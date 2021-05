Animayo pone rumbo a la fase virtual de su XVI edición tras concluir su fase presencial

Animayo da los primeros pasos de un sobresaliente, extenso e innovador programa para su décimo sexta cumbre internacional de cine de animación, efectos visuales y videojuegos, con un cartel de hasta 70 ponentes destacados en la industria que han puesto su talento al servicio de productoras y estudios como Disney, DreamWorks, Warner, LucasFilm, Universal o Henson.

Las primeras jornadas del festival, correspondientes a su fase presencial -primera de las tres fases que integran el festival-, contó con dos escenarios en los que se observaron todas las normas de un exquisito protocolo sanitario acorde a la situación actual: el espacio CICCA y el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria. Lugares en los que desde el miércoles, día 5, y hasta el sábado, día 8, Animayo programó un total de seis master classes, dos paneles de debate, dos talleres y las proyecciones correspondientes a las Secciones Oficiales a Concurso incluyendo Mi Primer Festival.

Así, atendiendo a la formación, eje fundamental de Animayo, se realizaron seis master classes: De animación, bajo los títulos: Inside B-Water: nuevos desarrollos, a cargo de Irene Hernández Montoro y Rodrigo Medinilla, B-Water Animation Studios); y Soñando más grande, por Raúl Carbó Perea, (In Efecto). De efectos visuales (VFX): Cómo hacer de tu vocación tu profesión, a cargo de Ignacio Caicoya (Iro Pictures: Los Juegos del hambre, los Vengadores, Interstellar ), y El porqué de usar Unreal Engine como herramienta en animación, por Juan Jesús Cordón, (Birdland).

De ilustración, con Brendan McCaffrey (BMCAFF Studio): 25 años haciendo ilustraciones. Aprender a través de la observación y la experimentación. De dibujo El arte de animar viñetas, a cargo de Alberto Hernández (ilustrador de cómics).

Además, se han desarrollado dos paneles de debate con contenidos de gran calado, sobre la situación privilegiada de Canarias para dar respuesta y acoger las demandas de la industria de los videojuegos, especialmente en lo referido al reto de convertirse en una potencia de desarrollo e impulso internacional. Los enunciados fueron: Producción de videojuegos: una oportunidad para Canarias. Jugando al rescate, en colaboración con la Universidad de La Laguna, ACADEVI, Daydream Software y Rising Pixel, que estuvo moderado por Jesús Torres (ingeniero en electrónica y Doctor por la Universidad de la Laguna). Esta mesa contó con la participación de Laura del Pino (presidenta de ACADEVI), Aday Melián (cofundador de Daydream Software) y Laura Contato, (desarrolladora de productos multimedia y videojuegos). Y sobre este mismo aspecto, la voz de la Generación Animayo. Jóvenes promesas de la Ilustración, Diseño y Animación, made in Canarias, que ha moderado el propio Damián Perea, director, productor y alma máter de Animayo, y que ha contado con la participación de Raúl Negrín Trujillo (animador 3D y diseñador de personajes), Alexandra Rodríguez Trujillo (ilustración y diseño de personajes), Jonatan Jiménez Karar (diseñador e ilustrador), Michael Arcidiacono (Layout 2D) y Antonio José del Pino Rodriguez (ilustrador).

En cuanto a los talleres, uno versó sobre narrativa de guion, bajo el título Cómo contar buenas historias: guion para cine y videojuegos, impartido por Iván Martín Rodríguez, (doctor en comunicación audiovisual, creativo audiovisual y diseñador gráfico por la Universidad Atlántico Medio). El segundo se titulaba Rendering Boot Camp, impartido por el ya mencionado Brendan McCaffrey (BMCAFF).

Además, tuvieron lugar cuatro proyecciones de Sección Oficial Internacional a Concurso y la correspondiente a Mi Primer Festival, una sección dirigida especialmente a los más pequeños en una sesión de la que disfrutaron en familia. Será de todas estas secciones de donde saldrá el Palmarés Oficial Animayo 2021 entre el que destaca el Gran Premio del Jurado Animayo pues constituye un pase directo a la preselección de los Oscar para la cinta ganadora. Y es que Animayo es el primer y único festival de animación de España designado Festival Calificador por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los Premios Oscar en la categoría de animación. Animayo dará a conocer el veredicto de sus jurados internacionales para todas sus categorías el próximo día 31 de mayo.

