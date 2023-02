Descubierta en La Gomera una especie de chicharrita endémica de Canarias

Un equipo ruso español ha descubierto en La Gomera una especie de chicharrita o saltahojas, Morsina Gomerae, que es endémica de Canarias y nueva para la ciencia, ha informado este viernes el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC).

El descubrimiento de este insecto, que se ha publicado en la revista científica Zootaxa , se produjo durante los muestreos de un proyecto de investigación liderado por Brent Emerson, del IPNA-CSIC,

Posteriormente, en una visita al IPNA-CSIC del entomólogo Vladimir Gnezdilov, de la Academia Rusa de las Ciencias, este reconocido especialista en homópteros se percató de que se trataba de una especie nueva, y, en colaboración con los investigadores Heriberto López y Daniel Suárez, del IPNA-CSIC, iniciaron el estudio morfológico de los ejemplares para darla a conocer a la ciencia.

El resultado de su trabajo se recoge en el artículo “Family Nogodinidae (hemiptera: fulgoroidea) from the Canary Islad, with the description of a new species of the genus Morsina Melichar, 1902”, donde se describen las características morfológicas de los ejemplares capturados de esta nueva especie y se aportan varias fotos de su aspecto y del hábitat en el que vive.

Las chicharritas, como se conocen vulgarmente, son pequeños insectos pertenecientes al grupo de los homópteros que generalmente viven sobre plantas, arbustos y árboles alimentándose de la savia clavando su aparato bucal en forma de estilete en los tejidos vegetales.

Los ejemplares de Morsina gomerae se encontraron en La Hoya, un paraje cercano a San Sebastián de La Gomera caracterizado por el predominio de parcelas de cultivos abandonadas hace décadas y en las que la vegetación potencial ha ido recolonizando el suelo, ha explicado el IPNA-CSIC.

Este pequeño homóptero se colectó sobre plantas de tabaibas, verodes, balos y margaritas del lugar, aunque lo más probable es que se distribuya por varios puntos de la isla en hábitats similares.

Algunas especies de homópteros pueden constituir plagas de las plantas sobre las que viven, sobre todo en el caso de especies invasoras, que suelen tener densidades poblacionales muy altas debido a la ausencia de competidores y enemigos naturales.

Sin embargo, ese no es el caso de Morsina gomerae, una especie endémica con una densidad de ejemplares en apariencia baja que ha evolucionado en La Gomera desde hace miles de años sin afectar gravemente a las especies vegetales sobre las que vive y, probablemente, integrada a la perfección en la cadena trófica de su hábitat, ha añadido el IPNA-CSIC.

Hasta ahora se pensaba que el género Morsina contaba con quince especies distribuidas por Irán, la península arábica y norte y noreste de África.

Morsina gomerae es la primera especie de Morsina descrita en Canarias y la primera especie de la familia de Nogodinidae reportada para este archipiélago, lo que la convierte en la número 16 a nivel mundial de este género de chicharritas.

En el artículo publicado, los investigadores señalan que Morsina gomerae es morfológicamente parecida a Morsina ainsefra de Algeria, pero sus alas y la genitalia de los machos muestran diferencias notables en su forma y dimensiones.

El género Morsina pertenece a los auquenorrincos, un grupo de homópteros poco estudiado en Canarias. Los trabajos que Heriberto López y Daniel Suárez, del IPNA-CSIC, junto a Pedro Oromí, de la Universidad de La Laguna, desarrollan en colaboración con especialistas internacionales sobre estos homópteros están arrojando resultados muy prometedores como el publicado ahora por Zootaxa, mostrando la necesidad de profundizar en el conocimiento de estos insectos en el archipiélago.