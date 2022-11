Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias revisan la licencia dada por el Ayuntamiento de Adeje al macroproyecto turístico en el Puertito

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha confirmado este martes que el macroproyecto turístico Cuna del Alma, que pretende urbanizar más de 430.000 metros cuadrados de terreno en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife) carece de estudio de impacto ambiental. Así lo ha confirmado en una entrevista concedida a Radio Marca Tenerife, en la que también ha explicado que esto ha motivado que los servicio jurídicos y técnicos de la Agencia de Protección del Medio Natural estén revisando la licencia otorgada al proyecto por el Ayuntamiento de Adeje.

Qué está pasando en el Puertito de Adeje, en diez pasos

Saber más

Valbuena ha explicado la orden de paralización dictada por la Consejería que dirige. Según ha indicado, “se ha iniciado un expediente conforme a lo que dicta la ley de responsabilidad ambiental para atender a un principio que dice esa ley que es evitar que se produzcan daños de imposible o difícil reparación sobre una especie protegida, en este caso con nivel máximo de protección como es el caso de la viborina”. La constatación por parte de técnicos de Transición Ecológica de la presencia de una población de esta planta protegida (la Echium triste) es la que provocó la orden de paralización cautelar de las obras el pasado jueves.

“Ahora se habla de inseguridad jurídica”, ha proseguido el consejero, “pero es seguridad jurídica, que no es patrimonio de unos sino de toda la sociedad canaria, tanto de un promotor o de un inversor, como también de un colectivo ecologista y las administraciones públicas. Ahora se ha detectado la presencia de la viborina, que no fue detectada en el proceso de evaluación ambiental estratégica del plan general (y subrayo lo de estratégica)”, ha dicho, antes de explicar cuál es la situación en Cuna del Alma. “Pero es que nos encontramos con un proyecto que carece de estudio de impacto ambiental, que tendría que haber desencadenado una declaración de impacto ambiental”.

El consejero ha insistido en “dejar claro” que Cuna del Alma no tiene estudio de impacto ambiental. “Existen dos facetas desde el punto de la tramitación ambiental: por un lado, los instrumentos de ordenación del territorio (como puede ser un plan general), que precisan de una evaluación ambiental estratégica, donde se hace una primera aproximación sobre los valores ambientales que tiene el suelo que se quiere ordenar; y después, las infraestructuras que desarrollan ese suelo, que ya son proyectos de ejecución de obra. Estos precisan (en función de la tipología de la obra) de lo que se llama un estudio de impacto ambiental, que tiene un elemento muy importante, que es que desencadena una declaración de impacto ambiental y en la que se haría, entre otras cosas, un inventario de todas las especies a las que el proyecto podría afectar. Este proyecto carece de ese estudio de impacto ambiental y, por tanto, no tiene declaración de impacto y ese es uno de los motivos principales por los que no había sido detectada esta especia protegida”.

Por este motivo, “los servicio jurídicos y técnicos de la Agencia de Protección del Medio Natural están revisando la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Adeje”, ha confirmado el consejero, que ha preferido no dar su opinión al respecto hasta que no haya una resolución oficial.

El expediente, ha indicado, debe resolverse en un plazo máximo de seis meses.

Cuna del Alma también tiene abierto un expediente de propuesta de sanción por parte de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias por haber destruido de manera “intencionada” un importante yacimiento arqueológico en la zona de las obras.