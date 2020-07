No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo

En el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del 8 de julio quedó constancia de que Dª Evelyn Alonso es una concejala tránsfuga, porque así nos lo hizo saber por escrito Ciudadanos.

A pesar de los intentos de Coalición Canaria y Partido Popular de que el debate se centre en la situación jurídica de esta edil con su ya antiguo partido sabemos que el debate real se debe centrar en la ética, en las promesas electorales que se hacen a los chicharreros y chicharreras, y su incumplimiento por razones que nunca se acaban explicando pero que muchas personas podemos deducir.

Antes de las elecciones de 2019, hace poco más de un año, todas las organizaciones políticas presentes en el Ayuntamiento PSOE, Ciudadanos, PP y nuestro grupo, Unidas Podemos- expresamos nuestra convicción y compromiso de que esta ciudad no podía seguir gobernada más tiempo por Coalición Canaria tras 40 años en el poder.

Señora Evelyn, señor Díaz Guerra, ¿qué ha cambiado en estos apenas 12 meses que han pasado desde que ustedes querían en la oposición a CC tras 40 años?

Un año apenas de plazo le han dado ustedes al cambio político. Pero seamos justos, ni siquiera un año. El nuevo gobierno tomó posesión y debió dar sus primeros pasos en verano, cuando la administración pública está a medio gas por las vacaciones. Pero es que además ese año incluye casi tres meses y medio de estado de alarma por la mayor crisis económica y social que ha habido en España y en muchos países del mundo desde la época de las guerras mundiales y nuestra guerra civil.

Y en esas condiciones, dicen ustedes que la ciudad está paralizada. ¿Van a culpar ustedes a Patricia Hernández también del coronavirus y de sus consecuencias en la economía mundial? Podríamos decir que le han dado ustedes, señora Evelyn, señor Díaz Guerra, apenas 6 meses al cambio político. Un miserable plazo frente a 40 años que tuvo CC para mejorar esta ciudad y demostrar honestidad en la gestión.

Vayamos a la maldita hemeroteca para que los chicharreros y chicharreras sepan la verdad. La señora Evelyn no paró de criticar cuando fue concejala, durante dos mandatos, a aquellos y aquellas a quienes ahora va a reponer en el poder. Les recuerdo algunas de sus frases de entonces:

-"Los proyectos que CC lleva prometiendo desde hace 30 años no cabrían en este salón de plenos".

-"El estilo ineficiente del gobierno (CC-PP) ha provocado la huida de los inversores de la ciudad, con la anulación del PGO y que no han sido capaces de aprobar los planes especiales".

-"Desde 2011 [con Bermúdez de alcalde], hay 20.000 personas necesitadas más".

-"La bonanza económica que anuncian CC y PP no es real, no conocen los problemas de los ciudadanos"

-"La mayoría de los parques infantiles son inaccesibles, con muy poco mantenimiento y muy poca seguridad, y los hay llenos de pulgas y bichos; CC solo hace anuncios populistas sobre nuestros espacios públicos".

-"CC lleva 30 años anunciando estudios para arriba, estudios para abajo; ¿creen que somos tontos?"

-"Hay personas vulnerables a las que [con el PP en el IMAS] no están llegando las ayudas sociales". "Tenemos una grave gestión con la Policía Local de Santa Cruz, que no es prioridad para el gobierno" CC-PP.

Todo esto lo dijo en los últimos años la señora Evelyn. ¿Y cuál es la solución para ella? Devolver el poder a quienes lo hacían tan rematadamente mal. ¿Qué es lo que ha cambiado?.

Nos pone a Unidas Podemos de ridícula excusa, diciendo que no le gusta que apoyemos al actual gobierno. Señora Evelyn, no estamos en el gobierno, métaselo en la cabeza. Y yo le preguntaría: ¿Está usted a favor de que se hagan más viviendas sociales? ¿Le parece a usted bien que se abran más escuelas infantiles municipales para conciliar vida familiar y laboral? ¿Sí o no? Porque si eso le parece bien son condiciones que nosotros pusimos para apoyar el cambio político. Y por supuesto la regeneración política.

Pero si donde dije digo, digo Diego, casi surrealista, y desde luego poco edificante para esa regeneración política, es lo que ocurre con el líder del PP en Santa Cruz. Dice en privado que para él CC es "una agrupación de intereses vinculada a determinados intereses empresariales" y que "encima son malos gestores". Cuando la prensa le pregunta por estos comentarios -publicados tras airearse un audio de una reciente reunión del PP- trata de suavizar, pero no de desmentir su mala impresión de CC. Incluso afirma públicamente que cuando Coalición Canaria, en 2019, se fue a la oposición, lo recibió “con ilusión".

Ya en las pasadas elecciones también se comprometió a que con él no habría otra vez un alcalde nacionalista en Santa Cruz, “al menos durante los próximos cuatro años". En esa campaña electoral también clamó que la situación de este municipio es "muy grave" tras 40 año de CC en que se han perdido "tantas oportunidades" que estamos casi como en los años 60 u 80.

Nos encontramos, pues, con la paradoja y la tremenda incoherencia de un PP cuyo líder no quiere esta moción de censura, pero la promueve.

Y qué decir del señor Bermúdez, de lo que pensaba del transfuguismo cuando el pasado año daban lecciones de moral. Proclamaba el exalcalde que quiere volver a serlo que era deshonroso gobernar con tránsfugas, y el señor Juan José Martínez, portavoz de CC, hablaba incluso de "la mayor perversión de la democracia".

No le fue a la zaga entonces el portavoz adjunto del PP en Santa Cruz, Carlos Tarife, que hace unos meses tachaba las mociones de censura con tránsfugas como "un atraco a la democracia".

Pues bien, ahora, según sus propias palabras, CC y PP están pervirtiendo y dando un atraco a la democracia en Santa Cruz. Se han quitado la careta y nos han mostrado sus verdaderas prioridades.

Y aunque es muy triste y carente de sentido esta situación, desde Unidas Podemos vamos a seguir trabajando para que el cambio político vuelva a Santa Cruz, que esta vez, si el PP o la señora Evelyn no rectifican, habrá durado un año porque quienes están de acuerdo con que CC debe estar en la oposición han traicionado sus principios y la ciudadanía.

En Unidas Podemos tenemos la conciencia tranquila porque el cambio político en 2019 era un clamor mayoritario en Santa Cruz entre la población, ,y sin dejar de reconocer que el PSOE ha tenido aciertos y algunos errores, lamentamos no haber podido completar los cambios que en tres años más hubieran sido posibles con un gobierno diferente al que hemos tenido en nuestra ciudad las últimas cuatro décadas.

Esperamos que estas acciones indefendibles, inexplicables e incoherentes con las que se han retratado en esa moción de censura, y que causan un daño a la imagen de la actividad política, les pase factura en las próximas elecciones a quienes las han promovido y protagonizado.