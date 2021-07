SEO/BirdLife y Ben Magec piden que se paralice la extracción de áridos en los islotes del norte de Lanzarote y en Famara

SEO/BirdLife y Ben Magec - Ecologistas en Acción Canarias han solicitado la paralización de los procesos de autorización de tres minas a cielo abierto planteadas sobre un espacio protegido, la Zona Especial para la Protección de las Aves Islotes del norte de Lanzarote y Famara. Las dos organizaciones ambientales, que han presentado alegaciones a los tres proyectos, defienden que es necesario que, antes de dar luz verde a este tipo de actuaciones, se complete la elaboración del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Archipiélago Chinijo, que incluye a la mencionada ZEPA, ya que supone realizar modificaciones sustancias en el espacio.

En concreto, las dos organizaciones ambientales han solicitado a las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias la suspensión de los procedimientos relativos a las autorizaciones y trámite ambiental de los aprovechamientos de recursos en las canteras Amada, Los Piquillos y Cantera Blanca.

Las organizaciones ponen de manifiesto que, según determinan los artículos 180 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y 23 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: "durante la tramitación de un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) o delimitado un espacio natural protegido y mientras no disponga del correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos del Plan".

Ben Magec - Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife consideran que los proyectos de mina a cielo abierto suponen una transformación sensible de la ZEPA: “El Jable de Famara es el depósito eólico más importante de Canarias y uno de los referentes naturales de la isla. Por desgracia, se encuentra en un proceso de deterioro paulatino. No podemos permitirnos que su degradación nos cueste la pérdida de un espacio clave para la biodiversidad canaria “, afirma Yarci Acosta, delegado de SEO/BirdLife en Canarias”.

La avutarda hubara canaria, en peligro

Asimismo, las organizaciones han presentado un informe emitido por el Grupo de Investigación sobre Ecología y Conservación de Aves del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) según el cual "las extracciones de áridos afectarían gravemente a la subespecie canaria de avutarda hubara, considerada "en peligro de extinción" en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. La pérdida o alteración de su hábitat es uno de los principales problemas que afectan a su conservación, y cualquier modificación de hábitat por actividades extractivas incumpliría la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats (LIC) y la Directiva 2009/147/CE sobre Aves (ZEPA).

Asimismo, el informe del CSIC confirma que, tras haber realizado el censo de la población de hubaras de Lanzarote en 2018, se estima que el tamaño de la población de la isla es de 440-452 individuos, encontrándose uno de sus núcleos más estables y con un mayor número de individuos precisamente en el Jable de Muñique-Soo-Famara, zona afectada por la extracción de áridos. La relevancia de este jable arenoso para dicha especie se mantiene, puesto que en los anteriores censos ya aparecía como uno de sus principales enclaves dentro de su ámbito distribución en Canarias.

Los proyectos planteados, además de los potenciales impactos sobre la hubara, afectarían a otras especies que utilizan ese hábitat, como por ejemplo el corredor sahariano, el alcaraván y el camachuelo trompetero, y pueden tener impactos significativos sobre el resto de las especies que conforman una comunidad ornítica terrestre que se puede calificar como única, tanto a nivel nacional como internacional: halcón de Eleonora o “aleta”, alimoche majorero o “guirre”, lechuza majorera, cuervo grande, etc.. En cuanto a otros vertebrados presentes en la zona, destacan los reptiles, con dos especies (lagarto atlántico y perenquén majorero), y los mamíferos, entre los que cabe mencionar a la musaraña canaria. Aparte, añaden los ecologistas, hay que considerar la relevancia de este espacio para otros grupos faunísticos, como es el caso de los invertebrados, y de la flora autóctona propia de los ambientes áridos del archipiélago canario.

La coordinadora estatal del área de minería de Ecologistas en Acción, Elena Solís, afirma que: "Nos preocupa mucho el deterioro continuado de este espacio singular que se está viendo sometido a unas amenazas tan graves que ponen en grave riesgo los valores que atesora".