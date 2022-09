El canario Pedro Guerra, nominado a los Premios Latin Grammy

El canario Pedro Guerra ha sido nominado a los Latin Grammy en la categoría de mejor álbum de cantautor por su último trabajo discográfico El viaje. Junto a él, competirán Malvadisco de Caloncho, Tinta y tiempo de Jorge Drexler, Agendas vencidas de El David Aguilar, Marchita de Silvana Estrada y En lo que llega la primavera de Alex Ferreira.

El artista puertorriqueño Bad Bunny es el que encabeza, con 10 menciones, la lista de aspirantes a los premios que condecoran a lo mejor de la música latina. Para la 23 entrega anual del Latin GRAMMY, la Academia Latina de la Grabación también destacó a Rauw Alejandro con ocho nominaciones y a Christina Aguilera, Jorge Drexler y Rosalía, con siete. La ceremonia se realizará el 17 de noviembre en la Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas.

El viaje es el décimo octavo disco del cantautor canario. “Comenzó hace dos años, cuando el productor Pablo Cebrián y yo decidimos juntaron, en un primer momento, para componer canciones y, más tarde, para trabajar juntos el que sería mi disco número 18. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero no tan bien como acabaríamos conociendo a partir de entonces. La conexión y el entendimiento que existió desde el primer momento allana el camino para que de manera pausada, consciente y dedicada nos tomáramos dos años para hacer el viaje. La hoja de ruta estaba clara: visitar aquellos universos sonoros decisivos a lo largo de mi carrera y dar les el necesario toque de actualidad. Así, en el viaje conviven Argentina, Brasil, México, Cuba, Canarias, el pop, el charango, el timple, la guitarra clásica y las programaciones, la batería y los tambores isleños”, confesó

“Cuentan que Fellini siempre tuvo en mente realizar una película que se llamaría El viaje de Mastodon y, en ese afán, terminó filmando todas sus películas, pero nunca aquella tan pensada y deseada. Esta es la motivación de la canción El viaje, que da título a este disco. Porque este no es el viaje que pensamos y deseamos, es el viaje que finalmente vivimos. El viaje del amor: Cara y cruz, Cuando tú no estás; el viaje de la vida: El viaje, Tú y yo (realizado en compañía de Manuel Carrasco); el viaje de la memoria: Alzheimer; el viaje a nuestros ancestros: La delicadeza; el viaje interior: Rastros, Atravesar una isla; el viaje exterior: Ruego; el viaje de la empatía y de la solidaridad: Espejo, La arena del circo, Sueño y Arrorró para un miliciano; y finalmente, el viaje sereno y placentero que espero realicen cuando escuchen este disco”, declaró el artista.

Mejor Canción Pop

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

BESOS EN LA FRENTE/ Fonseca/Julio Reyes Copello

ÍNDIGO/ Camilo & Evaluna Montaner/ Édgar Barrera

LA GUERRILLA DE LA CONCORDIA/ Jorge Drexler

TACONES ROJOS/ Sebastian Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa Y Elmar

AMOR QUE MERECEMOS/ Kany García

CLICHÉS/ Jesse & Joy

EL RENACIMIENTO/ Carla Morrison

DHARMA/ Sebastian Yatra

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

AGUILERA/ Christina Aguilera

VIAJANTE/ Fonseca

FILARMÓNICO 20 AÑOS/ Marta Gómez

LA VIDA/ Kurt

FRECUENCIA/ Sin Bandera

Mejor Canción Regional Mexicana

AHÍ DONDE ME VEN/ Gussy Lau/Ángela Aguilar

CADA QUIEN/ Grupo Firme y Maluma/ Edgar Barrera, Eduin Caz, Maluma & Horacio Palencia, compositores

CHALE/ Eden Muñoz

COMO LO HICE YO/ Matisse, Carin León/ Edgar Barrera

CUANDO ME DÉ LA GANA/ Christina Aguilera y Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Norteña