Reseñar también que en la antesala de la edición, Animayo Gran Canaria 2021 ofertó una serie de actividades gratuitas dirigidas a escolares de primaria, secundaria, bachillerato y escuelas de arte. Sin salir del aula, nombre de esta programación, abarcó un amplio abanico de acciones diseñadas para todos los ciclos educativos combinando animación y efectos visuales con proyecciones gratuitas, una sección oficial a concurso y master clases formativas, también gratuitas, en formato televisión. El número de participantes en esta actividad suma, a día de hoy, 5.994 alumnos procedentes de 53 centros educativos. De otra parte, 510 fueron los participantes en las actividades de la fase presencial del festival realizadas en el CICCA y en el Teatro Guiniguada. Y según datos organizativos, Animayo Gran Canaria 2021, espera congregar más de 15.000 participantes sumando las siguientes fases del festival: virtual y online.

Como se decía, es solo el inicio del programa de la edición más global y tecnohumanista de las celebradas hasta la fecha. Esta misma semana, desde el jueves 13 al domingo 15, ambos incluidos, Animayo celebrará una segunda fase para la que están disponibles los abonos en su web animayo.com. Una fase 100% virtual con avatares personalizados, en directo, sin necesidad de gafas especiales, con avanzada tecnología 3D, espacios 100% virtuales, herramientas de voz en tiempo real, agilidad de conexión al sistema y capacidades de interacción y de intercomunicación entre los avatares. Será en la plataforma Roomkey, la misma con la que Animayo marcara un hito en la historia de estos festivales al reconvertir su decimoquinta edición en el primer festival del mundo de animación, efectos visuales y videojuegos cien por cien virtual en respuesta a la crisis sufrida en los primeros compases de la pandemia covid-19 y en pleno confinamiento decretado por el gobierno, cuando la práctica totalidad de las propuestas culturales y de ocio quedaron suspendidas. Tal fue el éxito que Animayo la integra en su programa dando continuidad al cartel de lujo de la presente edición con setenta ponentes de destacadas trayectorias entre los que figuran nominados y ganadores de premios Oscar o Goya, por no mencionar otros prestigiosos galardones específicos del sector en sus diversas categorías-.

Así tendrán lugar nueve paneles virtuales de debate, que en zona horaria (UTC/GMT +01:00) Europe/London, tendrán lugar en directo, con contenidos como mujeres en la industria de la animación (MIA); jóvenes talentos españoles en la animación y los VFX; realidades extendidas liderando el cambio digital; directoras de animación; Tips and tricks portfolio presentation; Nominados al Oscar de la animación iberoamericana con Platino Industria y Egeda México; emprendedores de Silicom Valley; talento español; mujeres iberoamericanas en la industria; zona networking para profesionales y zona meeting point para abonados.

Tercera fase del festival, Animayo online

En cuanto a la tercera fase del festival, la online, desde el 17 de mayo, esta estará integrada por 20 máster clases de diversas categorías audiovisuales (animación, ilustración, storyboard, VFX, videojuegos, realidad virtual o modelado 3D, entre otras); seis talleres sobre diseño de personajes 2D, animación de personajes 3D, de vídeo 360, de rotoscopia y de arte en videojuegos; proyección especial online cortometrajes de Bill Plympton; especial cine latinoamericano en colaboración con Platino Industria e Instituto Mexicano de Cinematografía; proyección cortometrajes realizados por Universidad La Salle - Singapur, comisionada por Raúl García, miembro Academia de los Oscar; homenaje In Memoriam a Ángel Izquierdo; y exposiciones online.

