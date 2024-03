Carlos Ruiz rescata la memoria de un matrimonio anarquista en ‘Retrato del fin del mundo’

Carlos Miguel Ruiz Caballero (Las Palmas de Gran Canaria, 1960), periodista y profesor e investigador titular en la Facultad de Comunicación de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, de la que fue vicedecano de Profesorado y Estudiantes, habla y escribe perfectamente catalán, pero ha sido el castellano el idioma con el que ha escrito una novela sublime, Retrato del fin del mundo, de la editorial Alba Contemporánea, que se presenta este 3 de abril en la librería Nollegiu de la capital catalana.

Retrato del fin del mundo –el estreno literario de Ruiz pero no del universo editorial porque es autor de varios libros- rescata la memoria de un matrimonio de anarquistas. Ambos nacieron en la isla de La Palma; ella es Margarita Rocha, del pueblo de Puntagorda, y él, Néstor Mendoza, de Santa Cruz de La Palma.

La obra parte de una fotografía portentosa del día de la boda de Margarita y Néstor. Ella pidió al fotógrafo que no se le vieran los pies porque “no quiero que sepan que me caso en alpargatas”. Margarita no quería la foto, pero él la convenció para ser eternos. No hubo luna de miel. Después del enlace, Néstor fue fusilado en el campo de concentración de Fyffes, en Tenerife. Fue el 6 de marzo de 1937. Tenía 25 años, tres más que su esposa. La pareja fue detenida en Tenerife poco después del golpe de estado del 18 de julio de 1936. Néstor fue condenado a muerte y Margarita a 26 años de prisión; a los seis sale en libertad y huye de polizón a Venezuela, donde murió en 1989.

Retrato del fin del mundo parte de la historia real de Margarita Rocha para, a continuación, sumergirse en la ficción con “un estilo torrencial y exuberante, más cercano al realismo mágico que al naturalismo”. Ruiz relata en la novela “los meses previos al alzamiento franquista; unos días en los que se acumulan la tensión y el vértigo, lo cotidiano se vuelve extraño, y Canarias, ese archipiélago perdido del mundo, se convirtió en el centro de la tragedia nacional”.

El fin del mundo que novela Ruiz, después de varios años de investigación con viajes a los escenarios vitales de sus protagonistas, se puede interpretar como el fin del universo creado por el matrimonio de esta pareja anarquista, pero el autor, puntualiza a este periódico, estima que “también es el fin del mundo porque yo entiendo que la segunda guerra mundial comienza con la guerra civil, y la guerra civil comienza en Canarias”.

El periodista y escritor deja bien claro desde el inicio que Retrato del fin del mundo “es una novela, es ficción”. Empero, los nombres de algunos de los protagonistas de la obra son reales. Por ello, pide a las personas que se sumerjan en su lectura que “no busquen en el texto rigurosas biografías: he utilizado sus nombres para impedir que los devore el olvido”.

Carlos M. Ruiz-Caballero fue profesor titular durante treinta años en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Ramon Llull, dónde impartió la asignatura sobre Ética de la Comunicación. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctor en Periodismo por la URL con premio extraordinario de doctorado. Desde 1984 hasta 1994 ejerció como periodista en la revista El Temps, fue redactor de política y sociedad en Diari de Barcelona y jefe de Sociedad en El Observador. En el período 2007-2008, fue vicedecano de Profesorado y Estudiantes de la URL. Anteriormente, también ejerció como director académico del Máster Oficial en Periodismo avanzado en el ámbito del reporterismo.

El periodista e investigador canario es autor y coautor de numerosas publicaciones como Public sphere 2.0? The democratic qualities of citizen debates in online newspapers (2011) o Consumo informativo y cobertura mediática durante el confinamiento por el Covid-19: sobreinformación, sesgo ideológico y sensacionalismo (2020). En 2014 recibió el Premio de Ensayo Josep Vallverdú por el libro La digitalización del Otro: los retos de la democracia en la era del ciberespacio. También ha publicado Ética de la audiencia (2003) y La agonía del cuarto poder (2008).