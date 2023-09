El IX FábricaFest Plus de Gran Canaria trae un doble estreno este fin de semana

El FábricaFest Plus – Islas Canarias continúa ofreciendo la programación de su novena edición que, inaugurada el pasado 15 de septiembre, estará celebrándose hasta el próximo 1 de octubre. Esta semana destacan las propuestas que van desde el estreno en Canarias de los brasileños Lívia Mattos Trío a la presentación en directo del nuevo disco de The Blue Riders, pasando por el Tributo Classic Rock 2 de La Iguana Blues Band, además del concierto de los actuales Jóvenes Talentos Fábrica La Isleta, culminando la semana con “Viejas Glorias” a cargo de la apertura de la Underground Jam Session del domingo.

Así, este viernes día 22 a las 20.30 horas, por primera vez en Canarias, tendrá lugar el concierto Lívia Mattos Trío. Directamente desde Brasil y de la mano del Festival Tensamba, Fábrica La Isleta recibe a la acordeonista y cantautora, que actúa en un formato de power trío -compuesto por acordeón, tuba y batería- explorando diferentes caminos y sonidos de su instrumento. El espectáculo prioriza el repertorio original presentado en los álbumes Vinha da ida (2017) y Apneia (2022), así como nuevas composiciones y canciones de maestros como Hermeto Pascoal, Tom Jobim y Jacob do Bandolim. Entre canciones y música instrumental, el trío ha ido llamando la atención allá donde va, por su interpretación y originalidad expresada en la combinación de timbres, repertorio y arreglos.

Desde 2011, la artista experimenta con la tuba en sus formaciones, como bajo, creando sincronías y complementariedades con sus 120 bajos. En esta construcción, trabaja con el músico Jefferson Babu (SP), desde hace aproximadamente 8 años, quien continuó el trabajo iniciado con el tuba Jamberê Cerqueira. Al principio, su banda siempre tuvo batería y percusión, pero cuando conoció al músico Rafael dos Santos estableció este formato de trío compacto, con más espacios para cada persona. Desde 2018, el trío viaja por Brasil y por el mundo, explorando el potencial de esta suma insólita de la que ahora podrá disfrutar el público del FábricaFest Plus y cuyas entradas ya están en venta anticipada a través de la web de Fábrica La Isleta por un precio de trece euros.

Otra cita especial tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas con la esperada presentación en directo de Strange Blues, segundo álbum de la banda grancanaria The Blues Riders, tras varios meses de ensayo y trabajo duro, el grupo está preparado para dar vida a sus cautivadoras composiciones. Y es que después de la buena acogida de su álbum debut Last Train (2021), The Blues Riders ha regresado con una colección de diez canciones originales que muestran la evolución artística de la banda. En Strange Blues cada canción es un viaje en sí misma, explorando diferentes matices de este género: desde tonos oscuros y melancólicos hasta momentos llenos de energía y vitalidad.

En este concierto de presentación, con entradas anticipadas ya disponibles por un importe de diez euros, la distintiva voz de Alejandro Butler guiará a los asistentes a través de letras profundas y experiencias personales. Junto a él, la destreza en la guitarra eléctrica de Juanma Barroso añade una capa de textura y emoción a cada nota, mientras que Marcial Bonilla, que canta algunos de los temas, además de hacer coros y tocar el bajo, dará versatilidad y dinamismo al espectáculo. Leo Bea en la batería aportará los latidos de un corazón que se completa con Miguel González a los teclados, nueva incorporación de la banda.

Cambiando de escenario, un año más será la sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, la que este domingo a las 20.00 horas acoja el concierto de los nuevos Jóvenes Talentos Fábrica La Isleta en un concierto enmarcado en el ciclo propio del auditorio Jóvenes Intérpretes Canarios. Con la colaboración de La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, los talentos de Fábrica MAT, Música, Arte y Talento deleitarán al público a ritmo de jazz y bluesw, pop y bossanova a cargo de Carlota Baldó, Enrique Ive, María Zerpa, Luis Sánchez Guerra y Fernando Bauser. Las entradas a este evento están disponibles en la taquilla propia del auditorio, así como en su página web.

Culminando la semana, de vuelta en Fábrica La Isleta, un especial mini concierto como apertura para la Underground Jam Session del domingo con “Viejas Glorias” que correrá a cargo de Elio Moreno, saxo; Ernesto Rossger, guitarra; Ugo Arnoldo, piano; Nelson Saavedra, bajo, y Alejandro Ramos, batería.

Y avanzando la próxima semana, el IX FábricaFest Plus – Islas Canarias coronará su edición con el Flamenco Weekend y Músicas Latinas con la destacada figura de Javier Colina, (días 29 y 30, y 1 de octubre). Y, además, Great Woman (lunes día 25); Kike Pérez en los Malditos Martes; concierto de Vanessa Lemoine Band (jueves 28 en el Campus universitario del Obelisco); Tributo a Queen (jueves 28 en Fábrica La Isleta).

Como siempre, los relacionados, así como todo el conjunto de la programación diaria de Fábrica La Isleta está ampliamente informada en su web donde se pueden adquirir las entradas de forma anticipada y a menor precio. Todos los eventos se celebran en su nueva sede ubicada en el Polígono Industrial de Las Torres, en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, que cuenta con fácil aparcamiento. Un centro de aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina proyectó en memoria de su querido amigo músico, y otra aula, de considerables dimensiones, que alberga el nuevo escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas. Instalaciones de lujo para disfrutar de los descritos y mucho más.