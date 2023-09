El 4% de las viviendas canarias está en zona de riesgo de inundación

El 4% de las viviendas en Canarias está en riesgo de inundación, según un análisis elaborado por elDiario.es a partir de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Catastro. En total, el Archipiélago cuenta 10.846 edificios y 39.140 viviendas en zonas inundables, esto es, dentro del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI). Es la octava comunidad en la clasificación de las autonomías en este ámbito, con Murcia (17% de domicilios expuestos), Cantabria (9,8%) y Asturias (9,3%) como las más afectadas.

El registro del SNCZI no incluye los datos del País Vasco y Navarra, que cuentan con su propio organismo catastral, y mide dos tipos de inundaciones: las fluviales y las marítimas. No recoge las que pueden ser causadas por la acumulación de precipitaciones sobre el terreno y la posterior imposibilidad de evacuarlas, un hecho común en Canarias cada vez que ocurren lluvias torrenciales.

Las comunidades con más viviendas en riesgo de inundación

En las Islas, los municipios con más viviendas en zonas en riesgo de inundación son Valle Gran Rey, en La Gomera, donde un 27,3% de los bienes inmuebles está dentro de esta categoría. A continuación, le siguen Garachico (19,72%), que ha protagonizado más de un caso en la hemeroteca, Haría (18,9%), Los Silos (18,8%) y La Oliva (17,1%).

En cuanto a los cuatro municipios más poblados de las Islas, Las Palmas de Gran Canaria presenta el valor más elevado, con un 8,1% de las casas en riesgo, sobre todo de las que están en las primeras líneas de costa en la Playa de Las Canteras, seguida de San Cristóbal de La Laguna (2,2%), Telde (2%) y Santa Cruz de Tenerife (0,3%).

El concepto utilizado por elDiario.es es el del periodo de retorno de 100 años, es decir, recoge todas aquellas localizaciones que pueden padecer, aunque no de forma exacta, una inundación o más durante este período de tiempo. La circunscripción de las zonas depende de modelos estadísticos e hidráulicos y de criterios geomorfológicos. En el Archipiélago, no hay riesgo por desbordamiento de ríos o lagos. Pero sí hay cientos de viviendas en barrancos o cerca de ellos incluidos en las áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI), que son 34 en todo el territorio.

La crisis climática, que prevé incrementar el número de episodios de lluvias extremas, según expertos, ha empujado a los académicos de Canarias a estudiar los posibles efectos motivados por el aumento del nivel del mar y las tormentas marinas, que podrían causar grandes estragos en las playas y el urbanismo del litoral, de acuerdo con investigaciones elaboradas por el propio Gobierno regional. Otros estudios, mucho más locales, han proyectado las consecuencias de precipitaciones torrenciales en Mogán, en el sur de Gran Canaria, y en San Agustín, también en la isla redonda.

En los últimos 35 años, el Consorcio de Compensación de Seguros ha destinado un total de 7.251 millones de euros en indemnizaciones para compensar a damnificados por aluviones y lluvias extremas. Es es el fenómeno con causa de origen natural que más daños económicos causa en España. Para ilustrar el problema en el Archipiélago, un estudio elaborado por geógrafos de la Universidad de La Laguna (ULL) estimó en 600 millones de euros el desembolso monetario que ha tenido que sufragar la Comunidad Autónoma a raíz de los temporales de viento e inundaciones que afectaron a la región entre 1996 y 2016.

Por otro lado, desde 2018 está vigente el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Canarias (PIENCA), un documento que pide a todos las islas y municipios ubicadas en zonas de riesgo “Alto” o “Muy alto” disponer de un sistema de autoprotección específico en materia de inundaciones. Ese mismo texto reconoce que dicho fenómeno “se ha agravado en cuanto a frecuencia y magnitud en las últimas décadas debido, por un lado, al cambio climático y, por otro, al descontrol en la urbanización del territorio”.