Con todo, una 16ª edición en la que Animayo, siempre a la vanguardia de las tecnologías más punteras, vuelve a idear un programa de enorme calado. Y un año más, contando con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, Sociedad de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación La Caja de Canarias, Gobierno de Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Teatro Guiniguada, Filmoteca Canaria y todas las instituciones, organismos, universidades, escuelas y empresas privadas colaboradoras que hacen posible la edición del año 2021 del Festival desde Gran Canaria al mundo. Gran Canaria, un continente en miniatura que reúne todo aquello que busca el turista para pasar sus vacaciones. Kilómetros de costa para disfrutar del mejor clima del mundo, playas de arena dorada, espectaculares paisajes donde la naturaleza es la protagonista, desde los frondosos valles de la cumbre hasta pueblos pintorescos donde aún perdura la huella colonial de sus fundadores. Todo ello, unido al espíritu abierto, cosmopolita y al mismo tiempo cálido de sus gentes, la convierte en el destino europeo favorito de millones de viajeros.

Paneles virtuales entre el 13 y el 15 de mayo

- Animación. MIA; Mujeres en la industria de la animación

13 de mayo. 16:00h. En español. Patrocinado por la Asociación Mujeres de la Industria de la Animación, (MIA). Ponentes: Myriam Ballesteros, proyectos destacados: Show Runner, Story Editor, Lucky Fred, Sandra Detective De Cuentos, Lola & Virgina, Meme Y El Sr Bobo, La Superrabieta, La Leyenda De Un Hombre Malo, Mi Mejor Amiga Y Cenicienta Swing; Paloma Mora: proyectos destacados: Sex Symbols, Critical Line, Proceso De Selección, Trazo Crítico-contaminación, El Diario De Bita Y Cora, El Camello Kabul, La Ballena Y La Gambita, Bita Y Cora; Tania Palma: proyectos destacados: campañas de publicidad y marketing para Cruz Roja, Santander, Michellin, Fox Peugeot, 75º aniversario de LA ONCE, Agenda VOGUE 2019, Campari, WIA_Spain; Marta del Valle: proyectos destacados: Die Young, Runner Heroes, El parque mágico, Snow Queen; Dune Blanco: proyectos destacados: PINY Institute of New York, Bento; y Marta Gil: proyectos destacados: Clito, Koati: los hijos de Jack, Upstairs, On estaves tú?, Obsolescence, Pop up, Impromptu, Catacric Catacrac.

- Talento español I. «Jóvenes talentos españoles en la gran industria de la animación y los VFX. U-tad Universidad de tecnología y arte digital».

13 de mayo. 17:30 h. Español. Patrocinado por U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Ponentes: Alfonso Espeso,Alex Rivas, Macarena Gil y Paula Benedicto

- Realidad Virtual. «Las Realidades Extendidas liderando el cambio digital: ámbitos, empresas e investigación».

13 de mayo. 19:00h. Español. Patrocinado por U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital. Ponentes: Laura Raya, Edgar Martín, David Pinto, Raúl Boldú y Pedro Sánchez.

- Directoras. «Directoras que dejan huella en la historia del cine de animación».

14 de mayo. 16:00h. Inglés. Ponentes: Jean Thoren , Joanna Quinn, Signe Baumane y Michaela Pavlatova.

- Nominados al Oscar con Platino Industria. «El camino hacia el Oscar de la Animación Iberoamericana con Platino Industria y Egeda México».

14 de mayo. 19:00h. Español. Patrocinado por Platino Industria y Egeda México. Moderado por Paul Vaca.

- Emprendedores. «Emprendedores de Silicom Valley».

15 de mayo 16:00h. Inglés. Patrocinado por Roomkey.

- Talento español II. «Jóvenes talentos españoles en la gran industria de los videojuegos. U-tad Universidad de tecnología y arte digital».

15 de mayo 17:30h. Español. Patrocinado por U-tad Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital.

- Mujeres iberoamericanas en la industria audiovisual. «Mujeres en la animación: creación y producción de historias contemporáneas con Platino Industria y Egeda México».

15 de mayo. 19:00h. Español. Patrocinado por Platino Industria y Egeda México.

Zona meeting point para abonados y Zona networking para profesionales.

Gracias a la plataforma Animayo 100% virtual, dispondremos de una zona networking para profesionales y una zona meeting point para abonados al festival. Un espacio virtual en exclusiva con avanzada tecnología 3D que no requiere gafas de RV y nos permite interactuar en tiempo real con nuestros avatares personalizables.