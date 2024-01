Vivimos en la era del convencimiento empecinado de las cosas absurdas. Se nos dice, por ejemplo, que el otrora filósofo Fernando Savater ha sido despedido del periódico El País. Cosa difícil pues al parecer no formaba parte de su plantilla. Da lo mismo: se trata de escandalizarse un mucho porque se supone que otro rebelde sin causa ha sido machacado por el poder político reinante. En las calles ya sabemos que no se habla de otra cosa. Casi al mismo tiempo, se ha derogado la sacrosanta constitución de 1978, se ha destruido la soberanía popular que estaba en las cortes generales y cada día se da un golpe de estado a costa de los infieles de la infidelidad catalana. Puede ser que todo sea cierto y al unísono. Otras cosas pasan desapercibidas: beneficios millonarios de las empresas millonarias, salarios paupérrimos de los empobrecidos trabajadores, y la cortina de humo de la inteligencia artificial para que sigamos teniendo miedo, mucho miedo. De pequeñito, se me apareció la inteligencia artificial en modo de computador malévolo, HAL, en la nave espacial de la película de Kubrick 2001: A Space Odyssey (1968). Fue convenientemente desconectado.

Y sin tino y con desconcierto, se cuentan los muertos de las batallas, infantes y mujeres sobre todo, como si fuera el parte meteorológico diario. Pepe Borrell es ahora el malo de la película para unos, parece que lo han confundido con un moderno Holofernes como si nadie conociera la prosapia del catalán. Decía Savater en su pliego de descargos previo, que casi todas las desgracias proceden del desembarco del PSC, los socialistas catalanes, en el PSOE, en la administración del Estado y, cómo no, en El País. Parece mentira que a una persona que divulgó con tanto denuedo a Cioran –que se lo inventó decían algunos- le seduzca tan estúpida simplificación explicativa. Para los que disfrutamos con Savater hace muchos años, estas cosas producen tristeza y no comportan comprensión, tampoco desprecio. Él sabrá.

Para seguir, estamos en pleno ambiente electoral gallego. Ni allí ni acullá se mencionan los sinsabores de ese tercer archipiélago ibérico, o provincia que levita a la manera de Torrente Ballester: da igual, elijan ustedes que situación de lejanía les causa menos empacho. Semeja que todo se dirime en un conflicto de partidos políticos con sede en Madrid: algún local solo local puede sacar alto rédito de esta situación. En los recuerdos originarios primero está la lengua, el gallego, después la música y, un poco más tarde, la calidad de los caldos. No convienen los del Ulla, mejor el Miño. Y si nos ponemos algo expansivos, podemos llegar hasta la desembocadura del Douro, siempre sin aspavientos imperiales. Allí compramos en cierta ocasión un sombrero de paja y fuimos felices un instante. Esto le acabo de escribir a la dulce Julita pero no se espera respuesta, todavía.