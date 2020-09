El otro lado del mostrador

Si se trata de establecer prioridades, el esfuerzo fundamental deberá consistir en hacer máximo los puestos de trabajo. Tal prioridad tiene especial relevancia en un año en el que el ajuste a la baja del empleo será importante. No obstante, la variación en la participación en la renta de los salarios está sujeta al volumen de empleo acumulado y creado cada año en la economía. Pero este hecho nos pone en guardia sobre los procesos de adaptación pasiva que implican destrucción de empleo. Parece entonces evidente que los mecanismos de protección del empleo creados tienen un notable interés para estos fines. Por lo tanto, la búsqueda de mecanismos eficaces y eficientes de protección del empleo constituye una línea estratégica de interés.

Debe considerarse que una buena parte del empleo, creado y acumulado, está en el sector servicios debido a la especialización productiva que tiene el Archipiélago, los cuales dependen del ritmo de renovación de las actividades de las empresas en las diferentes temporadas. Pero tal proceso de renovación será más lento en este año y los próximos, debido a una nueva fase de ajuste de oferta y demanda. Si esto se diera, y hasta que se reactive el sector, el incremento del paro friccional será importante, sabiendo que dicho paro friccional se define como el paro de búsqueda de empleo a corto plazo, que puede convertirse en paro estructural, o de largo plazo, si no se adaptaran las condiciones formativas a las necesidades existentes.

No pareciendo que esta situación vaya a cambiar en breve, los salarios han ido perdiendo participación en el valor añadido bruto levemente. Independientemente de la evolución de la inflación y los porcentajes de incrementos salariales, lo que ha sucedido es que las desigualdades en los salarios se han incrementado. De esta forma, determinados trabajos reciben salarios más altos y hacen crecer el salario/hora medio, pero la masa salarial pierde participación. En otras palabras, la distribución de los sueldos tiene que ver con la relación con los empleos, pero las diferencias de dichos empleos marcan las diferencias, salvo en aquellos puestos para los que es difícil encontrar candidaturas.

La economía de Canarias había entrado en una fase de bajo crecimiento económico. Actualmente está en crisis. Por ello, es necesaria una política económica anticíclica fundamentada en el crecimiento del consumo, la inversión y el binomio formación empleo, para mantener los niveles de crecimiento suficientes para que la tasa de paro no solo disminuya, sino que no se dispare al alza, no dejándola al albor de la evolución de la población activa. En este sentido, dicha política anticíclica tiene por objeto mantener la participación de los costes del trabajo en la renta interior bruta, lo que es una condición para el mantenimiento de la demanda agregada y su ritmo de crecimiento. Se trata, en definitiva, de maximizar el empleo y de mantener los salarios reales. Con eso se garantiza el consumo y, por ende, la inversión productiva. Por esta razón es importante no perder volumen de empleo acumulado porque tal vez interese tener renta de consumo elevada al otro lado del mostrador.