivo y espero que todos los que quieren sobrevivir y un mundo en Paz recuerden: es necesario recordar y repetir las frases de Lennon a los Biden y los Putin, a los Zelensky y a los gobernantes británicos o franceses, chinos, españoles o coreanos: HAZ EL AMOR Y NO LA GUERRA.