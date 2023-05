Agenda cultural de Las Palmas de Gran Canaria

Viernes

Viernes en la biblioteca

Todos los viernes por la tarde, a las 17:45h, celebramos el Viernes en la Biblioteca. El 19 de mayo tendrá lugar un taller de animación a la lectura para público infantil. Dirigido a niños y niñas de entre 4 y 9 años.

Presentación del álbum ilustrado Ayana y el jardín del fondo del mar

La Biblioteca Insular de Gran Canaria acoge la presentación del álbum infantil ilustrado ‘ANAYA Y EL JARDÍN DEL FONDO DEL MAR’, del autor Francisco Aguilar y la ilustradora Fátima Sanjurjo. El 19de mayo a las 18:30 horas.

Todas las canciones de amor, de Santiago Loza

Un viaje emocional entre el drama y la comedia, entre la vida y la muerte, entre el amor y el olvido y los recuerdos. Un homenaje a una mujer, a una madre que dedicó su vida a cuidar a los demás, a hacer las camas, doblar las sábanas, cocinar, fregar, barrer, amar, callar. Es una reflexión emocional de una mujer al final de un camino, un camino extraordinario, bello y terrible como la vida. Funciones: viernes 19 y sábado 20 a las 19:30h

Aries - Delia Santana

Delia Santana presenta Aries, un show cómico que tendrá de premisa los astros como excusa para contar nuevas historias.

¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? ¿La luna llena interactúa con tu aura de forma negativa? ¿Es imposible tu relación con un signo zodiacal de fuego? ¿Ser Capricornio te convalida el carnet de manipulador de alimentos? Sea lo que sea, la respuesta no la vas a encontrar aquí. Eso sí, tendrás que guardar cuidado, pues su Álter Ego, Sibila, puede aparecer cuando menos te lo esperes para leerte el futuro. Seguramente no acierte pero… ¿Acaso eso importa?

Viernes 19 de mayo a las 20:00 horas en Centro de Actividades Culturas y Comunitarias Jesús Arencibia

Link Floyd - 50 Aniversario The Dark Side of the Moon

El grupo Link Floyd (tributo a Pink Floyd) original de Las Palmas de Gran Canaria, presenta un concierto homenaje a la mítica banda británica Pink Floyd, que consistirá en el álbum completo The Dark Side of The Moon (1973), así como una amplia selección de canciones del resto de su discografía. Viernes 19 de mayo a las 20:00 horas en el Teatro Guiniguada.

Cinzia Catania & Perinké Big Band

Cinzia Catania & Perinké Big Band llegan al Rincón del Jazz para hacer vibrar al público con su música. La energía de la banda unida a la voz y el talento de la suiza Cinzia Catania nos harán disfrutar de una noche única.

Funciones: viernes 19 y sábado 20 de mayo a las 20:30h.

Jonas Aponte

Jonas Aponte es un músico, compositor, cantante y guitarrista brasileño que se caracteriza por sus composiciones modernas, con letras poéticas cantadas en portugués y elaborados arreglos instrumentales. El viernes a las 21:00 horas en Fábrica La Isleta

Sábado

Rodando Rodari es un espectáculo de Narración Oral Escénica con Interpretación en Lengua de Signos Española (ILSE) y música en directo. Adaptan libremente los cuentos de Gianni Rodari: “El camino que no iba a ninguna parte”, “Teresita la que no crece”, “Alicia Caerina”, y “El flautista y los automóviles”.

Martín toma un camino que no va a ninguna parte, Teresita se niega a crecer en un mundo injusto, Alicia se cae en cualquier sitio, una ciudad está tan llena de coches que los niños y las niñas no tienen ni un rincón para jugar en las calles… y así se van desgranando estas historias provistas de aventura, humor, enseñanza, unas gotas de drama, y mucha fantasía e imaginación. Sábado 20 de mayo a las 17:00 horas en Teatro Guiniguada.

Terraceo - S. Albert Tuve

S. Albert Tuve nos invita a pasar una tarde con buena música y diversión. Sábado 20 de mayo a las 19:00 horas. Fábrica La Isleta.

Taller de Swing + concierto

¿Te alucinan los bailes de las películas de los años 50? ¿Quieres sentirte protagonista de una de ellas? ¿Y todo eso al ritmo de la mejor música? Un taller para PRINCIPIANTES y todas las personas que quieran venir a divertirse y aprender. Al finalizar el taller podrás disfrutar del concierto de swing y practicar lo aprendido. A las 21:00 horas en Fábrica La Isleta.

Domingo

Salve Regina

La obra nos traslada a la vida de Regina… que no está bien. Desde hace meses un tic-tac le taladra el ánimo. Mientras lidia con este sonido repetitivo e incesante, ha empezado a plantearse si quiere o no ser madre, y en caso de serlo, de qué manera lo haría … No tiene pareja estable, ni dinero para congelar óvulos, la Seguridad Social le cubriría la inseminación artificial, pero… ¿Quiere ser madre soltera?

El domingo 21 de mayo a las 18:00 horas en Teatro Guiniguada.

Retorno a Macondo

La Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC, dirigida por José Brito, regresa al mágico mundo que imaginó García Márquez, para ofrecer un concierto benéfico a favor del proyecto Barrios Orquestados en Honduras. Un atractivo programa que rinde homenaje a la música latinoamericana. Domingo 21 de mayo 19:00 horas. En el Auditorio Alfredo Kraus.

Jazz entre amigos | Pino Quimont Quinteto

PINO QUIMONT es una cantante con una amplia experiencia que ha actuado en infinidad de salas de la isla de Gran Canaria. Para esta ocasión nos ha preparado un repertorio muy especial que abarca diferentes estilos musicales como el Swing y el Jazz.

Después del concierto empezará la “UNDERGROUND JAM SESSION” en la que podrán participar todos los músicos que se encuentren en la sala. Domingo 21 de mayo a las 20:00 horas en Fábrica La Isleta.