Rompiendo una lanza por Gorona del Viento

Es muy entendible que cuando se aborda un tema complejo como es el caso del funcionamiento del sistema de hidrobombeo de Gorona del Viento en el Hierro, se puedan suscitar interpretaciones erróneas o contradictorias con lo que es la versión oficial, pero de eso a llevar a cabo una interpretación sesgada para “retorcer los datos para conseguir que digan lo que yo quiero que digan” va un largo trecho.

En primer lugar, hay que ser muy riguroso con las magnitudes que se usan y en el cómo se usan. Intentar describir un sistema eléctrico tan solo por la energía que produce dice bien poco de aquel que lo hace. Efectivamente, decir que un sistema produce 10 MWh, da una característica del mismo, pero poco más, porque evidentemente los 10 MWh se pueden producir por un sistema que tenga una potencia de 10 MW funcionando durante una hora, por un sistema que tenga una potencia de 20 MW funcionando media hora o por un sistema que tenga una potencia de 1 MW funcionando 10 horas. Es por ello aseverar que, si eliminamos la parte hidráulica de Gorona del Viento, la energía producida por los eólicos nos daría para abastecer la isla, es de una incapacidad manifiesta.

Si de verdad se quiere conocer el auténtico potencial de Gorona del Viento hay que analizar los 24 días que van desde el 13 de julio al 7 de agosto de 2019 durante los cuales la isla del Hierro se abasteció de energía eléctrica sin necesidad de quemar un solo litro de combustible fósil.

Esta información se puede ver en la web de REE en el siguiente enlace

Hay dos características fundamentales en un sistema eléctrico, la denomina estabilidad dinámica que consiste en que siempre la demanda y la generación tienen que ser iguales en cada instante y que el balance entre generación gestionable y no gestionable debe de estar en el entorno del 50%.

La estabilidad dinámica es la que es capaz de proporcionarnos, entre otras cosas, esa estabilidad en la tensión y en la frecuencia que son vitales para el correcto funcionamiento de todos los dispositivos que tenemos conectados al sistema. Evidentemente todos somos conscientes de lo importante que es que la tensión en casa sea de 240 voltios y la frecuencia de 50 Hz de manera lo más estable posible, porque si estos parámetros fluctúan, puede acarrearnos problemas con nuestros electrodomésticos y demás elementos, conectados a la electricidad. Si la generación es superior a la demanda la tensión y la frecuencia suben. Si la demanda es superior a la generación la tensión y la frecuencia bajan.

Por otro lado, conocemos como generación gestionable aquella cuyo valor podemos modificar a voluntad. Por ejemplo, modificando la entrada de combustible de un generador diésel, yo podría aumentar o disminuir la generación de ese grupo y por tanto adecuarlo a la demanda que haya en cada momento. Por el contrario, un generador eólico no es gestionables porque el aumento o la disminución de su producción dependerá de la aleatoriedad del viento y por lo tanto está fuera de nuestra voluntad. Creo que con lo comentado queda suficientemente claro porque un parque eólico, sin más, no puede abastecer directamente a unos consumidores.

Para poder atemperar esa aleatoriedad que poseen tanto la eólica como la fotovoltaica, es por lo que se le hace convivir con generación gestionable como la generación fósil, que empíricamente se ha llegado a la conclusión que, como mucho, debe de haber un porcentaje del 50% (Gorona del Viento está ensayando con porcentajes más arriesgados).

Obviamente no solo los grupos de combustibles fósiles son gestionables, también la generación hidráulica lo es, porque si hago pasar más o menos agua por la turbina produciré más o menos energía. Si yo hago convivir un parque eólico con un salto de agua en el entorno del 50%, no solo tendría un sistema perfectamente estable, sino que además sería 100% renovable. Pero claro, si no tengo un sistema de agua fluyente que me aporte el líquido necesario para mantener la generación hidráulica, es decir, si lo que tengo en un sistema de bombeo puro, cuando se me termine el agua del depósito superior, se terminó el invento. Pues no, porque aquí aparece uno de los grandes hitos que innova Gorona del viento, la gestionabilidad en el bombeo.

Para explicar esto con más detalle tenemos que decir que el parque eólico de Gorona del viento está compuesto por 5 aerogeneradores de 2,3 MW cada uno, lo que arroja una potencia total de 11,5 MW. Por otro lado, tiene 6 bombas de 0,5 MW y dos bombas de 1,5 MW lo que proporciona una potencia total de bombeo 6 MW. Por último, posee 4 turbinas de 2,8 MW cada una, lo que proporciona una potencia total de turbinado de 11,32 MW.

Si ahora tenemos en cuenta que la demanda máxima del Hierro se encuentra en torno a los 7 MW y hemos dicho que los eólicos pueden llegar a producir hasta 11,5 MW, ya tenemos el primer problema de que la demanda y la generación no coinciden. Esto se podría solucionar parando molinos, pero desperdiciaríamos una energía preciosa. La otra solución es destinar 7 MW a la demanda y 4,5 MW a elevar agua. Pero seguimos teniendo el problema de la no gestionabilidad de los eólicos. Efectivamente, pero tenemos un rango entre 0,5 MW y 6 MW a intervalos de 0,5 MW, con el que podemos jugar y que nos permite contrarrestar la aleatoriedad de los eólicos. Si llegase el caso de que el viento amaina por debajo de la demanda, en vez de bombear agua, nos pondríamos a turbinar para completar lo que faltase.

Pero la cuestión es aún más interesante porque al tener tuberías distintas de bombeo y de turbinado se podría estar turbinando y bombeando a la vez, para crear, cuando la demanda es baja, un sistema 100% gestionable y renovable.

Por tanto, Gorona del Viento no solo no es un fraude, sino que es la punta de la lanza de la solución para que los sistemas aislados como los de las islas, puedan optar a tener sistemas eléctricos 100% renovables. Esto es así por mucho que algunos se empeñen en hacer cábalas numéricas que solo indican su incapacidad para comprender un sistema complejo que solo es la antesala de lo que está por venir.