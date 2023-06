¿Cómo matar a Podemos si goza de buena salud?

He leído varios artículos en los que se anunciaba la muerte de Podemos y recuerdo aquella frase atribuida a Zorrilla, a Lope de Vega, a Corneille: Los Muertos que vos matáis/ gozan de Buena salud. Varios artículos críticos literarios que he consultado no saben o no pueden contestar quién es el autor de la frase, pero uno de ellos (Fernando Torrentino) después de confesar que no sabe contestar a la pregunta plantea que los afortunados octosílabos: ¿Pertenecerán a algún mortal con nombre y apellido, o serán el fruto de una creación anónima, popular y colectiva? No sabemos quien fue el autor ni la madre que parió tal frase. Pero la seguimos usando porque viene como anillo al dedo en miles de ocasiones.

A Podemos lo están matando oficial y públicamente - desde hace años- todos los periódicos de las derechas oligárquicas y últimamente se une al coro de los malditos algún nuevo parte necrológico desde una supuesta izquierda condoliente. El vicepresidente balear Yllanes pide la dimisión de la cúpula de Podemos y que el Partido se integre en Sumar. Pide, pues, la autoliquidación o suicidio. ¡Vaya una forma de hacer izquierda!

En las páginas de Público, Santiago Alba Rico, escritor, filósofo y ensayista escribe otras líneas necrológicas, diciendo que no le resulta fácil (?) escribir la líneas de su artículo del 5 de Junio y quiere alejar toda coloración emocional. Dice que la situación actual hace improbable la renovación de gobierno de coalición donde, dice él, Podemos es un activo muy dudoso y es, dice el necrológico filósofo y ensayista, el mayor obstáculo para la renovación de un proyecto progresista.

Santiago Alba Rico confiesa en tal artículo que ya: “En 2017, tras Vistalegre II, escribí que Podemos era un cadáver que, como los de los griegos en las Termópilas, podía servir, en todo caso, para frenar la irrupción de los persas. Muchos le votamos entonces por ese motivo. Como sabemos, no solo no sirvió para eso sino que de algún modo sus errores franquearon en 2019 la entrada de los persas de Vox en el Parlamento. Hoy es más que nunca un cadáver, pero un cadáver que cierra el paso no a los bárbaros, sino a los restos semivivos de esa izquierda transformadora que debe intentar reconstruir en el futuro la hegemonía perdida en estos años”.

Que el Sr. Alba Rico y yo no vivimos en el mismo país es cierto. Yo vivo en Alemania y él no, y que no pensamos lo mismo es evidente. Pero yo pienso en España y estudio y analizo con la cabeza fría y el corazón caliente. Y, francamente, ya que él menciona a los griegos de las Termópilas habría que recordarle que el supuesto cadáver de Podemos fue el que gestionó la unidad de la izquierda y logró el primer gobierno de Coalición de izquierdas, social-comunista. Y si hubo gente que votó por VOX no fue por gracias demenciales a Pablo Iglesias, sino por frustración por los políticos que hasta es momento habían gobernado en España, bien fueran con el Felipe González pseudo-socialista o con el Partido Popular de Arias y sucesores, que arruinaron los salarios de los trabajadores y empujaron la economía patria al abismo del descenso vertical.

Alba Rico es un ensayista que, según sus palabras en el artículo mencionado, tiene dotes proféticas y anuncia que Podemos: “No tiene futuro. Ya nunca será capaz de interpelar a una mayoría social que, injustamente o no, siente un odio irracional hacia Iglesias y Montero; y nunca será capaz de liderar a una izquierda que contempla con indiferencia, cuando no con alegría, su descomposición.”

Me parece que él pertenece a esa supuesta izquierda que odia a Iglesias y a Montero y sus dotes proféticas no son solamente nulas sino falsas ya que el cadáver del 2017 que él mataba ganó las elecciones y subió en carne y hueso, resucitado, al Gobierno de España, inaugurando una serie de reformas fundamentales, pero atacadas sistemáticamente por las oligarquías y sus medios desinformadores. Esa masiva desinformación y la sistemática difamación y calumnia de las personas, leyes y proyectos que desde el Gobierno han puesto a España a nivel europeo.

Su artículo es parte de una nueva campaña cuyos padres putativos o putañeros persiguen el objetivo que invisibilizan de liquidar el multipartidismo y regresar al bipartidismo. Lo sepan los profetas de las muertes de Podemos o lo ignoren, como han ignorado muchas otras cosas, entre ellas, los éxitos financieros y de leyes que el actual gobierno de Coalición ha puesto en marcha frente al rechinar de dientes y las calumnias del machismo y del neofascismo voxiano con el adulador sonreír de los Populares que trata de hacer olvidar su impopular política y fracasos pasados, cargando el muerto al gobierno social-comunista, más social que comunista, aunque digan que es un gobierno criminal e ilegítimo. Trump se ha quedado chico al lado de las diatribas a lo Goebbels de VOX y dirigentes del Partido Popular.

No puedo saber, ya que no soy profeta, cuál será el acuerdo de las izquierdas. Pero está claro que no va a ser fácil ya que no sólo las Derechas duras e impuras atacan, sino los falsos profetas con lágrimas de cocodrilo viudo se unen al coro necrológico. Espero que el muerto que tantas veces ha resucitado de sus supuestas defunciones goce de buena salud, Por el bien de la España que Antonio Machado cantaba con el cincel y con la maza.

Ya hay un español que quiere

vivir y a vivir empieza,

entre una España que muere

y otra España que bosteza.

Españolito que vienes

al mundo te guarde Dios.

Una de las dos Españas

ha de helarte el corazón.

Recuerdo aquello que, con tantas profecías y necrologías, podría pasar a la izquierda: Entre todos la mataron y ella sola se murió. Si no queremos que esos sepultureros nos entierren vivos y que ninguna de las Españas abominables nos hiele el corazón y los futuros años post-electorales, esperemos y actuemos para que se cumplan aquellos versos machadianos:

Mas otra España nace, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza. Una España implacable y redentora, España que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea.

Frente a la posibilidad de un gobierno como el de Italia derechista y protofascista a lo VOX y sus aliados, recordemos como Machado que no se trata de venganza, sino que la mano vengadora será o deberá ser la mano de la Justicia, la Libertad y la Democracia.