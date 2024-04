El jueves nos vemos otra vez

Actualmente los vecinos de la Isleta asistimos a la ejecución de obras viarias que nadie explica y que justifican con el recurrente mantra del trazado de la metroguagua. Esta situación está aislando al barrio dificultando nuestra movilidad y seguridad.

Durante estas cuestionadas obras hemos tenido mala suerte, alguien se ha fijado en una calle relativamente pequeña, con solo tres inmuebles, un edificio de oficinas, un Centro de Mayores y un Centro de Salud con Servicio de Urgencias 24 horas, lo que supone una ocupación del 66% de dicha calle en Servicios Sociales.

Se trata de la calle Dr. José Guerra Navarro que conecta Juan Rejón con la autovía GC-1 usada en la actualidad como vía de doble sentido sin ninguna incidencia conocida. Creemos que sin motivo ni previo aviso, han modificado el sentido de esta calle dejándola sólo como salida hacia la autovía GC-1 por lo que en ese momento manifestamos a las autoridades los problemas que esta decisión ocasionaban al vecindario. Esta actuación impide el retorno a la Isleta por la calle de Juan Rejón a los vecinos que acuden al Centro de Salud o de Mayores, siendo de todos conocido que este tráfico es de baja intensidad con respecto al que se dirige a la autovía.

En fechas recientes se ha publicado que se mantenía el cambio en dicha vía pero que se establecía en sentido opuesto al que en principio se anunció. O lo que es lo mismo, consideran igual el sentido autovía-Juan Rejón que el opuesto. Esta nueva elección indica que no existe criterio para dicha modificación, no han dado datos de flujo de vehículos en ambos sentidos, no han valorado que el tráfico existente desde el Centro de Salud o el de Mayores hacia Juan Rejón es marginal. Nuestra opinión es que esta vía soporta perfectamente el uso actual, lo demuestra el tiempo que lleva en esa situación y la falta de explicaciones dadas para alterarlo.

La modificación propuesta para la calle implica que el acceso de los usuarios a los citados centros y a los Servicios de Urgencias por parte de las Ambulancias desde la Isleta se han de realizar por el siempre atasco en Belén María, siendo ágil el retorno hacia la Isleta. Sin embargo si se invierte el sentido, el acceso desde la Isleta se realizará sin problemas pero el retorno requerirá el acceso a la autovía hasta llegar a la intersección con Torre de Las Palmas para iniciar el regreso. En ambos casos se hace necesario acceder a la autovía para acudir al Centro de Mayores o al Centro de Salud con lo que se sobrecarga dicha vía de forma innecesaria.

Existe además un argumento de calado social, sin duda este cambio implicará el aumento en el coste del transporte para los usuarios de estos servicios por el incremento del kilometraje y del tiempo que tienen que invertir en los desplazamientos. Se debe tener en cuenta el inminente inicio de las obras de soterramiento de Belén María que sin duda contribuirá a empeorar la situación.

Ante la nula respuesta a nuestras razonadas reivindicaciones, decidimos manifestarnos cada jueves a las doce horas ante el acceso a dicha vía desde la calle Juan Rejón sin que nuestros empleados públicos, léase concejales de urbanismo y de movilidad hayan hecho acto de presencia. Esta ausencia demuestra que en estos momentos estamos atravesando una fase de cuatro años de duración que se puede definir como de indiferencia por parte de los políticos. En esta fase se entra pasados los períodos electorales en los que somos su blanco más preciado como potenciales votantes.

En las próximas elecciones, tendremos que decirles que no somos los ciudadanos los que nos apartamos de la política, son ellos los que se apartan de nosotros. Solo están presentes cuando no hay problemas sino en fiestas como el chapuzón, las fiestas de la Virgen de la Luz, las fiestas de la Virgen del Carmen, carnavales, etc.

Desde el Ayuntamiento se habla con gran profusión de smart city, inteligencia azul, etc. entendemos que es ahora cuando deben aplicarse esos conceptos. Damos la solución y puede ser de entre otras, ésta, consistiría en la instalación en la controvertida intersección de un semáforo asistido por inteligencia artificial (AI) situando cámaras fotográficas en la plaza frente a la Iglesia de la Luz y en la de Manuel Becerra que detecte la presencia temprana de la metroguagua, origen de este problema. Es evidente que se ha optado por la solución fácil ante un problema no tan complejo.

Para finalizar, sería muy importante conocer si existe algún protocolo de actuación ante cualquier situación de riesgo en el barrio ya que las posibles vías de evacuación están siendo estranguladas, si dichas vías se consideran suficientes y si se han realizado estudios de prevención de estos riesgos en la fase de proyecto de dichas obras. A esta duda se llega por la extrañeza que produce observar la obra que se ejecuta en la calle Dr. José Guerra Navarro intersección con Juan Rejón que añade artificialmente la resistencia de dicha vía a la circulación de vehículos. En caso de grave incidencia en el barrio complicaría las labores de evacuación léase bomberos, UME, ambulancias etc. Alguien debería contar las vías de escape de las que dispone la Isleta.