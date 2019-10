El enorme huracán Lorenzo sigue su "anómala trayectoria" mientras Azores se prepara para su inminente impacto

El enorme huracán Lorenzo llegará a las islas Azores la próxima madrugada y continuará con su "anómala trayectoria", según la ha calificado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hacia las islas británicas, donde impactará ya en forma de "profunda borrasca" en los próximos días, jueves o viernes.

Lorenzo se mueve a una velocidad de unos 35 kilómetros por hora en dirección noreste y se espera que continúe en esa dirección durante los próximos días y que aumente su velocidad.

Lorenzo adquirió el pasado domingo la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, lo que lo convierte en el primer huracán de estas características jamás registrado tan cerca de Europa. Su descomunal tamaño y su desplazamiento inusual hacia el noreste en estas latitudes llama la atención de los meteorólogos, que lo han calificado de "extremadamente peligroso".

En las últimas horas, Lorenzo ha bajado a categoría 2 y se mantiene el aviso por huracán emitido por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera para las islas de Flores, Corvo, Faial, Pico, Sao Jorge, Graciosa y Terceira; y el aviso por tormenta tropical para las de Sao Miguel (la más grande y poblada del archipiélago) y Santa María.

Según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, emitido en la mañana de este martes, las grandes olas generadas por Lorenzo continuarán extendiéndose a través de gran parte de la cuenca del Atlántico norte durante los próximos días. Esto producirá "olas y corrientes de resaca que amenazan la vida, especialmente a través de las Azores". Los efectos de este fuerte oleaje se sentirán en Galicia y parte de la costa cantábrica.

En cuanto al viento, Lorenzo tiene rachas sostenidos de más de 150 kilómetros por hora, que pueden sentirse a una distancia de más de 500 kilómetros desde el centro del huracán.

El Gobierno de Irlanda, ante la llegada del huracán en los próximos días (jueves o viernes), ha convocado una reunión del Grupo Nacional de Coordinación de Emergencias para prepararse ante los efectos que produzca. El Gobierno, según ha indicado el primer ministro, Eogan Murphy, en Twitter, "sigue de cerca la evolución" del huracán en el Atlántico.

