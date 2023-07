Nueva Canarias-bc, voto doblemente útil el 23J

La campaña para los comicios generales del 23 de julio afronta sus últimos días. Con una avalancha de encuestas: la inmensa mayoría coinciden en la victoria de la derecha y la ultraderecha en el conjunto del Estado, pero no en que esta resulte suficiente para formar un gobierno estable. En Nueva Canarias-Bloque Canarista seguiremos hasta el último minuto explicando, en todos los lugares del Archipiélago, nuestro programa hecho en Canarias y para Canarias; destacando la relevancia de la presencia de voces canarias de progreso en el Congreso de los Diputados y en el Senado, sea cual sea el resultado final, gobiernen las izquierdas o lo hagan las derechas. En el caso de los partidos estatalistas, como bien recoge la prensa estos días, la agenda canaria, las propuestas para nuestra específica situación, no figura en sus programas.

Me preocupa, y mucho, que se avance en la normalización del uso de bulos, mentiras o datos inciertos, como hizo profusamente el candidato Feijóo en el único debate con Sánchez; y que, lejos de ser castigados por los ciudadanos y ciudadanas, suponga beneficios electorales. Que se conviertan en habituales discursos, carteles y lonas que lanzan mensajes de odio y que buscan fracturar y enfrentar a la sociedad.

Así como que se repitan técnicas, ya usadas por Trump o Bolsonaro, que pretenden cuestionar la limpieza del proceso electoral, lo que puede ser un aviso a navegantes de que, como hicieron esos líderes ultraderechistas tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Brasil, algunos se mostrarían dispuestos a no aceptar el resultado del recuento si este no les es favorable. Las declaraciones de Feijóo sobre el voto por correo transitan en esa peligrosa línea.

Populismos autoritarios

Prácticas antisistema que ya están haciendo daño y que laminan la democracia favoreciendo populismos extremistas y autoritarios. Populismos autoritarios y extremistas que, tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, el PP ha ayudado a colocar en la dirección de concejalías y consejerías en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, así como ubicándolos al frente de la Presidencia de varios parlamentos. Caracterizados por su machismo, su homofobia y su negacionismo frente a las vacunas o las consecuencias del cambio climático.

Una ultraderecha que se ha abierto hueco en los ejecutivos de varios estados de la Unión Europea, entre ellos Polonia, Hungría e Italia. O, más recientemente, Finlandia, donde su viceprimera ministra, Riikka Purra, se ha visto obligada a pedir perdón por una serie de comentarios aporófobos y racistas que vertió en su momento en las redes sociales y que invitaban a “escupir a los pobres” o a “golpear a niños negros”. Hace apenas dos semanas tuvo que dimitir otro miembro del nuevo gobierno finlandés tras conocerse sus estrechos vínculos con grupos neonazis.

Lo que está sucediendo en Europa y en el mundo es de extrema gravedad para las libertades, para la democracia, para los derechos humanos. Debemos tener memoria de lo que sucedió hace apenas un siglo con el ascenso al poder de grupos similares que escribieron uno de los episodios más lamentables y trágicos de la historia de la humanidad. Como señala el filósofo Santiago Alba Rico: “En 1933 nadie pensó que el nazismo era el ”nazismo“, ese símbolo del mal radical: Hitler era la legítima opción política de una clase media enfadada que ni preveía ni quería el Holocausto. Era un ”ciclo“ nuevo volcado hacia la derecha que también la izquierda asumió como provisional y casi anecdótico, según nos recuerda, por ejemplo, la filósofa Simone Weil”.

Propuestas

La campaña electoral debería servir para que los partidos trasladen a la ciudadanía las distintas propuestas en economía y empleo, en servicios públicos y políticas de cuidados, en igualdad y lucha contra la violencia machista, en la preservación del planeta ante la crisis climática, en el impulso a la cultura… No para extender consignas de odio hacia determinados colectivos o convertir la confrontación política en un barrizal incompatible con los buenos hábitos democráticos. No podemos aceptar esos comportamientos.

En campaña también hay que reiterar que estamos en un sistema parlamentario, no presidencialista. El 23J no votamos a Sánchez o Feijóo. En estos comicios elegimos en las islas a los quince diputados y diputadas y a los once senadores y senadoras que nos representarán en las Cortes Generales.

Desde NC-bc hemos recordado en la campaña lo que consiguió nuestro diputado Pedro Quevedo en el Congreso de los Diputados. Entre otros hechos, la subvención del 75% en los viajes aéreos y marítimos interinsulares, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, y después, ampliándolo a los de Canarias con el resto del Estado, en los PGE 2018. El cien por cien en el transporte de mercancías, aunque falta actualizar los costes tipo, beneficiando a nuestra industria y a nuestro sector primario.

El abono por parte del Gobierno central del cien por cien del Posei adicional a nuestro sector primario, así como que se implementaran medidas de apoyo al agua de riego agrícola y al costo de los seguros agrarios. Junto a otras en I+D+i, energías renovables y apoyo al sector audiovisual. Sin olvidar la recuperación de los convenios de carreteras, empleo e infraestructuras educativas además del desbloqueo del nuevo Estatuto y del REF fiscal.

Ahora, con renovadas listas, queremos cimentar esos avances y evitar que, una vez más, Canarias pueda ser ninguneada. Un compromiso que simboliza Luis Campos, número 1 al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Las Palmas, pero que se encuentra en la totalidad de nuestros candidatos y candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado.

Mujeres y hombres que, en varios casos, forman por primera vez parte de una candidatura. Con jóvenes como Txema Santana y Pedro Jonay Díaz. También, con el significativo apoyo de personas experimentadas: Antonio Morales, Teodoro Sosa y Miguel Ángel Pulido. Con candidaturas en las dos circunscripciones, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y con una gran presencia femenina: Minerva Alonso, Peña Armas, Belén Machín, Ana Orán, Odalys Padrón…

Lo hacemos, como siempre, desde nuestra plena solidaridad con los hombres y mujeres del conjunto del Estado y nuestro perfil nítidamente progresista. Pero, además, con el valor añadido de que no vamos a Madrid sometidos por ninguna disciplina que no sea la de la defensa de Canarias en todos los ámbitos, en todos los desarrollos legislativos, en todas las políticas, en todas las decisiones que se adopten.

Nuestro compromiso es pleno para que esta tierra continúe avanzando y superando sus déficits históricos. Para que sea una nacionalidad con mayor equidad, con mejores servicios públicos, con más y mejor empleo, con más igualdad entre mujeres y hombres, con más oportunidades para sus jóvenes generaciones, con mejor atención a sus mayores, con un desarrollo más autocentrado y sostenible, con el desarrollo estatutario y la defensa del REF.

Para rechazar que el Estado tome decisiones, como ha hecho en el tema del Sáhara, que vulneran la legalidad internacional y que perjudican a las Islas. Para hacer frente a nuevos olvidos e incumplimientos. Por esos compromisos, reitero que el voto a las candidaturas de Nueva Canarias-bc el 23J es doblemente útil, al ser nítidamente de progreso y al ser un eficiente instrumento de defensa de Canarias.