BIENVENIDA LA VIDA/ Bronco

LA REUNIÓN (DELUXE)/ Los Tigres Del Norte

CORRIDOS FELONES (SERIE 35)/ Los Tucanes De Tijuana

ESTAS SE ACOMPAÑAN CON CERVEZA/ Pesado

OBSESSED/ Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Música Banda

ESTA VIDA ES MUY BONITA/ Banda El Recodo De Cruz Lizárraga

VA DE NUEVO/ Banda Fortuna

ME SIENTO A TODO DAR/ Banda Los Recoditos

SIN MIEDO AL ÉXITO (DELUXE)/ Banda Los Sebastianes

ABEJA REINA/ Chiquis

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

MEXICANA ENAMORADA/ Ángela Aguilar

MI HERENCIA, MI SANGRE/ Majo Aguilar

ANIVERSARIO EMBAJADORES DEL MARIACHI

MARIACHI SOL DE MÉXICO DE JOSÉ HERNÁNDEZ/ Mariachi Sol

EP #1 FORAJIDO/ Christian Nodal

QUÉ GANAS DE VERTE (DELUXE)/ Marco Antonio Solís

Mejor Canción Alternativa

BAD BITCH/CA7RIEL)

00:00/Alejandro Pérez, Siddhartha & Rul Velázquez,

CONEXIÓN TOTAL/ Bomba Estéreo & Yemi Alade

CULPA/ WOS Featuring Ricardo Mollo

EL DÍA QUE ESTRENASTE EL MUNDO/ Jorge Drexler

HENTAI/ Rosalía/ Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo

Mejor Canción de Rock

DÍA MIL/ Eruca Sativa

ESPERANDO UNA SEÑAL/ Bunbury

FINISTERRE/ Vetusta Morla

LO MEJOR DE NUESTRAS VIDAS/ Fito Paez

NO OLVIDAMOS/ Molotov

QUE SE MEJOREN/ WOS & Facundo Yalve

Mejor Álbum de Rock

MOJIGATA/ Marilina Bertoldi

UNAS VACACIONES RARAS/ Él Mató A Un Policía Motorizado

CADA VEZ CADÁVER/ Fito y Fitipaldis

1021/ La Gusana Ciega

RPDF/ Wiplash

Mejor Álbum de Pop/RocK

TRINCHERA/ Babasónicos

MONSTRUOS/ Bruses

LA DIRECCIÓN/ Conociendo Rusia

LOS AÑOS SALVAJES/ Fito Paez

CABLE A TIERRA/ Vetusta Morla

Mejor Canción Tropical

AGÜITA E COCO/ Kany García

EL MALECÓN VIO EL FINAL/ Amaury Gutiérrez/Jorge Luis Piloto,

EL PARRANDERO (MASTERS EN PARRANDA)/ Carlos

Vives, Sin Ánimo De Lucro, JBot & Tuti

FIESTA CONTIGO/ Luis Figueroa & Yoel Henríquez

MALA/ Marc Anthony & Álvaro Lenier Mesa

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata

ESTE SOY YO/ Héctor Acosta ‘El Torito'

