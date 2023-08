La actriz canaria Sara Sálamo debuta como directora y productora con el corto 'La manzana'

La actriz Sara Sálamo (Santa Cruz de Tenerife, 1992) debuta como directora y productora con el cortometraje “La manzana” que define como “una oda a las madres” y cuyo rodaje acaba de finalizar, según ha anunciado este jueves en un comunicado.

Conocida por su participación en series como Brigada Costa del Sol y películas como Todos lo saben de Asghar Farhadi o el último cortometraje de Almodóvar Extraña forma de vida, Sálamo es también la autora del guion de La manzana y aparecerá como actriz en el corto.

Se trata de un “cuento” inspirado en su propia infancia, con “una narrativa poética y visual que simboliza la llegada a la madurez”, ha explicado tras un rodaje que finalizó el pasado 13 de agosto.

El año pasado Sálamo publicó su primera novela, “El ocaso del mono que arañaba la pared” (Espasa) y hace tres años comenzó su formación en guion y dirección de cine.

Muy conocida por su activismo feminista en redes sociales, Sálamo se ha rodeado en este proyecto de un equipo técnico cien por cien femenino, la mayoría mujeres con las que había coincidido en proyectos previos. “En esta historia, que es una oda a las madres, quería estar rodeada de una energía femenina”, ha explicado.

En cuanto al equipo artístico, está formado por tres actrices y tres actores.

Para poner en marcha el rodaje, la actriz ha montado su propia productora, Montauk Cinema SL. y, en paralelo a la grabación de este corto, está trabajando en el proceso de escritura del que espera que sea su primer largometraje.

“Lo más complejo de este proceso es y ha sido discutir conmigo misma; me ha costado vencer el miedo para poder lanzarme a probar, he sentido mucha presión por mi propia exigencia, debatiéndome entre querer dar en la diana con el primer proyecto, y ser amable y respetuosa conmigo misma, diciéndome que también es sano que me permita fallar”, ha asegurado.

Como actriz, Sara Sálamo tiene pendiente de estreno dos largometrajes, “El favor”, de Juana Macías, junto a Inma Cuesta y “Al otro barrio” de Mar Olid, junto a Quim Gutiérrez.