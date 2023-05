Agenda Cultura de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes

Exposición 'Mujeres de aquella época: el retrato femenino en colecciones privadas (1890-1940)

La exposición, “Mujeres de aquella época: el retrato femenino en colecciones privadas (1888-1932)”, recoge una buena parte de los estilos que se atiene al arco cronológico correspondiente al último cuarto del siglo XIX, y los tres primeros decenios del XX, con especial hincapié hacia los movimientos modernista, Belle Époque y Art Déco. Inauguración: 16 de febrero de 2023 a las 19:00h.

Exposición 'Inmediación', de Ulf Saupe

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Gran Canaria presenta Inmediación, del artista alemán Ulf Saupe. El trabajo de este creador se inscribe en el marco de la investigación y puesta en valor de los sistemas de reproducción fotográficos analógicos más tradicionales, que él estudió en la Universidad de Kassel junto al gran especialista Floris. M. Neusüss, si bien lleva los mismos a un gran formato. La calidad excepcional de sus resultados fotográficos los sitúa en un espacio cercano a lo pictórico. Entrada libre. Aforo limitado.

Exposición 'Isla de arte. Una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria', Cabildo de Gran Canaria

La exposición Isla de Arte. Una colección para el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria ofrece a la ciudadanía una selección de piezas artísticas de la colección pública de más alto interés patrimonial y artístico que, a día de hoy, existe en Canarias: la colección de arte del Cabildo de Gran Canaria. La muestra reúne una selección de obras articuladas en seis secciones que se exhiben en tres equipamientos culturales del Cabildo de Gran Canaria: la Casa de Colón, el Centro de Artes Plásticas (CAP) y el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).

Exposición 'Corpografías', de Analivia Cordeiro

El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria presenta la exposición Corpografías (Bodygraphies) de la artista brasileña Analivia Cordeiro. El proyecto retrospectivo reúne una selección de las obras más representativas de su trayectoria profesional, creadas entre 1971 y 2022. Analivia Cordeiro (Brasil, 1954) es coreógrafa, artista e investigadora. Pionera del videoarte y de la videodanza en Brasil, es una de las primeras creadoras en el mundo en estudiar sistemas de rastreo de cuerpo en movimiento por ordenador.

Exposición 'Matriz', de Paula Scamparini

El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria presenta la exposición Matriz, de la artista brasileña Paula Scamparini. El proyecto expositivo reúne una selección de sus obras de fotografía y vídeo, así como instalaciones site specific producidas por el CAAM para esta exposición. Paula Scamparini es una destacada artista multimedia que vive y trabaja en Río de Janeiro. Actualmente ejerce como profesora en el Departamento de Escultura de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro. En su trabajo reflexiona sobre cuestiones identitarias y relacionadas con la naturaleza.

Exposición 'Verba Volant, scripta manent: descubriendo el fondo patrimonial de la primera Biblioteca Municipal de Las Palmas de Gran Canaria'

Esta exposición, cuya apertura hacemos coincidir con la celebración del Día Internacional del Libro, tiene un doble objetivo: por un lado, descubrir un episodio poco conocido de la historia de nuestra ciudad, esto es, la creación y establecimiento de la primera biblioteca municipal; por otro, dar a conocer una selección de materiales bibliográficos, especialmente de los siglos XV y XVI, que integraron su primigenia colección. Entrada gratuita.

GREASE en concierto

La Banda Sinfónica Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la dirección de Daniel Abad Casanova, interpretará las canciones de este clásico del cine estrenado en 1978. Después de agotar entradas en su debut en el Teatro Pérez Galdós, el espectáculo llega al Edificio Miller con seis funciones (27, 28 y 29 de abril, y 4, 5 y 6 de mayo a las 20:00h). Una experiencia única con un repertorio que incluirá muchos de los temas que ya son parte de la memoria colectiva del público.

Foro artístico “Retomando el centro”, con Javier Estupiñán

Los próximos días 3,10, 17 y 24 de mayo se celebrará RETOMANDO EL CENTRO: FORO DEL AGUA. El agua, en todos sus estados, representa una amplia parte de lo que somos como planeta y como seres humanos. Sin embargo, existe una notable predilección por la tierra y lo sólido a la hora de pensar y organizar la vida. Poner el acento en los océanos, los barrancos o las lágrimas nos conduce a un pensamiento descentrado que, al mismo tiempo, nos brinda la oportunidad de un “sentipensar” centrado en nuestro propio hábitat y nuestros propios cuerpos.

