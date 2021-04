No sabe, no contesta

Hay políticos a los que se les va la fuerza por la boca. Sin ir más lejos, en el pleno del Parlamento de Canarias de la semana pasada el presidente del Gobierno y la portavoz del Partido Popular se vieron las caras en un debate en el que se tocaron muchos temas pero al final salió de nuevo a colación la migración.

Tras una crítica acerada y altisonante de Australia Navarro, una mujer que siempre está en las antípodas, Ángel Víctor Torres le respondió que antes de criticar convenciera a la presidenta de la Comunidad de Madrid para que contestase a una carta suya en la que le pedía colaboración y solidaridad con el reparto de menores inmigrantes.

Como se sabe Canarias es un lugar en el que recalan muchos migrantes debido a su privilegiada situación geoestratégica. No es que quieran venir a Canarias para quedarse. Solo quieren que el archipiélago sea una plataforma o un trampolín para viajar luego al continente europeo. Y no sólo a España sino preferentemente a Francia y Alemania.

Entre esos migrantes africanos hay muchos menores de edad no acompañados que precisan un cuidado especial. Torres ha solicitado oficial e institucionalmente el reparto equitativo de esos menores que llegan a Canarias con la intención de saltar el charco para buscar una vida mejor huyendo de sus tradicionales penurias.

Algunos presidentes autonómicos han contestado a Torres, unos comprometiéndose con la acogida de migrantes y otros por pura cortesía. La presidenta de la Comunidad de Madrid parece que está demasiado preocupada con la precampaña electoral como para ocuparse de un tema tan lejano y tan poco electoralista.

La pusilánime presidenta de la Comunidad no solo no se ha dignado a contestar a su homólogo canario, algo que no solo debe ir en el sueldo sino también en la educación y en los buenos modales. Esta mujer, que va de arrogante y pizpireta a partes iguales, ha rechazado participar en un debate electoral televisado en Telemadrid con los otros candidatos a la presidencia. Sin embargo ahora se lo está repensando en vista de que quedaría señalada por su cobardía a pesar de que se vende muy bien como mujer valiente, especialmente en la ultraderecha

Como digo a algunos políticos se les va la fuerza por la boca pero hay otros que además no tienen ni el más mínimo valor para enfrentarse dialécticamente a sus adversarios.