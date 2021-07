Dos VIPS, un gomero astuto y un Flo sin gracia

Poco se habla de Florentino Pérez y de la pillada monumental que ha supuesto esos audios en los que se le oye hablar de Iker Casillas calificándolo de “pobre hombre, no tiene dos dedos de frente. Es muy corto”; de Cristiano Ronaldo como “loco”, “enfermo” e “imbécil”, y de Vicente del Bosque como “zoquete que ni sabe entrenar ni sabe de tácticas”.

Ajeno a que le estaban grabando siguió despachándose sobre Raúl, Mourinho y otros, además de jactarse de poner y quitar gente en Televisión Española y en casi cualquier empresa de este país.

Al margen de lo que estas palabras de viva voz suponen para conocer a quien verdaderamente se esconde detrás de ese hombre con imagen de apocado y soso que dirige un imperio empresarial de cifras mareantes, lo verdaderamente interesante es que nos permite sospechar cómo son las conversaciones en esas comilonas que reúnen a personas de tan altas esferas.

Probemos.

Imaginemos que alguien graba las conversaciones que se producen durante un almuerzo o una cena presidida por el Rey Juan Carlos desde su retiro de Abu Dabi.

¿De qué hablaría? Quizás de España, o de mujeres, o puede que de los torneos de vela.

Pero, ¿qué diría de su hijo y de la actual reina? ¿Y de la Reina Sofía?¿Y de Pedro Sánchez? ¿Y de Isabel Díaz Ayuso? ¿Y de Urdangarín? ¿Y de Corinna?

No podemos evitar sonreír imaginando sus palabras y la escena. La mente nos traslada de forma natural a un entorno del más alto poder adquisitivo y visualizamos al monarca comiendo y bebiendo, con la cara colorada, rodeado de lujo y de personas de las más variadas nacionalidades y haciendo sus típicos chascarrillos. Si lo pensamos, al final el Rey Juan Carlos con el paso de los años se ha convertido en alguien muy parecido a Julio Iglesias. ¡Vivir para ver y ver para creer!

En cualquier caso, cuesta imaginarlo preocupado por su exilio o por su futuro.

Pero sigamos dejando volar la imaginación y vayámonos más cerquita ¿Y si imaginamos un almuerzo entre Casimiro Curbelo y el grupo de personas con las que quiere contar para proclamarse presidente del Gobierno de Canarias? ¿A quiénes visualizamos en esa mesa? ¿Cuál sería la comidilla de esa conversación? ¿Cuál es la estrategia del eterno presidente del Cabildo de La Gomera para dar ese salto? ¿Cuándo moverá ficha?

Pese a la cercanía, y a que nos es mucho más familiar Casimiro Curbelo, probablemente nos cueste menos imaginarnos a Florentino, al rey emérito e incluso a Julio Iglesias en un reservado VIP soltando la lengua que al dirigente gomero.

Y es que Curbelo no da puntada sin hilo. Nunca dice más de lo que quiere decir y cuando parecía que estaba defenestrado, es cuando más fuerte se ha hecho. Su cabeza privilegiada y su lectura maestra de los resultados electorales (probablemente de antemano a la propia cita con las urnas) le lleva allí a donde quiere estar, legislatura tras legislatura, bien sea el Parlamento autonómico, el Senado o de vuelta a la cámara regional, eso sí, sin dejar nunca la presidencia del Cabildo gomero… ¡y ya van 30 años!

Reconozco que me encantaría que saliera a la luz un audio suyo hablando a calzón quitado sobre las personas que tiene a su alrededor en el mundo político y empresarial para saber lo que piensa en realidad, pero, desgraciadamente, lo que pasa por su cabeza es un misterio para el común de los mortales.

Comentó que iba a compartir una foto de ese almuerzo en el que reuniría a un grupo de personas para iniciar la conquista de la presidencia canaria y no lo ha hecho.

También advirtió que después del verano esperan dos grandes sorpresas en la política canaria, pero no dio ninguna pista al respecto. Tras el anuncio, realizado en las ondas de SER Canarias, hay quien lleva una semana desayunando tila para templar los nervios y rezándole a la Virgen de Guadalupe para que le proteja.

Mientras tanto… silencio; ese mismo silencio que el gomero domina como nadie para luego hacer una aparición sorpresa y dejar a todo el mundo descolocado.

No queda sino esperar, a no ser que alguien filtre alguna grabación, claro.

Cambiando radicalmente de tema, pero no menos importante, otro Florentino, esta vez Fernández, se ha cubierto de gloria asegurando que si no hay más mujeres cómicas en España no es por discriminación ni por machismo sino por una cuestión de talento.

¿En serio, Flo?

¿No será porque lo tienen increíblemente más complicado para tener una oportunidad, para darse a conocer, para ser contratadas, para conciliar la vida familiar y para dar el salto a los teatros, programas y plataformas más populares?

Si tú mismo no eres capaz de ver que tus compañeras han tenido que hacer el doble de esfuerzo que tú para llegar y el triple para quedarse, apaga y vámonos.

*PD: Viva la humorista @omayracazorla. Sigue para adelante mi niña que, siendo mujer y de Canarias, más difícil no lo puedes tener para triunfar en este país, pero ahí estás tú pico y pala.

¡Lo que hay!