Viernes en la biblioteca

Todos los viernes por la tarde, a las 17:45h, celebramos el Viernes en la Biblioteca. El 05 de mayo tendrá lugar un taller de animación a la lectura para público infantil. Dirigido a niños y niñas de entre 4 y 9 años.

Presentación del libro “Grito de amor”, de José Félix Valdivieso

El libro es, en palabras de su autor, “una teoría del amor, que trata poéticamente de poner orden en el carajal de tu corazón, cualquiera que haya sido el lío que hayas montado. En este Grito de amor, se juntan historias, poemas, y alguna teoría, que aspiran a llenar esos vacíos, para hacernos sentir algo mejor, o prevenirnos de algunas cosas”.

Concierto 13 | Temporada 2022/23 Orquesta Filarmónica de Gran Canaria

El maestro grancanario Rafael Sánchez-Araña vuelve a la temporada de la OFGC con un concierto de esencia canaria que incluye su orquestación de la Sinfonía “La afortunada” de Santiago Tejera Ossavarry (1852-1936), una nueva apuesta por la recuperación del patrimonio musical de las Islas. El programa incluye el Concierto para timple del tinerfeño Emilio Coello, a cargo de unas de las grandes figuras actuales del instrumento, el grancanario Germán López.

Kike Pérez - ¿Es la mil?

¿Es la mil? Esa es la pregunta que se hace Kike Pérez, y que quiere trasladar a su público, razón principal por la que en 2023 alcanzará esta cifra redonda de shows. Los cálculos desde 2006, año en el que comenzó su trayectoria profesional, aseguran que este año se dará este número de presentaciones, impensable cuando el cómico lanzaroteño comenzaba. Lo que ha sido imposible de concretar es cuál de ellas será exactamente la 1000.

Anabel Montesinos - Maestros en guitarra

La guitarrista Anabel Montesinos derrocha todo su talento en este viaje musical. Un guiño a los sonidos de Latinoamérica por una de nuestras guitarristas más internacionales.

Nostalgia Erótica

Nala Rami se presenta en el escenario con su saxofón, flauta travesera y sus tres sintetizadores analógicos, ofreciendo un espectáculo/show energizante que te transportará a una galaxia de fantasía y glitter. La sensualidad y la pasión se combinan en una experiencia de otra época adaptada al futuro, que te hará soñar con dimensiones paralelas de funk y vhs. Para la ocasión habrán varios artistas invitados de la escena musical independiente de Canarias entre ellos «Pinosanto» «Supersonikka» y «Tio Lulo»

Sábado

Colacerdo

Dentro de un hábitat donde la realidad y la fantasía se funden, Colacerdo se erige como la crónica en secuencias de una estirpe obligada a hacer frente a los demonios que arrastran consigo los acontecimientos históricos con el fin de que la probable maldición de un lejano crimen no impida a las generaciones venideras tener la oportunidad de una vida mejor.

Ida Susal - Con-cierto conjuro

Ida Susal el proyecto musical de “mestizaje” que vivifica sus canciones optimistas en conciertos y discos que se brindan como experiencia vital.

Domingo

FOREVER, The Best Show about the King of Pop

Vuelve el único espectáculo en el mundo, visto y avalado por la familia Jackson, que rinde homenaje al rey del Pop. Es una puesta en escena y una experiencia única alrededor del universo Michael Jackson. Doble función el DOMINGO 7 a las 17:00h y a las 20:30h.

Cuarteto para el final de los tiempos

«Cuarteto para el final de los tiempos» fue compuesta por Olivier Messiaen durante su estancia en un campo de prisioneros alemán en plena II Guerra Mundial. Un grito contra la barbarie que, bajo la dirección de Sergio Alonso, la obra escrita llega a Miller con una interpretación que incorpora elementos de danza, artes escénicas y proyecciones audiovisuales

Jazz entre amigos | “Resoulution” feat. Moneiba Hidalgo

“RESOULUTION” es una banda cargada de Soul que, con la colaboración de la extraordinaria voz de Moneiba Hidalgo, hará las delicias de todo el público presente. Después del concierto empezará la “UNDERGROUND JAM SESSION” en la que podrán participar todos los músicos que se encuentren en la sala.