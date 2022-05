Enrique Bunbury cancela todos sus conciertos, incluidos los de Canarias

Enrique Bunbury dice adiós a los escenarios de forma anticipada, en medio de la gira ElÚltimo Tour. “Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos”, apuntó en un comunicado compartido en redes sociales. Por lo tanto, han quedado cancelados los dos conciertos que se iban a celebrar en Canarias el 25 y el 27 de agosto, en el Gran Canaria Arena y en el Pabellón Santiago Martín, respectivamente. “Podréis devolver los tickets donde los adquiristeis”, compartió.

La promotora de los conciertos en Canarias, New Event, ha comunicado que a todas las personas que ya tenían su entrada comprada “se les devolverá el dinero en su totalidad a través del mismo método por el que la compraron. El plazo de devolución es de 15 días hábiles”.

Fue antes de su tercer show, que se iba a celebrar en Chicago (Estados Unidos), cuando el que fue vocalista de Héroes del Silencio anunció su retirada anticipada. “Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos”, explicó.

“Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de ElÚltimo Tour, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados unidos, como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo ya que no se había cerrado todavía ningún acuerdo. Dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre conciertos, para asegurar -en lo posible- que la voz pudiera responder. Hace unos día comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedidas, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar concierto orgullo. Desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira”, continuó.

Enrique Bunbury pidió, en definitiva, comprensión a su público en un momento muy “doloroso” para él y su equipo.

🔴𝗖𝗔𝗡𝗖𝗘𝗟𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗚𝗜𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗘𝗡𝗥𝗜𝗤𝗨𝗘 𝗕𝗨𝗡𝗕𝗨𝗥𝗬🔴⁣ ⁣ Ayer nos despertábamos con una noticia que nos ha dejado a todos abrumados,... Posted by New Event on Monday, May 16, 2022

Cuando hace dos meses anunciamos los conciertos de ElÚltimo Tour, quisimos cumplir con los compromisos adquiridos previamente, tanto en Estados unidos, como en España. Con Latinoamérica estuvimos a tiempo ya que no se había cerrado todavía ningún acuerdo

Dados los acontecimientos, intentamos reducir tanto el tour por USA como el de España, dejando a su vez el mayor tiempo posible entre concieretos, para asegurar -en lo posible- que la voz pudiera responder.

Hace unos día comenzamos en Nueva York el primero de los shows de este tour de despedidas, continuando en Atlanta. Ambos fueron dos conciertos fabulosos, tanto por parte del público como por nuestra parte, creo poder afirmar concierto orgullo.

Desgraciadamente, hoy, en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos.

A estas alturas, no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos. CCon todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos comprasteis entradas, para una gira norteamericana que ya esta sold out y una gira española que apuntaba a lo mismo.

Podréis devolver los tickets donde los adquirsiteis.