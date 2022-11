¿Qué esconde Clavijo en su casa?

Fernando Clavijo, exalcalde de La Laguna y expresidente del Gobierno de Canarias, tiene una piscina ilegal en su casa. Lo dijimos en nuestra primera información al respecto y lo hemos venido ratificando en las que hemos publicado a continuación. Y sostenemos que es ilegal porque no pidió licencia, como él mismo ha reconocido ante este periódico. El infractor sostiene que no tenía por qué hacer ese trámite ante el Ayuntamiento de su ciudad sencillamente porque la piscina que tiene en el patio trasero de su casa, ubicada en la calle más emblemática del casco histórico de La Laguna, es prefabricada, “es como un mueble”, se puede trasladar y como “no tiene techo”, no ocupa espacio o superficie construida.

Esa versión de Clavijo la ofrecimos a nuestros lectores desde el primer momento, lo que a él no le pareció suficiente, por lo que ejerció su derecho de rectificación conforme a la ley correspondiente, la 2/1984 para decir exactamente lo mismo: que su piscina no es ilegal.

Como mandata la ley, publicamos esa rectificación, como hicimos con la que mandó esta semana una vez publicamos que el exalcalde de La Laguna impide a los inspectores municipales visitar el lugar donde él dice que no hay ninguna infracción urbanística.

Canarias Ahora no se ha desdicho de ninguna de sus informaciones, sólo se ha limitado a cumplir con la ley, que obliga a los medios de comunicación requeridos a emitir la rectificación que envían las personas que puedan verse afectadas por sus informaciones. Es una ley anacrónica, que no se ha adaptado a los nuevos medios de comunicación, pero es la que estamos obligados a cumplir.

Otra cosa es que, como ocurre en este caso y como nos ha ocurrido con la concejala tránsfuga de Santa Cruz de Tenerife Evelyn Alonso, ambos hayan tratado de presentarse ante la opinión pública como ganadores de un pleito en el que se dilucidaba si las informaciones eran falsas o no. Ninguno de los dos ha interpuesto la demanda correspondiente por vulneración del derecho al honor, o una querella por injurias o calumnias, lo que obligaría a la justicia a entrar en el fondo de la noticia y juzgar su veracidad. Se han limitado a pedir una rectificación para luego dirigirse a sus mariachis diciendo que hemos mentido y que por eso nos hemos visto obligados a rectificar.

Nada más lejos de la realidad, nos mantenemos en las dos afirmaciones: Evelyn Alonso es concejala tránsfuga, por mucho que ella sostenga lo contrario, y Fernando Clavijo tiene una piscina ilegal (sin licencia) en su casa y se niega a que los inspectores de Urbanismo de La Laguna, ciudad de la que fue alcalde, puedan entrar a verificar el alcance de esa ilegalidad, porque puede que sea aún peor de lo que se ha publicado.

En su segunda rectificación, que hemos publicado en tiempo y forma, Fernando Clavijo vuelve a mentir alegando que la fotografía incluida en la pieza no se corresponde con ninguna ortofoto de Grafcan, como si nosotros hubiéramos sostenido tal cosa. La imagen que acompañaba esa información no es una fotografía oficial pero es la que consideramos más elocuente para mostrar la piscina (y las demás instalaciones) que aparecen en el patio trasero de la casa del expresidente.

Para su tranquilidad de espíritu, reproducimos hoy la ortofoto de Grafcan, tomada en 2020, que no habíamos publicado hasta el momento sencillamente por su discutible calidad para ser reproducida en un diario digital.

Lo que cabe ahora preguntarse es cuándo va a permitir Fernando Clavijo que los inspectores urbanísticos visiten su casa. O mejor dicho, ¿cuáles son los motivos por los que impide esa visita de inspección? Quizás tema que puedan aparecer otras infracciones urbanísticas.