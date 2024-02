El sector primario en La Orotava y los brindis-videos al sol

Mucho se está hablando o grabando sobre el sector primario en La Orotava por parte del alcalde, el Sr. Francisco Linares, a cuenta de la renovación generacional que necesita el sector.

Esta falta de relevo generacional y otros muchos aspectos, como la formación de las personas jóvenes, la carestía de los productos, la falta de planificación o la gestión mercados, etc., son facetas del ámbito rural que tenemos pendientes de resolver con nuestro sector primario.

Cabe destacar que la formación de personas jóvenes en este ámbito se hace de lo más necesaria, incluso se podría decir que dado el envejecimiento de la población es un asunto urgente. Esto no es un tema nuevo, aunque parece que el Sr. Linares lo acabara de descubrir ahora y lo proclama desde sus videos promocionales producto de una gran inversión en comunicación.

Esta cuestión de la formación no es asunto menor, ya que supone la apuesta firme por el futuro de este sector. En el Grupo Municipal Socialista hemos propuesto desde siempre la instalación de ciclos formativos que vengan a garantizar unos estudios o preparación adecuada a los y las estudiantes que quieran optar por esta vía en el Valle de La Orotava. Para esto hemos solicitado desde hace mucho tiempo, incluso mediante la moción correspondiente, instar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para la implantación de estos ciclos en la zona.

Ahora parece que el asunto del envejecimiento de la población rural se acaba de descubrir; desde el Grupo de Gobierno de Coalición Canaria no se ha trabajo en él con la seriedad que se requeriría como máximo responsable en educación en el Ayuntamiento de La Orotava para generar alternativas viables; no se cree en ello, no se insta a ninguna administración y se responde con evasivas constantes cuando se pregunta por este asunto en los plenos de La Orotava.

El movimiento se debe demostrar andando. En el PSOE llevamos mucho tiempo planteando acciones para acometer este problema; ahora, cuando preguntamos cuáles son las propuestas para lograr un rejuvenecimiento en el sector, no encontramos ninguna respuesta.