MULTITUDES/ Elvis Crespo

ENTRE MAR Y PALMERAS/ Juan Luis Guerra

RESISTIRÁ/ Milly Quezada

TAÑÓN PAL' COMBO ES LO QUE HAY/ Olga Tañón

Álbum del Año

AGUILERA/ Christina Aguilera

PA'LLA VOY/ Marc Anthony

UN VERANO SIN TI/Bad Bunny

DEJA/ Bomba Estéreo

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

YA NO SOMOS LOS MISMOS/ Elsa y Elmar

VIAJANTE/ Fonseca

MOTOMAMI (Digital Album)/ Rosalía

SANZ/ Alejandro Sanz

DHARMA/ Sebastián Yatra

Grabación del Año

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso

CASTILLO DE ARENA/ Pablo Alborán

ENVOLVER/ Anitta

PA'LLA VOY/ Marc Anthony

OJITOS LINDOS/ Bad Bunny & Bomba Estéreo

PEGAO/ Camilo

TOCARTE/ Jorge Drexler & C. Tangana

PROVENZA/ Karol G

VALE LA PENA/ Juan Luis Guerra

LA FAMA/ Rosalía con The Weeknd

TE FELICITO/ Shakira & Rauw Alejandro

BALONCITO VIEJO/ Carlos Vives & Camilo

Mejor Álbum de Salsa

SERÁ QUE SE ACABÓ/ Páfata & Unicornio

PA'LLA VOY/ Marc Anthony

LUIS FIGUEROA/ Luis Figueroa

Y TE LO DICE.../ Luisito Ayala y La Puerto Rican Power

LADO A LADO B/ Víctor Manuelle

Canción del Año

“A VECES BIEN A VECES MAL”/ (Ricky Martin con Reik), Pedro Capo, Ignacio Cibrian, Ricky Martin, Pablo Preciado, Julio Ramirez, Mauricio Rengifo & Andres Torres, compositores

“AGUA”/ (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers) Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores

“ALGO ES MEJOR”/ Mon Laferte, compositora

“BALONCITO VIEJO”/ (Carlos Vives & Camilo), Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores

“BESOS EN LA FRENTE”/(Fonseca), Julio Reyes Copello & Fonseca, compositores

“ENCONTRARME”/ Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores

“HENTAI”/ (Rosalía), Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores

“ÍNDIGO”/ (Camilo & Evaluna Montaner), Édgar Barrera & Camilo, compositores

“PA MIS MUCHACHAS”/ (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso), Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores

“PROVENZA”/ (Karol G), Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores

“TACONES ROJOS”/ (Sebastián Yatra), Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores

“TOCARTE”/ (Jorge Drexler & C. Tangana), Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores

Mejor Álbum Cantautor

MALVADISCO/ Caloncho

TINTA Y TIEMPO/ Jorge Drexler

AGENDAS VENCIDAS/ El David Aguilar

MARCHITA/ Silvana Estrada

EN LO QUE LLEGA LA PRIMAVERA/ Alex Ferreira

EL VIAJE/ Pedro Guerra

Mejor Canción Urbana

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

LO SIENTO BB:/ Bad Bunny & Julieta Venegas

MAMIII/ Becky G & Karol G/ Justin Quiles, Elena Rose

OJOS ROJOS/ Nicky Jam/ Samantha M. Cámara, Vicente Jiménez

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

PA MIS MUCHACHAS/ Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G y Nathy Peluso

SANTO/ Christina Aguilera & Ozuna

VOLVÍ/ Aventura, Bad Bunny

TITI ME PREGUNTO/ Bad Bunny

THIS IS NOT AMERICA/ Residente/ Ibeyi

Mejor Interpretación Reggaetón

DESESPERADOS/ Rauw Alejandro & Chencho Corleone

ENVOLVER/ Anitta

YONAGUNI/ Bad Bunny

NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS VOL.41/ Bizarrap /Nicky Jam

5. LO SIENTO BB:/Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana

RESPIRA/Akapellah

TRAP CAKE VOL. 2/ Rauw Alejandro

LOS FAVORITOS 2.5/ Arcangel

UN VERANO SIN TI/ Bad Bunny

ANIMAL/ Maria Becerra

Mejor Video Musical Versión Larga

BAILAORA - MIS PIES SON MI VOZ/ Siudy Garrido/ Pablo Croce, video director

HASTA LA RAÍZ: EL DOCUMENTAL/ Natalia Lafourcade/ Bruno Bancalari & Juan Pablo López-Fonseca, video directores

MOTOMAMI (ROSALÍA TIKTOK LIVE PERFORMANCE)/ Rosalía/ Ferrán Echegaray, Rosalía & Stillz, video directores

ROMEO SANTOS: KING OF BACHATA (DOCUMENTARY) Romeo Santos/ Devin Amar & Charles Todd, video directores

MATRIA/ Vetusta Morla/Patrick Nnot, video director

Mejor Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

BABY 95/ Liniker, Mahmundi, Tássia Reis & Tulipa Ruiz,

IDIOTA/ Jão, Pedro Tófani & Zebu

ME CORTE NA BOCA DO CÉU A MORTE NÃO PEDE

PERDÃO/ Criolo & Tropkillaz

MEU COCO/ Caetano Veloso

POR SUPUESTO/ Marina Sena/ Luri Rio Branco & Marina

VENTO SARDO/ Jorge Drexler & Marisa Monte